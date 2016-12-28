Закон запрещает садиться за руль несовершеннолетним. Штраф неминуем. Но бывают случаи, когда за нарушение правил дорожного движения впору поощрять.

У всех у нас есть страхи.

Но у тех, кто смотрит им в лицо, есть еще и мужество.

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ.

Нынешнее лето для шестиклассника Валеры Алеева из села Серафимовский не задалось — упал с велосипеда и сломал ключицу. Чтобы хоть как-то отвлечь сына, отец позволил ему прокатиться за рулем автомобиля. Естественно, в стороне от дорог общего пользования. На замечания родственников — мал, дескать, еще для покатушек — папа реагировал просто: «Когда-нибудь, да пригодится». Как чувствовал…



В конце лета отец с сыном выехали на природу. На лесной поляне глава семейства нечаянно наступил на гнездо шершней. Насекомые мгновенно атаковали обидчика.



Алеевы отбежали в безопасное место, но через несколько минут старший почувствовал недомогание. Паренек попытался позвонить в Скорую помощь, однако «мобильник» в лесной глуши не брал. Выбора не было — мужчина сел за руль. Вскоре ему стало хуже, и он попросил сынишку взять управление на себя.



Валера до сих пор помнит каждую секунду того дня. Как, не раздумывая, уселся за руль. Как одной рукой удерживал его на спуске с горы (вторая из-за сломанной ключицы была в корсете). И как в отчаянии кричал: «Папа! Папа!»,— когда тот периодически терял сознание.



Не забудет мальчуган и поразительное равнодушие взрослых. Проезжая мимо лесопилки, он бросился к рабочим и попросил их о помощи. Его даже не стали слушать — выгнали, заявив, что он находится на частной территории.



Глотая слезы, он довел машину до села Верхне­троицкое, где жили бабушка и дедушка. Лишь профессионализм реаниматологов Скорой помощи позволил вывести мужчину из анафилактического шока…



На следующий день его отпустили домой. Первым делом старший Алеев крепко обнял сына:



— Я очень горжусь тобой. Ты — настоящий мужчина. И мой спаситель!