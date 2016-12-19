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Согласно стратегии, валовой региональный продукт на душу населения к 2030 году должен увеличиться более чем в три раза, что позволит региону войти в первую десятку страны. Также предполагается повысить объем инвестиций в основной капитал до 304 тысяч рублей на человека.
— Документ представляет собой инструмент координации деятельности государственных, муниципальных органов, предприятий и организаций, всех жителей республики для достижения согласованных целей, — подчеркнул премьер-министр республики Рустэм Марданов. — На основе анализа показателей и тенденций развития региона за последние пять лет сформированы сценарные условия социально-экономического развития республики, которые учитывают сценарии развития Российской Федерации на 2017 — 2019 годы, а также экспертные оценки различных специалистов и ведомств. На их базе разработаны три варианта прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. За основу предлагается взять целевой вариант, в соответствии с которым темпы экономического роста отвечают глобальным задачам, поставленным президентом страны Владимиром Путиным.
Опубликовано: 23.12.16 (10:59) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Согласно стратегии, валовой региональный продукт на душу населения к 2030 году должен увеличиться более чем в три раза, что позволит региону войти в первую десятку страны. Также предполагается повысить объем инвестиций в основной капитал до 304 тысяч рублей на человека.
— Документ представляет собой инструмент координации деятельности государственных, муниципальных органов, предприятий и организаций, всех жителей республики для достижения согласованных целей, — подчеркнул премьер-министр республики Рустэм Марданов. — На основе анализа показателей и тенденций развития региона за последние пять лет сформированы сценарные условия социально-экономического развития республики, которые учитывают сценарии развития Российской Федерации на 2017 — 2019 годы, а также экспертные оценки различных специалистов и ведомств. На их базе разработаны три варианта прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. За основу предлагается взять целевой вариант, в соответствии с которым темпы экономического роста отвечают глобальным задачам, поставленным президентом страны Владимиром Путиным.
Опубликовано: 23.12.16 (10:59) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
23.12.16 11:58
Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана
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AHOHC
AHOHC
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
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