Кино — это приключение. Нет такой профессии — киноактер.

Гоша КУЦЕНКО.

Старинный град Псков, где нынешним летом я оказалась, потряс, вовлек в водоворот событий… конца ХV века.



По площади перед Псковским кремлем бегали люди в дождевиках, усердно собирая рабочие инструменты. «Кино снимаем!» — ответил на мой вопрос один из рабочих. Бочки, кадушки, вязанки хвороста, клетки из веток, короба из бересты, медные кувшины, воинские доспехи... — все говорило о том, что фильм затрагивает историческую эпоху средних веков.



Оказалось, киностудия «Москино» снимала сериал о Софии Палеолог — великой княгине московской, второй жене Ивана III, бабушке Ивана Грозного. Из микроавтобусов, где с помощью костюмов и грима происходили чудеса преображения, выходили актеры. Те, кто участвовал в массовках, сидели на скамейках под тентом, который укрывал их от пронизывающего ветра, согревались чаем из термоса и утоляли голод домашними бутербродами. На время съемок они стали жителями древней Москвы, где по сюжету фильма и разворачивались основные события. Труд киношников был титанический. И виртуозный: порой я ловила себя на мысли, что они — вовсе не наши современники...



Мозаика тех дней, проведенных на съемочной площадке, сложилась в целостную картину, когда удалось посмотреть телесериал «София». Какое счастье стать свидетелем рождения кинокартины, наблюдать за процессом воссоздания истории России!