Год экологии и особо охраняемых природных территорий в России официально стартовал 27 декабря на заседании Госсовета, посвященного экологическому развитию страны в интересах будущих поколений. Что ждет нас в предстоящем году? Об этом наш разговор с заместителем председателя комитета Государственного Собрания — Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, заместителем председателя Российской экологической партии «Зеленые» Руфиной ШАГАПОВОЙ.

— Руфина Аликовна, станет ли 2017-й годом экологической революции?



— Вряд ли. Масштаб накопленных экологических проблем таков, что одним годом тут не обойтись. Мы только подходим к стартовой черте. Десятилетиями государственная политика нашей страны была ориентирована на масштабное освоение природных ресурсов со всеми вытекающими отсюда последствиями, да и мы ежедневно вносим свой «вклад» в замусоривание планеты. Пришла пора разгребать накопившиеся завалы. Год экологии — это призыв ко всем нам заменить потребительское отношение к природе рациональным взаимодействием с ней.



— Каковы приоритетные задачи наступающего года?



— В 2017 году в рамках Года экологии будет проведено более 600 мероприятий различного уровня. Планируется широкомасштабная кампания по ликвидации свалок коммунальных и промышленных отходов, будет дан новый импульс развитию особо охраняемых природных территорий, экологическому туризму, экологическому просвещению. Очень важно, что при разработке программы Года экологии на федеральном уровне рассмотрено более двух тысяч предложений, поступивших от российских регионов, НКО, компаний-природопользователей, экспертного сообщества. Многие из них вошли в федеральную программу.



Главная задача именного года — стимулировать переход предприятий на новые технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду. Предполагается, что основная финансовая нагрузка здесь ляжет не на бюджет, а на бизнес. Только в рамках уже подписанных соглашений с предприятиями общая сумма природоохранных мероприятий составила почти 24 миллиарда рублей. Всего же в программе будут участвовать более 30 предприятий. Речь идет о вложениях в реконструкцию и техническое перевооружение, строительство новых экологически безопасных объектов и очистных сооружений. В их числе — реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки ОАО «Газпром нефтехим Салават».



Еще одна больная проблема — свалки и мусор. В стране насчитывается около 20 тысяч нелегальных полигонов и свалок, только в нашей республике их около трех тысяч. Приоритетный вариант решения проблемы — переработка и утилизация. В советское время перерабатывалось до 60 процентов всей бумаги, половина текстиля, треть шин и покрышек, а сейчас уровень переработки составляет лишь 7,5 процента. У нас, к сожалению, зачастую забывают о том, что отходы — это тоже ресурсы. Проблема и в том, что пока не работают экономические стимулы для использования вторичных ресурсов. В 2017 году планируется рекультивация порядка 20 полигонов ТБО, начнется строительство современных мусоросжигающих заводов, планируется открыть сортировочные и перерабатывающие комплексы, центры обращения с отходами во многих российских регионах. По поручению президента России будет разработана и запущена интерактивная карта мусорных свалок. Это даст возможность усилить общественный контроль за их ликвидацией.



— Каковы планы рабочей группы Госсобрания по совершенствованию экологического законодательства, которую вы возглавляете?



— Экология сегодня «на острие» общественного беспокойства. Не случайно в нашу рабочую группу входят депутаты различных комитетов и фракций парламента, представители профильных министерств и ведомств, эксперты. Мы занимаемся изучением экологической ситуации на местах, взаимодействуем с крупными промышленными предприятиями в реализации экологических проектов, и, конечно, идет системная законотворческая работа по наиболее болевым вопросам охраны окружающей среды. Корректировка нормативной базы необходима в области сбора и утилизация твердых коммунальных отходов, соблюдении режима особо охраняемых природных территорий, по ряду статей Лесного кодекса Российской Федерации.



— Какие законопроекты уже на выходе?



— В предстоящем году наша рабочая группа планирует внести на рассмотрение экспертного сообщества, а затем, надеюсь, на рассмотрение республиканского парламента три законопроекта. Первый — об экологическом образовании, просвещении и культуре, второй — об ответственном обращении с животными, третий законопроект нацелен на поддержание и развитие бортевого пчеловодства.



