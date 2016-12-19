Участники рынка туристических услуг объединяются. Пока в ассоциацию сельского туризма. Председатель Госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов, объявивший о создании такой структуры, отметил в разговоре с корреспондентом «РБ»: это поможет развивать «перспективный, но еще недооцененный сегмент экономики».

Нельзя сказать, что агротуризм для Башкирии — дело новое. В реестре предпринимателей, развивающих это направление бизнеса, только по двум субрегионам республики — Зауралью и Северо-востоку — таких насчитывается более сорока. По всей республике более полутора сотен сельских предпринимателей оказывают или хотят начать оказывать туристические услуги.



Быстро разжиться капиталом в этом направлении вряд ли удастся, считает Георгий Базекин, декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башагроуниверситета, на котором готовят специалистов отрасли.Тем более, нужны и первоначальные вложения. Но опыт показывает: сельский туризм позволяет оживить уже исчезающие деревни.



— Экономисты подсчитали, что синергетический эффект от туристической деятельности в сельской местности один к семи, — говорит он. — То есть один предприниматель помогает со­здать еще семь рабочих мест. Ведь отдыхающих необходимо кормить экологичной едой, а значит, производить ее рядом. Да и другие услуги востребованы. Кто-то из туристов катается на лошадях, кто-то на ферме за дойкой наблюдает. Даже мини-зоопарки бывают.



Потому в аграрном университете туристическому ремеслу взялись обучать, скажем, не на агрофакультете, а на факультете, который связан с выращиванием животных и их здоровьем. Опыт первопроходцев показал, что без животного мира в деревне — и отдых не отдых. Наряду с тонкостями туристического дела студенты получают знания по уходу за домашней живностью.



Между тем только в Уфе специалистов по туризму готовят четыре вуза. Аграрный университет в этом году расширил направление еще и агротуризмом. Сейчас здесь 82 студента изучают профессию менеджера по туризму, в том числе и те, кто займется сельским отдыхом. Интересно, что обучение платное, но это не преграда для пожелавших выбрать относительно новое направление деятельности.



— За пять лет мы подготовили уже три выпуска, — говорит Георгий Базекин. — Около ста выпускников получили образование, и все работают в туротрасли. Это показывает перспективу туристического бизнеса в республике. Сельское его направление устойчиво растет.

Кстати



Международный туристический поисковый сервис составил рейтинг самых привлекательных российских городов для иностранных туристов в предстоящие новогодние каникулы. В Топ-10 вошла Уфа вместе с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Сочи и Казань.



Составители рейтинга проводили исследование с учетом запросов на авиаперелеты в Россию из других государств в период с 21 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Агротуризм в стране развивается в рамках федеральной программы развития села до 2020 года. Под него заложены средства. Помощь эта не так велика — за первые три года государство выделило менее шестой части от потребностей. Впрочем, для многих предпринимателей — главное, чтобы не мешали.



— Основной тормоз — инертность чиновников на местах, — считает мастер спорта по туризму СССР Рашид Шаяхметов. — Им проще запретить, чем помочь. У меня есть много историй, когда предприниматели в районах не могут пробиться сквозь бюрократические препоны.



— Бюрократия есть, — подтверждает в беседе с «РБ» фермер из Зилаирского района Венер Тусалин. — Но на самотек пустить дело — тоже будет неверно. Мы документы на межевание земли, оформление договоров проводили около полутора лет. С одной стороны — долго и нудно. Но понимаю, что нужно согласование многих ведомств, чтобы не получилось в итоге хотели как лучше, а вышло как всегда. Все же это экология, водоемы, животный и растительный мир… Но если ускорят процесс — спасибо скажем. Вот и ассоциацию создаем, чтобы вместе решать проблемы.



Венер Тусалин в агротуризме не новичок. У него и сотоварищи есть гостевой домик. Видя перспективы, фермер решил расширять бизнес: долго добивался земли в заброшенной деревне Аралбаево. «Здесь уже никто не живет, но мы все же оставили и для бывших жителей место, если кто из них захочет вернуться», — говорит предприниматель. В планах развивать и летний, и зимний отдых.



— На Сакмаре хороша зимняя рыбалка, а летом в лесах много ягод и грибов, — описания Тусалина сродни песне, уже охота приехать к нему. — Мы начали с одного домика, но стало тесно — вначале знакомые приезжали, потом знакомые знакомых. Так молва и разнеслась.Теперь хотим целую деревню вновь отстроить, дать ей вторую жизнь. Многие не знают, как хлеб растет, откуда молоко берется. Они сами хотят это увидеть и детям показать. Мужики самостоятельно на тракторе прокатиться желают — мы можем это организовать. Перспектива у агротуризма есть, но далекая. Не думаю, что отдельно от ведения фермерского хозяйства он будет прибыльным. Вложения нужны большие — один гостевой домик не меньше миллиона рублей обходится. Я так думаю: начну, а дети мои продолжат.



По мнению участников рынка, пожить несколько дней в деревне хотят многие. Потенциал такого отдыха еще и в том, что не обязательно дожидаться отпуска, можно ограничиться и выходными или праздничными днями, говорит наш эксперт. Наверное, в этом есть доля истины, если касается внутри регионального туризма.



— В республике уже много предпринимателей, которые оказывают такие услуги, — говорит преподаватель аграрного университета Айрат Хабиров. — Агротуризм — это возможность окунуться в деревенскую жизнь. И предприниматели дают такой шанс. При этом нельзя четко провести границы — тут сельский туризм, тут — традиционный. Этнография, охота и рыбалка, участие в заготовке сена, просто отдых на природе — все это агротуризм. А еще конные походы, сплав по рекам и многое другое. Спрос на такой отдых большой. Но нужно осознать, что немногие согласятся спать в палатках, поэтому нужна еще и инфраструктура, достойный уровень комфорта, к которому мы все уже привыкли. Мировой опыт доказывает, сельский туризм преображает территории. И нам этим необходимо воспользоваться.