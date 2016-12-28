Он называет себя начинающим режиссером и актером. Впервые перед баймакцами предстал в облике Джима Керри из «Маски». С тех пор каждый смотр художественной самодеятельности зрители загадывают, в кого же на этот раз «один в один» перевоплотится видеоинженер местного телевидения Ильфат Абдуллин. В этом году он удивил трейлером к собственному фильму.

И один в горах воин



— Скорее всего, я увлекся бы своим хобби немного позже, но объявленный Год кино не оставил шансов, — говорит Ильфат. — Два года назад я задумал свой проект. Сейчас картина практически готова. Окончательную версию представлю в начале нового года.



К осуществлению давней мечты подтолкнул фильм «Потерпевший крушение» с оскароносным Эдриеном Броуди. Увидел, что и один актер может держать зрителя в напряжении. Сюжет моей короткометражки разворачивается вокруг заблудившегося в Ирандыкских горах раненого мужчины.



Стоп! Не снято



И все-таки без помощника не обойтись. На подхвате у Ильфата был брат Рифат, который и снимал весь процесс обычным фотоаппаратом без штатива. Эффект присутствия был обеспечен.



— Лучшего места, чем водопад Гадельша, для моего замысла не найти, — говорит Ильфат. — Для съемок выбрал холодный октябрь: в это время года в лесу и горах цвета особенно насыщенные и яркие. Но ключевое слово здесь «холодный». Спасались горячим чаем. Однажды кипяток пролился на фотоаппарат. День был потерян, а у нас и так съемочных дней было в обрез.



Если мысли о фильме занимали все двадцать четыре часа в сутки, то самим съемкам молодой отец Ильфат мог уделить лишь один день в неделю. Работа на телевидении не дает возможности отвлекаться, а семью кормить надо. Приходилось выкраивать свободное время и немного денег на бензин из семейного бюджета. В горы за пятьдесят километров от Баймака выезжали либо в субботу, либо в воскресенье. Пока Ильфат гримировался и переодевался, Рифат под чутким руководством брата настраивал аппаратуру.



— Монтажом материала занимался исключительно по ночам, когда сын засыпал, — говорит Ильфат. — Особое внимание уделял спецэффектам. Специально для этого изучил даже видеоуроки на английском языке.



Одно мнение хорошо, а два лучше



Вообще-то Ильфат — менеджер-экономист с высшим образованием. Однако по специальности работал недолго. Окунувшись в мир видеомонтажа, понял, что заниматься творчеством куда интереснее.



— В первый же год моей работы с Валерой Наумовым монтировали новогодний фильм, — вспоминает Ильфат. — Вот тогда-то и заразился «вирусом» киномании. Идеи рождались одна за другой. Но все упиралось в реквизит, актеров и финансы. Отсюда желание все сделать самому.



Но самоучке, тем более когда все делаешь сам, требуется сторонний взгляд. Фестиваль башкирского видео «Оскон» в Челябинской области пришелся кстати. Рабочий вариант фильма Ильфата Абдуллина «В горах Ирандыка» показали вне конкурса.



— Одно дело видеть свою работу на мониторе компьютера, другое — на большом экране, — говорит Ильфат. — Сразу бросились в глаза шероховатости, поэтому мнение профессионалов впитывал как губка. На уфимский «Синемастан» фильм отправил уже в обновленном варианте, но не в окончательном. Общение с единомышленниками на интернет-форумах дало уверенность, что двигаюсь в правильном направлении.



Из гор в яму



Ильфат признается, что «В горах Ирандыка» — сплошная импровизация, все делал на интуитивном уровне.



— Моему сыну Ильфиру всего три года. Когда он смотрел концовку фильма, то плакал... Казалось, он понял все, — говорит Ильфат. — Когда начинал свой проект, было одно желание — вникнуть в суть рождения кино. За эти два с небольшим года многое понял и многому научился. И, признаюсь вам, уже зреет замысел нового фильма под рабочим названием «Яма». Но для начала напишу сценарий, чего не было в первом проекте. Работать буду в студии. Выезды на натуру — дорогое удовольствие.



Суть обеих работ одна — жизнь дается лишь единожды, и прожить ее нужно достойно.



— То, что делает Ильфат, доказывает, что искусство живет внутри каждого из нас, — говорит художественный руководитель республиканского Центра современной драматургии и режиссуры Зиннур Сулейманов. — У него свой стиль, свой почерк. Внутреннее чутье его не подводит. Внимательно просматривая снятый им фильм, можно увидеть, как аккуратно и терпеливо он выстраивает кадр, как вдумчиво монтирует ленту и как много времени уделяет звуковой дорожке, цветовой коррекции и другим, чисто профессиональным приемам. И делает это один, с одной камерой, на домашнем компьютере, что заслуживает огромного уважения.