Актуальность их очевидна. Значительная часть нарушений в природоохранной сфере связана с низким уровнем экологической культуры общества. Десятилетиями мы жили по принципу «не ждать милостей от природы, а взять их у нее». Что же удивляться плачевным результатам? Мы должны быть кровно заинтересованы в установлении рационального баланса при использовании природных ресурсов. Его нельзя достичь без формирования экологического мировоззрения человека, а этот процесс надо начинать с пеленок. Законопроект об экологическом образовании направлен на введение системного экологического обучения, начиная с дошкольных образовательных учреждений. Убеждена, что бережное отношение к природе, деятельная защита окружающей среды — важнейшая составляющая патриотического воспитания.



Второй законопроект логически взаимосвязан с первым. Гуманное и ответственное отношение к животным — показатель нравственного здоровья общества. С этой точки зрения нашумевшее дело «хабаровских живодерок» показало степень нашего неблагополучия. Проблема обращения с животными обостряется с каждым годом и требует решения целого комплекса вопросов. Прежде всего речь идет о цивилизованном решении проблемы безнадзорных животных. С одной стороны, их бесконтрольное разведение угрожает безопасности людей, с другой — отстрелы здоровых животных нарушают экосистему городского пространства, не говоря уже о моральном аспекте таких акций.



На заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент страны призвал ускорить работу по законопроекту об обращении с бездомными животными, который находится на рассмотрении Госдумы с 2010 года. Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается и в жестокое, бесчеловечное отношение к животным. Поэтому мы решили инициировать принятие республиканского законопроекта об обращении с безнадзорными животными.



Третий законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О пчеловодстве» и направлен на поддержание бортничества и сохранение популяции уникальной бурзянской пчелы.



— Чем вызвано объявление 2017 года и Годом особо охраняемых природных территорий?



— Его проведение приурочено к 100-летию создания первого в России Баргузинского государственного природного заповедника на берегу Байкала. Сейчас в нашей стране более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Башкортостане они занимают 7,2 процента площади региона, этот показатель в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. В 2017 году будет заложен фундамент для реализации в нашей республике таких крупнейших проектов, как создание первого в России геопарка и межрегионального биосферного резервата «Южный Урал». Эти проекты имеют хорошие шансы попасть под эгиду ЮНЕСКО. Сейчас определяется территория будущего геопарка. Думаю, что башкирские шиханы — самое подходящее место для его создания. Вокруг этого древнейшего природного памятника множество интересных исторических и культурных объектов, которые могут привлечь туристов. В нынешней экономической ситуации развитие экологического туризма становится одним из наиболее перспективных векторов развития республики.



Объявление Года особо охраняемых природных территорий нацелено на привлечение внимания государственных и общественных структур к комплексному развитию заповедной системы. Проблем, связанных с развитием ООПТ, достаточно. Одна из них — отсутствие развитой инфраструктуры, что заметно отражается на туристском потоке и состоянии природных комплексов. Есть у ООПТ и обратная сторона медали — это проблемы местного населения, вызванные необходимостью соблюдения режима особо охраняемых природных территорий. Конкретный пример — ситуация в Бурзянском районе. Здесь находятся сразу два природных заповедника федерального значения — Башкирский государственный заповедник и заповедник «Шульган-Таш». Почти половина территории района является заповедной зоной, более 80 процентов — земли гослесхоза. В распоряжении местного населения осталось немногим более семи процентов земли. В результате такие жизненно важные вопросы, как земля для ведения хозяйства, получение леса на строительство и ремонт домов, заготовка сена и дров, даже охота и рыбалка, становятся для людей либо неразрешимой задачей, либо провоцируют браконьерство. Особенно остро эти проблемы ощущаются в населенных пунктах, находящихся на территории заповедников.



Такая ситуация складывается не только у нас в республике — по всей стране. Федеральное законодательство не предусматривает выделение зон ограниченной хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях федерального значения, как это предусмотрено, скажем, на территории национального парка «Башкирия». Это напрямую затрагивает интересы людей, их гражданские права. Люди не могут приватизировать дома, в которых живут на заповедной территории.



Решение возникшей дилеммы возможно только в правовой плоскости. Очевидна необходимость внесения соответствующих поправок в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Мы намерены разработать «дорожную карту», которая поможет найти баланс в соблюдении интересов местного населения и заповедников. Надеюсь, результатом такой работы станут новые законодательные инициативы республиканского парламента.