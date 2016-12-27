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В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
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Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
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26.12.16 09:57
Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов выбран капитаном молодёжной сборной России
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Как истинный хозяин будущего года глава семейства Риф готов трудиться день и ночь на благо своей семьи. У себя во дворе фермер соорудил теплицу, так что их стол всегда обеспечен свежими огурцами.
Дочь Зульфия, выпускница аграрного университета, предпочла карьере семью. Вместе со своим супругом воспитывает дочь. Возможно, именно знак зодиака сыграл свою роль? Петух среди своих собратьев по гороскопу является главным представителем семьи.
Яркая натура и очень артистичный младший сын Суриных Ирандек радует односельчан своими танцевальными способностями. Его выступления отмечены на танцевальном «Байыке».
Родители троих детей и дважды бабушка с дедушкой Риф и Гульназ Сурины всем желают встретить год Огненного Петуха в кругу самых близких людей и лучших друзей. Они уверены, что в 2017-м будет больше позитива.
Опубликовано: 27.12.16 (15:59) Хайбуллинский район
Статьи рубрики Cоциум
Как истинный хозяин будущего года глава семейства Риф готов трудиться день и ночь на благо своей семьи. У себя во дворе фермер соорудил теплицу, так что их стол всегда обеспечен свежими огурцами.
Дочь Зульфия, выпускница аграрного университета, предпочла карьере семью. Вместе со своим супругом воспитывает дочь. Возможно, именно знак зодиака сыграл свою роль? Петух среди своих собратьев по гороскопу является главным представителем семьи.
Яркая натура и очень артистичный младший сын Суриных Ирандек радует односельчан своими танцевальными способностями. Его выступления отмечены на танцевальном «Байыке».
Родители троих детей и дважды бабушка с дедушкой Риф и Гульназ Сурины всем желают встретить год Огненного Петуха в кругу самых близких людей и лучших друзей. Они уверены, что в 2017-м будет больше позитива.
Опубликовано: 27.12.16 (15:59) Хайбуллинский район
Статьи рубрики Cоциум
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прохожий 2016-11-30 19:07:24
Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Рияз 2016-11-30 17:02:46
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48