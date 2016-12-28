Я прихожу в бешенство от одной мысли о том,

сколько бы я всего узнал, если бы не ходил в школу.

Бернард ШОУ.



«Нынче в школе первый класс вроде института», — уверяла нас сорок лет назад восходящая звезда отечественной попсы. Уж не знаю, на что можно было жаловаться в советской школе с ее простой, логичной и одинаковой по всей стране программой. Зато сегодня родители учеников готовы подписаться под каждой строчкой старого шлягера. Их вселенский стон об ужасах современной школьной программы растет и ширится с каждым годом. Как мама второклассницы авторитетно заявляю: ничего ужасного в первом классе нет. Это вы просто до второго еще не дошли.

Страсти по математике



— В наше время дети учились сами, родители даже не знали, что им задают! — возмущался супруг, когда я проверяла тетрадки дочери-первоклассницы. С уроками ребенок справлялся почти самостоятельно, и никакого подвоха от второго года обучения я не ждала. Но уже к середине сентября стало понятно: тайная цель создателей современной школьной программы — сплотить российские семьи. Ведь ничто так не объединяет людей, как общие трудности. Муж, например, уже давно не возмущается — некогда. То надо реферат с картинками на пять страниц напечатать, то поучаствовать в очередной семейной дискуссии на тему «Что имел в виду автор учебника, когда писал вот это?». Порой мы спорим до хрипоты, а ребенок терпеливо ждет, кто одержит верх.



Обращаться к профессионалам старой закалки бесполезно. Дед нашей второклассницы, кандидат наук, преподаватель математики в вузе, школьный учебник по своему предмету в сердцах отшвырнул: «Что за чушь? Я здесь ничего не понимаю». Нам тоже хочется так сделать, но нельзя: дочь смотрит с надеждой. Раньше ведь как новую тему изучали? Сначала давали правила, определения, примеры, потом задачи. Очевидно, такой метод признан безнадежно устаревшим. Теперь авторы учебника предлагают ребенку сразу решить задачу по новой неизвестной теме, потом — объяснения, почему решил неправильно. И наконец, предложение: самому «сформулировать ответ на основной вопрос урока». А если нужны правила и определения — интернет вам в помощь, родители.



Каждый вечер в чате нашего класса начинается «движуха»: пришедшие с работы взрослые берутся за домашние задания детей. Страсти кипят до глубокой ночи, идет обмен информацией и фотографиями. Все ли правильно решили задачу? Какую нарисовать к ней схему — двойную или тройную? Как подготовиться к математическому диктанту, и что это вообще за зверь? В наше время не было таких схем и таких диктантов.



В принципе, необязательно так мучиться. В интернете нынче полно так называемых ГДЗ — готовых домашних заданий, решебников к любому школьному курсу. Второклассники до такой идеи, к счастью, еще не доросли, а вот родители вполне. Стыдно признаться, но мы с мужем нет-нет да и сунемся в решебник тайком от ребенка. Безумно интересно, что же все-таки имел в виду автор учебника?



Пауки и собаки



«Там навсегда застыли духота, темнота и тишина. Но больше всего Бильбо не нравились отвратительные, бледные, выпуклые глаза. Стоило зажечь огонь — и из темноты на путешественников со всех сторон начинали пялиться сотни и сотни глаз... Что еще хуже — огонь привлекал тысячи серых и черных мотыльков; они вились и трепыхались у самого лица».



Дальше еще веселее: путников поймали гигантские мохнатые пауки, обмотали липкой паутиной и повесили на дереве, чтобы было чем позавтракать. Но смелый Бильбо всех спас: он отважно дрался с пауками, «перерубая нити, кромсая лапы, протыкая толстые тела».



Нет, это не фильм ужасов, это учебник литературного чтения для второго класса. Из произведения Толкиена «Хоббит» для изучения в школе любовно выбраны именно эти неаппетитные отрывки, озаглавленные «Пауки и мухи». Читать повесть целиком мой ребенок наотрез отказался: впечатление уже составил. Увы, это касается и многих других произведений, из которых авторы беспощадно выдрали и поместили в учебник самые малопривлекательные части. По этим рассказам дети пишут контрольные работы и составляют «цитатные планы» — еще одно нововведение. Не забыли авторы и про стихи, добрые и складные. Восьмилетние дети с выражением читают и заучивают наизусть:



— Говорит Святогор да коню доброму:

Ах ты, волчья сыть, травяной мешок,

Уж ты что, собака, спотыкаешься?

Ты идти не мошь аль везти не хошь?



Сложновато? Ничего, на соседних страницах найдутся стихи и попроще. Для трехлетних.



— Была кораблем деревянная ложка,

А морем была оловянная плошка.



Не удивляетесь, почему общественность возмущается: современные дети ничего не читают, только в планшеты пялятся. Ну, ясное дело, планшеты во всем виноваты.



То ли ещё будет, ой-ёй-ёй



Языки — отдельная песня. Со второго класса дети начинают изучать сразу два языка: башкирский и английский. А к Новому году наконец-то перестают их путать. Отдельно в программе есть родной язык — по выбору, русский или башкирский. И еще два предмета, русский обязательный и русский платный дополнительный. С пятого класса добавится французский. По всем предметам нужны разные тетради. Чтобы не запутаться окончательно, покупаем на них разноцветные обложки.



По английскому и башкирскому задают учить стихи. Но ребенок их еще и прочитать-то толком не может, а этому почему-то не учат. Опять без родителей никак. А если никто в семье языка не знает? Тут приходит на помощь чат. То урожденные башкиры растолкуют остальным, как прочитать и перевести, то «англичане».



Транскрипции в учебниках других языков нынче не положены. Зато дети постоянно составляют транскрипцию русских слов и подробно разбирают каждый звук. Это называется «фонетический разбор». Коллективный разум родителей нашего класса перед сей премудростью оказался бессилен. На родительском собрании нам пришлось потребовать у учительницы провести ликбез. Она объяснила на доске, мы прилежно записали в тетрадки. Но вопросы все равно остались. В учебнике по русскому языку, как вы уже догадались, никаких правил фонетического разбора нет.



Но страшнее всего предмет под названием «Окружающий мир», который дети фамильярно зовут «окружайкой». Учебник для второклассников — беспорядочная куча информации, надерганной из курсов физики, биологии, географии, астрономии за пятый — восьмой классы. Вот тут-то авторы оторвались за все остальные учебники: сплошные определения и правила, которые для контрольных нужно заучивать наизусть. Пояса освещенности и водосборные бассейны, планктон, меридианы и закон всемирного тяготения... Многие задания требуют практики, пришлось купить компас, карту мира и глобус. Наверное, нужно начинать копить на микроскоп и телескоп.



— Не переживай, это только в начальной школе родителям тяжело, — утешила меня умудренная опытом мама десятиклассницы. — Класса этак с пятого ты просто вообще перестанешь понимать, что они проходят и что написано в учебниках, поэтому дочке придется учиться самой.



Поскорей бы это время настало. А то как-то совсем неловко человеку с высшим образованием пасовать перед учебниками второго класса. Репетитора, что ли, нанять?