Республика идет в новый год «с определенным оптимизмом», заявил глава республики Рустэм Хамитов во время встречи с главными редакторами ведущих изданий. Уходящий год он назвал успешным не только по показателям, но и по самочувствию людей. «Уровень доходов был не ниже предыдущего периода, работали все системы жизнеобеспечения, инфраструктура, много строили, — мы с полным основанием можем сказать, что жизнь, как минимум, хуже не стала, —отметил он и добавил: — Мы не отступили ни по одному из направлений, мало того, есть точки роста».

Глава республики пояснил, что финансовые итоги года тоже будут неплохие — вместо запланированного дефицита бюджета республики в 14 — 15 млрд рублей ожидается профицит в 10 млрд. Так что бюджет Башкортостана — надежный, подчеркнул он.



«Мы знаем себе цену и уверены в себе, у нас нет комплекса неполноценности, когда надо всячески доказывать, что мы лучше всех», — убежден Рустэм Хамитов. Одним из достижений он видит «поворот в головах от старого мировосприятия, старых управленческих моделей к расчету на разум и самостоятельное мышление». Власть сейчас сосредоточила внимание на проблемах «обычной и даже обыденной жизни людей. Ближайшие годы будут направлены на улучшение качества жизни, а для этого нужна растущая экономика», сказал глава.



«Я доволен тем, как работает правительство республики», — заметил он. В то же время, остановившись на последних кадровых изменениях в исполнительной власти, пояснил: «Обновление правительства — непрерывный процесс, должность — это не место, куда людей цепями приковывают на годы, министры — это тоже менеджеры. Требования к ним возросли и с точки зрения функциональных обязанностей, и с точки зрения антикоррупционных норм».



Он не исключил возможности дальнейших структурных изменений министерств и ведомств, но и не конкретизировал их. По мнению Рустэма Хамитова, делу действительно порой мешает отраслевая разобщенность, когда министр защищает «свою территорию», а между тем интересы человека шире, чем интересы отдельного ведомства.



«Неприятным открытием года» он назвал «противоречивое состояние бюджета Уфы». «Если бы не поддержка республики, город был бы банкротом, — откровенно выразился глава Башкортостана и продолжил: — Мы героически спасаем бюджет города, по разным оценкам, дыра бюджета достигает нескольких миллиардов рублей». Причиной этого он считает стратегические ошибки при создании муниципальных унитарных предприятий без выверенных расчетов.



Сейчас принимаются меры для того, чтобы исправить ситуацию, за поступлением и расходованием средств следит республиканская комиссия, в 2017 году бюджет Уфы должен оздоровиться, отметил глава.



Он обещал подумать над предложением редактора газеты «Башкортостан» Азамата Юлдашбаева назвать один год годом села, поскольку именно село в республике, да и в стране, журналисту видится источником духовности. «Село — это слишком глобальная тема, чтобы уделить ему только год, здесь нужны десятилетия, — начал размышлять Рустэм Хамитов. — То, что мы делаем — строительство, дороги, газификация, — наращивает уровень цивилизации и позволяет улучшить жизнь сельских жителей». По его мнению, развитие села выгодно с экономической точки зрения, но процесс урбанизации все же будет нарастать.



Говоря о предстоящем 100-летнем юбилее БАССР, глава пояснил, наверное, имея в виду споры историков о том, когда его отмечать: первые усилия по созданию республики действительно были предприняты в 1917 году, но окончательно завершился этот процесс только через два года путем подписания соответствующего договора и улаживания всех формальных процедур. Поэтому столетие отмечается именно в 2019 году, хотя события семнадцатого и восемнадцатого годов прошлого столетия, безусловно, надо принимать во внимание, ведь без них республика не состоялась бы, считает Рустэм Хамитов.



Журналисты задали «шкурный» вопрос о возможности включения в список ста объектов к 100-летию БАССР Дома печати, который давно нуждается в капитальном ремонте. Глава не исключил того, что здание может быть приведено в порядок даже раньше. О реформировании структуры управления региональными СМИ он говорил недавно в ежегодном послании, поэтому редакторов интересовало, как это планируется сделать. Однако Рустэм Хамитов не ответил на этот вопрос, сказав, что надо обсуждать пути реформирования, провести широкое обсуждение среди специалистов. Но отрасль однозначно нуждается в том, чтобы стать современной и конкурентоспособной.



«У нас и у вас общая миссия — объединять и усиливать здоровую часть общества», — заключил он.