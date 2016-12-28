- В следующем году мне выходить на пенсию. Можно ли оформить ее по интернету?



Лилия УРАЗБАХТИНА.

Уфимский район.



— Подать заявление о назначении пенсии можно через «личный кабинет» гражданина на сайте Пенсионного фонда и через Единый портал государственных услуг. В нынешнем году такой возможностью воспользовались более 42,8 тыс. жителей республики — треть от общего числа подавших заявления.



Чтобы получить доступ в «личный кабинет», гражданин должен быть зарегистрированным на портале гос­услуг. Сделать это просто: нужно создать на портале www.gosuslugi.ru учетную запись и подтвердить ее в одном из пунктов подтверждения личности, например, в управлении ПФР.



Подавать электронное заявление на назначение пенсии нужно не ранее чем за 30 дней до наступления права на пенсию по возрасту. Также по интернету можно подать заявление на назначение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца.



Порядок действий таков. Открываете «личный кабинет» и заполняете форму заявления о назначении конкретного вида пенсии, в вашем случае — страховой по старости. Указываете личные данные и выбираете способ доставки пенсии, после чего отправляете электронный документ.



Заявление автоматически поступит специалистам клиентской службы вашего города или района. Отслеживать его движение можно в разделе «История обращений». Если обнаружится, что необходимые для назначения пенсии документы представлены не в полном объеме, гражданина уведомят об этом через «личный кабинет». Аналогичным способом гражданина уведомят и о назначении пенсии с указанием суммы.