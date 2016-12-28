Строительство долгожданной дороги в небольшие деревни района было начато в июне, 146 млн рублей было выделено по федеральной программе «Устойчивое развитие села — российские сельские дороги». И вот проезд по дорожному полотну протяженностью 6,14 километра открыт.

Несмотря на жгучий мороз и пронизывающий ветер, жители деревень пришли на торжественное открытие дороги, чтобы поделиться радостью и поблагодарить людей, внесших свой вклад в ее строительство.



Глава Мишкинского района Рустам Мусин отметил, что раньше дорога в эти населенные пункты была в плачевном состоянии, и поблагодарил правительство республики за поддержку, а строителей — за слаженную работу.



— Я 20 лет проработала продавцом, — говорит местная жительница Ольга Андриянова. — Единственным транспортом, на котором возили товар в весеннюю и осеннюю распутицу, был трактор. Пока довезешь, часть товара портилась. Дорога была большим испытанием и для пожарных машин, и для «скорой помощи».

— Раньше дорогами занимались колхозы, — вспоминает бывший председатель колхоза имени Мичурина, ныне руководитель КФХ Павел Мазиев. — Нынче такого уже нет. Поэтому каждую весну или осень мы были отрезаны от мира, с огромными трудностями вывозили сельскохозяйственную продукцию, доставляли ГСМ. Дорога дает нам шанс повысить производство, более качественно обрабатывать поля, развивать личные подсобные хозяйства. Есть надежда, что в деревни вернется молодежь, появятся новые рабочие места.



Ольга Петрова своего второго ребенка родила в дороге.



— Была весенняя распутица, — вспоминает она. — Когда начались схватки, муж побежал к трактористу, ведь доехать до трассы можно было только на тракторе. Да и то тележку трактора, на которую меня положили, мотало, как лодку. Доехать нам не удалось, начались роды, и ребенок родился в дороге… Когда нас доставили в больницу, малыш был уже весь синий, дорога чуть не стоила ему жизни. Но, слава богу, обошлось.



Сейчас в Ишимово живут 247 человек, а в Иликово — 230. Деревня Ишимово дала стране Героя Советского Союза Ишмая Ишкинина, отличившегося в боях за Кенигсберг в годы Великой Отечественной войны. И сегодня в этих населенных пунктах еще есть люди, болеющие за малую родину, желающие работать, развивать свое дело.



Новая дорога для них — это первый стимул.