Депутаты Госсобрания РБ предложили внести изменения в Жилищный кодекс РФ, сократив сроки выбора способа управления многоквартирным жильем с года до шести месяцев. Правительство России этот законопроект, внесенный в Госдуму в июне 2016 года, одобрило. 16 декабря парламент получил из Москвы официальный отзыв, в котором по проекту не имеется никаких замечаний.

Если в указанный период собственники не определятся с выбором, это сделает за них орган местного самоуправления. Он проведет открытый конкурс по отбору управляющей организации, победитель которого приступит к обслуживанию многоквартирного дома.



— Проект был разработан исходя из опыта правоприменительной практики, имеющейся в республике и очень схожей с ситуацией в других регионах, — прокомментировал новый закон председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. — А она показывает, что при отсутствии активных жильцов в доме решение актуального вопроса вынуждена брать на себя местная власть.



Сокращение сроков станет своего рода страховкой для домов и их жителей. Многоэтажные здания со сложной системой коммунальных сетей теперь не останутся надолго без присмотра специалистов, которые в любом случае обеспечат благоприятные и безопасные условия проживания.



Как заметил спикер республиканского парламента, в Госсобрании РБ подготовлена еще одна законодательная инициатива по внесению изменений в Жилищный кодекс России. Она касается переноса сроков введения обязательной платы за переработку твердых бытовых отходов. Ее, как известно, планировали внести в платежки по всей стране уже с 1 января 2017 года. Однако республиканские депутаты сочли эту меру преждевременной и предложили сделать это на полгода позже — с 1 июля следующего года.