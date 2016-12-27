Эксперты, называющие 2016-й годом «шоков», в общем, правы. Звание он оправдал и BREXITом, повергшим в ужас европейскую бюрократию, и непредсказуемой победой Дональда Трампа, и решением ОПЕК, члены которой сумели договориться после восьми лет разногласий. И это не считая множества «локальных» историй, наподобие неудавшейся попытки военного переворота в Турции или ареста министра экономического развития в России.

Однако копившиеся весь год риски парадоксальным образом лишь раззадоривали фондовый рынок. Многие рыночные индексы, включая российский ММВБ, обновили исторические высоты, а коэффициент цена/прибыль, определяющий инвестиционную привлекательность акций, уже не шепчет — кричит о своей переоцененности.



Правда, акций российских компаний это касается в меньшей степени. Здесь все еще продолжается «подтягивание» рублевой их стоимости к новой реальности валютного курса. Речь идет о простой арифметике: двукратная девальвация национальной валюты в 2014-м автоматически увеличила привлекательность бумаг в те же два раза. И хотя привлекательность не то же, что стоимость, именно благоприятные внешние условия — стабилизация нефтяных цен и рост мировой экономики — обеспечили взлет капитализации наших компаний в 2016 году.



Сыграла роль политика Центробанка, высоким процентом привлекающего спекулянтов к операциям на валютном рынке, чему и обязан своим укреплением рубль. Но не стоит сбрасывать со счетов и фундаментальные факторы, как то: наметившийся выход российской экономики из рецессии.



Пока еще нет данных статистики за IV квартал, будет уместно процитировать президента России Владимира Путина, сравнившего в ходе недавней пресс-конференции экономические показатели страны с прошлогодними.



Валовой внутренний продукт: было -3,7%; стало-0,6%.



Инфляция: 12,9% против 5,5%.



Отток капитала: 57 млрд долларов — $16 млрд.



Сохраняются положительный баланс внешней торговли и процент дефицита бюджета; растут золотовалютные резервы и реальная заработная плата.



По-прежнему негативна динамика реально располагаемых доходов населения и потребительского спроса. Но это закономерно: пока сохраняется курс ЦБ на жесткое подавление инфляции, даже в ущерб потребительскому кредитованию, другого ожидать сложно. Впрочем, год-два на денежно-кредитные «эксперименты» у российской экономики еще есть. Резервный фонд просуществует какое-то время при цене барреля выше 50 долларов. Словом, ждать трагедии на этом фронте не стоит.



А вот растущая эйфория на глобальных рынках к рискам привести может.



Трехкратное повышение процентной ставки Федеральным резервом в будущем году снизит доходность американских компаний, а это охладит интерес инвесторов к ним. Этот риск уже известен, но пока еще не заложен в котировки.Вернее сказать, его отложили из-за праздников и нежелания портить завершение года «всякими мелочами».



Риторика вступающего 20 января в должность избранного президента США об экономических отношениях Америки и Китая тоже несет пока неизвестные, но потенциально крупномасштабные риски. Ведь когда начинает «трясти» две первые по ранжиру экономики мира, последствия неизбежны.



Неплохо бы, если обещанные Трампом налоговые послабления американскому бизнесу подтвердились. В противном случае максимумы всех торговых площадок, обновленные в уходящем году, надолго таковыми и останутся.