- Я купил квартиру. Хочу получить налоговый вычет у своего работодателя. Как это сделать, куда обращаться?



Ильшат МАКАЕВ.

Уфа.



— Чтобы произвести вычет у работодателя, вам необходимо будет подтвердить ваше право на получение имущественного вычета через налоговый орган по месту жительства. Для этого следует подать в инспекцию заявление в произвольной форме на получение уведомления от налогового органа о праве на имущественный вычет.



К заявлению приложите копии документов, подтверждающие право на получение вычета — их перечень есть на сайте налоговой службы в разделе «Налоговые вычеты».



Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней со дня его подачи. Затем вы получите уведомление о праве на вычет, которое можете предоставить своему работодателю. Это уведомление и станет основанием для того, чтобы работодатель не удерживал НДФЛ из ваших доходов.