- Рождественские каникулы продлятся больше недели. А как будут работать в эти дни врачи?



Валентина БОРОВИКОВА.

Уфа.



— 31 декабря поликлиники будут работать по субботнему графику, то есть до 15 часов, с 1 по 8 января — с 8 до 16 часов. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет проводиться в эти дни до 15 часов.



Подготовились к затяжным праздникам и стационары, там организованы резервные койки и создан запас лекарств, разработана система своевременной экстренной и плановой медицинской помощи. Особый акцент сделан на преемственность в работе отделений, травмпунктов, родильных домов, чтобы пациента в случае необходимости оперативно доставили из одной службы в другую.Стоматологические поликлиники будут оказывать неотложную помощь по графику. В Уфе в двух из них — в стоматполиклинике № 2 и детской стоматполиклинике № 7 врачи будут дежурить круглосуточно с 31 декабря по 8 января.