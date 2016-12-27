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Для ведущей лечебницы Башкирии это стало доброй традицией. В декабре здесь подводят итоги года, обращая внимание не только на важные для медицины цифровые показатели, но и на людей. Специалистов, которые каждый день спасают здоровье и жизнь жителей республики. В этом году лучших сотрудников клиники наградили в десятый раз. Высшую профессиональную оценку руководства и коллег получили 40 человек, отмеченные в 16-ти номинациях.
Заведующая анестезиолого-реанимационным отделением № 2 Гузель Кучукова за долгие годы работы спасла десятки человеческих жизней. Самых тяжелых больных не просто помнит — дружит с ними или поддерживает связь спустя годы. Но даже для нее, много чего повидавшей за свою медицинскую карьеру, этот случай оказался из разряда особых. Не один день доктору Кучуковой и ее многочисленным коллегам по отделению пришлось бороться за жизнь 37-летней пациентки. Женщине пересадили почку, но на фоне приема специальных препаратов, предотвращающих отторжение чужого органа, у больной развились множественные абсцессы (гнойные воспаления) головного мозга. Сразу после специальной МРТ-диагностики, обнаружившей два больших и несколько мелких гнойников, доктора провели консилиум и приняли решение — срочно оперировать. Через три дня операцию, проведенную по малотравматичной методике — с помощью нескольких проколов, повторили, чтобы вскрыть и очистить новые очаги поражения. Нейрохирурги действовали очень профессионально. Однако спустя две недели пациентке вновь стало хуже. Из нейрореанимации ее перевели в отделение, которым руководит Гузель Кучукова.
Компетентно
Ринат Нагаев,
— Несмотря на определенные сложности, уходящий год был успешным для нашей клиники. Мы заметно продвинулись вперед в части оказания высокотехнологичной помощи, внедрили новые методы лечения. Большую помощь в этом оказывала наука: на базе нашей больницы работают десять кафедр Башкирского медуниверситета. Слова благодарности заслужили не только победители конкурса на звание лучшего специалиста года, но весь коллектив. В этом году РКБ отметила свое 140-летие. И очень символичной и приятной для нас новостью стали прозвучавшие в эти дни слова главы Башкортостана о том, что в число приоритетных проектов в сфере здравоохранения помимо возведения корпусов республиканских кардиоцентра и онкодиспансера включено также строительство новой поликлиники для РКБ.
Полный список лучших специалистов года Республиканской клинической больницы
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Для ведущей лечебницы Башкирии это стало доброй традицией. В декабре здесь подводят итоги года, обращая внимание не только на важные для медицины цифровые показатели, но и на людей. Специалистов, которые каждый день спасают здоровье и жизнь жителей республики. В этом году лучших сотрудников клиники наградили в десятый раз. Высшую профессиональную оценку руководства и коллег получили 40 человек, отмеченные в 16-ти номинациях.
Заведующая анестезиолого-реанимационным отделением № 2 Гузель Кучукова за долгие годы работы спасла десятки человеческих жизней. Самых тяжелых больных не просто помнит — дружит с ними или поддерживает связь спустя годы. Но даже для нее, много чего повидавшей за свою медицинскую карьеру, этот случай оказался из разряда особых. Не один день доктору Кучуковой и ее многочисленным коллегам по отделению пришлось бороться за жизнь 37-летней пациентки. Женщине пересадили почку, но на фоне приема специальных препаратов, предотвращающих отторжение чужого органа, у больной развились множественные абсцессы (гнойные воспаления) головного мозга. Сразу после специальной МРТ-диагностики, обнаружившей два больших и несколько мелких гнойников, доктора провели консилиум и приняли решение — срочно оперировать. Через три дня операцию, проведенную по малотравматичной методике — с помощью нескольких проколов, повторили, чтобы вскрыть и очистить новые очаги поражения. Нейрохирурги действовали очень профессионально. Однако спустя две недели пациентке вновь стало хуже. Из нейрореанимации ее перевели в отделение, которым руководит Гузель Кучукова.
Компетентно
Ринат Нагаев,
— Несмотря на определенные сложности, уходящий год был успешным для нашей клиники. Мы заметно продвинулись вперед в части оказания высокотехнологичной помощи, внедрили новые методы лечения. Большую помощь в этом оказывала наука: на базе нашей больницы работают десять кафедр Башкирского медуниверситета. Слова благодарности заслужили не только победители конкурса на звание лучшего специалиста года, но весь коллектив. В этом году РКБ отметила свое 140-летие. И очень символичной и приятной для нас новостью стали прозвучавшие в эти дни слова главы Башкортостана о том, что в число приоритетных проектов в сфере здравоохранения помимо возведения корпусов республиканских кардиоцентра и онкодиспансера включено также строительство новой поликлиники для РКБ.
Полный список лучших специалистов года Республиканской клинической больницы
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48