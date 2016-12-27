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Республика идет в новый год «с определенным оптимизмом», заявил глава республики Рустэм Хамитов во время встречи с главными редакторами ведущих изданий. Уходящий год он назвал успешным не только по показателям, но и по самочувствию людей. «Уровень доходов был не ниже предыдущего периода, работали все системы жизнеобеспечения, инфраструктура, много строили, — мы с полным основанием можем сказать, что жизнь, как минимум, хуже не стала, —отметил он и добавил: — Мы не отступили ни по одному из направлений, мало того, есть точки роста».
Глава республики пояснил, что финансовые итоги года тоже будут неплохие — вместо запланированного дефицита бюджета республики в 14 — 15 млрд рублей ожидается профицит в 10 млрд. Так что бюджет Башкортостана — надежный, подчеркнул он.
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Политика
Республика идет в новый год «с определенным оптимизмом», заявил глава республики Рустэм Хамитов во время встречи с главными редакторами ведущих изданий. Уходящий год он назвал успешным не только по показателям, но и по самочувствию людей. «Уровень доходов был не ниже предыдущего периода, работали все системы жизнеобеспечения, инфраструктура, много строили, — мы с полным основанием можем сказать, что жизнь, как минимум, хуже не стала, —отметил он и добавил: — Мы не отступили ни по одному из направлений, мало того, есть точки роста».
Глава республики пояснил, что финансовые итоги года тоже будут неплохие — вместо запланированного дефицита бюджета республики в 14 — 15 млрд рублей ожидается профицит в 10 млрд. Так что бюджет Башкортостана — надежный, подчеркнул он.
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Республика Башкортостан
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Рияз 2016-11-30 17:02:46
НОВОСТИ
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48