Государственное Собрание подготовило законодательную инициативу, ужесточающую требования к продаже и использованию пиротехники.

Законопроект предлагает ввести обязательное лицензирование деятельности по реализации и применению пиротехнических изделий третьего класса опасности, уточнили подробности в пресс-центре парламента. К их числу относятся салютные батареи, римские свечи, ракеты, фестивальные шары. Сейчас лицензия требуется только на продажу изделий четвертого и пятого классов опасности — это профессиональные фейерверки, использующиеся на масштабных мероприятиях.



Этим же законопроектом предлагается ввести штрафы от двух до пяти тысяч рублей за применение пиротехнических изделий третьего — пятого классов опасности в тех случаях, когда они используются вне мест, установленных для этого органами местного самоуправления.

Прямая речь

Константин ТОЛКАЧЁВ,

председатель Госсобрания — Курултая РБ:

— Каждое празднование Нового года, к сожалению, сопровождается не только радостными воспоминаниями. Неумелое использование пиротехники порой приводит к трагическим последствиям, начиная от травм и заканчивая пожарами. К тому же от граждан поступают жалобы на использование пиротехники в ночное время, вблизи жилых домов. Учитывая, что фейерверки стали фактически неотъемлемым атрибутом новогодних празднеств, Государственным Собранием подготовлена и направлена на предварительное рассмотрение в совет законодателей Российской Федерации законодательная инициатива, которая ужесточает требования как к продаже, так и к использованию пиротехники.