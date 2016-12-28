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На сцене Башкирского театра оперы и балета прошел долгожданный новый «старый» спектакль.
Пигмалионом, заставившим героев давно минувших дней восстать со страниц запыленных учебников, стал Загир Исмагилов. Дотошный выпускник Московской консерватории, трудолюбивый и старательный сын лесоруба не ограничился всем известными фактами. Композитор тщательно перелопатил исторические материалы и документы об эпохе Крестьянской войны, о деятельности Пугачева и его сподвижника, выезжал на родину Салавата, в места, где проходили сражения, записал песни, сложенные народом о своем герое. Его усердие и, конечно, несомненный талант были вознаграждены: практически сразу опера получила сценическое воплощение. Редкий случай для первого крупного произведения никому тогда еще не известного композитора. В апреле 1955 года опера была исполнена на сцене Башкирского театра оперы и балета и в том же году показана в Москве в дни Декады башкирской литературы и искусства. Интересно, что в постановке в качестве одного из режиссеров принимал участие и народный артист СССР Арслан Мубаряков.
Кстати
Режиссер-постановщик — режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, на сцене БГТОиБ он поставил уже шесть спектаклей. Художник по свету — Егор Карташов (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Рифкат Арсланов. В ролях: Идель Аралбаев, Ильгам Валиев, Салават Аскаров, Раиль Кучуков, Гульнара Валеева, Эльвира Фатыхова, Светлана Аргинбаева, Катерина Лейше, Владимир Копытов, Ян Лейше, Алим Каюмов.
Знаете ли вы, что…
В новой постановке используется аудиозапись игры на курае самого Загира Исмагилова.
Листая страницы истории
Образ национального героя увековечен в башкирском и русском народном творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских, удмуртских и марийских писателей.
Прямая речь
Ильгам ВАЛИЕВ,
— Эта роль была моей первой крупной партией после окончания учебы в Уфимском институте искусств. В 2004 году я работал над образом Салавата, слушая Магафура Хисматуллина. Мне повезло, что его сын Марат был режиссером этой постановки и моим педагогом по оперной подготовке. Сейчас же я приобрел какой-то опыт, голос окреп, сам окреп, и мозги по-другому работают. По-другому чисто физически себя чувствую, более уверенно.
Артем МАКАРОВ,
— Композитор талантливо соединил каноны героико-эпической оперы с башкирской тематикой, народными мелодиями, национальным колоритом. История зазвучала, запела, вот почему сегодня эта опера воспринимается как наш музыкальный символ.
Лилия ЛАТЫПОВА,
— Новая постановка, конечно, осовременена, но весьма тактично. Например, между действиями появились музыкальные вставки — барабанный бой, звон колоколов в совокупности с мультимедийными декорациями. Этого в старых редакциях не было, но, безусловно, прибавляет напряженности и эмоций. Порадовал Ильгам, особенно в сцене с умирающей Аминой — искренен, проникновенен, просто мороз по коже. В музыкальную канву спектакля введен курай — и это тоже очень гармонично. Хороши и костюмы — смотрятся они исторически достоверно и в то же время очень колоритно.
Ильмар АЛЬМУХАМЕТОВ,
— Оперы Загира Исмагилова — это то драгоценное наследие, которое должно знать подрастающее поколение. Не будем забывать, что сильная сторона национальных произведений в их эксклюзивности. Они говорят о ценности и самобытности каждого народа.
Опубликовано: 30.12.16 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
На сцене Башкирского театра оперы и балета прошел долгожданный новый «старый» спектакль.
Пигмалионом, заставившим героев давно минувших дней восстать со страниц запыленных учебников, стал Загир Исмагилов. Дотошный выпускник Московской консерватории, трудолюбивый и старательный сын лесоруба не ограничился всем известными фактами. Композитор тщательно перелопатил исторические материалы и документы об эпохе Крестьянской войны, о деятельности Пугачева и его сподвижника, выезжал на родину Салавата, в места, где проходили сражения, записал песни, сложенные народом о своем герое. Его усердие и, конечно, несомненный талант были вознаграждены: практически сразу опера получила сценическое воплощение. Редкий случай для первого крупного произведения никому тогда еще не известного композитора. В апреле 1955 года опера была исполнена на сцене Башкирского театра оперы и балета и в том же году показана в Москве в дни Декады башкирской литературы и искусства. Интересно, что в постановке в качестве одного из режиссеров принимал участие и народный артист СССР Арслан Мубаряков.
Кстати
Режиссер-постановщик — режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, на сцене БГТОиБ он поставил уже шесть спектаклей. Художник по свету — Егор Карташов (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Рифкат Арсланов. В ролях: Идель Аралбаев, Ильгам Валиев, Салават Аскаров, Раиль Кучуков, Гульнара Валеева, Эльвира Фатыхова, Светлана Аргинбаева, Катерина Лейше, Владимир Копытов, Ян Лейше, Алим Каюмов.
Знаете ли вы, что…
В новой постановке используется аудиозапись игры на курае самого Загира Исмагилова.
Листая страницы истории
Образ национального героя увековечен в башкирском и русском народном творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских, удмуртских и марийских писателей.
Прямая речь
Ильгам ВАЛИЕВ,
— Эта роль была моей первой крупной партией после окончания учебы в Уфимском институте искусств. В 2004 году я работал над образом Салавата, слушая Магафура Хисматуллина. Мне повезло, что его сын Марат был режиссером этой постановки и моим педагогом по оперной подготовке. Сейчас же я приобрел какой-то опыт, голос окреп, сам окреп, и мозги по-другому работают. По-другому чисто физически себя чувствую, более уверенно.
Артем МАКАРОВ,
— Композитор талантливо соединил каноны героико-эпической оперы с башкирской тематикой, народными мелодиями, национальным колоритом. История зазвучала, запела, вот почему сегодня эта опера воспринимается как наш музыкальный символ.
Лилия ЛАТЫПОВА,
— Новая постановка, конечно, осовременена, но весьма тактично. Например, между действиями появились музыкальные вставки — барабанный бой, звон колоколов в совокупности с мультимедийными декорациями. Этого в старых редакциях не было, но, безусловно, прибавляет напряженности и эмоций. Порадовал Ильгам, особенно в сцене с умирающей Аминой — искренен, проникновенен, просто мороз по коже. В музыкальную канву спектакля введен курай — и это тоже очень гармонично. Хороши и костюмы — смотрятся они исторически достоверно и в то же время очень колоритно.
Ильмар АЛЬМУХАМЕТОВ,
— Оперы Загира Исмагилова — это то драгоценное наследие, которое должно знать подрастающее поколение. Не будем забывать, что сильная сторона национальных произведений в их эксклюзивности. Они говорят о ценности и самобытности каждого народа.
Опубликовано: 30.12.16 (10:47) Республика Башкортостан
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30.12.16 11:14
Башкирия выплатит по миллиону семьям уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154
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В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Колян 2016-12-28 09:28:15
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
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