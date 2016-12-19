«Говорите, в наше время детвора ходила на экскурсии по всем заводам и фабрикам, а сегодня безвылазно сидит в классах да за гаджетами? — поинтересовалась у автора этих строк директор туймазинской школы № 6 Татьяна Мишина. — Так возьмите и устройте для них экскурсию. Хотя бы для нескольких человек». «Это мысль», — подумал я и, заручившись согласием родителей, со второклассницей Яной Катаевой и семиклассником Расулем Латыповым отправился изучать профессию каменщика и штукатура. Благо, директор местной строительной компании отнесся к нашей затее с неподдельным интересом.

«Что за штука там гудит?»



— Три года назад я помогал родственникам строить дом в деревне: месил раствор, подносил кирпичи… Так что небольшой опыт у меня есть, — весело рассказывает по дороге к строящейся девятиэтажке Расуль. — Но очень хочется увидеть, как работают строители-профессионалы.



— А моя бабушка недавно переехала из аварийного дома в новый, — добавляет Яна. — Когда я расскажу ей, где сегодня была, она мне ни за что не поверит!



Они очень разные — и по возрасту, и по мировоззрению. Расуль думает о поступлении в нефтяной университет. Яна хочет стать доктором, так как врачами работают ее дядя и тетя. Но предложение побывать на строительстве многоквартирного дома и поближе познакомиться с профессиями они восприняли на ура: когда еще увидишь, как такая громада растет прямо на глазах? И тебя не только не попросят уйти со стройки, а, наоборот, дадут подержать в руке специальную штукатурную полутерку и позволят шлепнуть кирпич в восхитительно-жирный раствор. Он, правда, здорово мажет руки, зато, оставшись белесой полоской на куртке, позволяет почувствовать свою причастность к большому и важному делу.



Мастер Ильгиз Даутов приглашает в подъезд, где работает бригада штукатуров. Трудятся они увлеченно, превращая голую кирпичную стену в гладкий серый монолит. В отличие от администрации, рабочие не предупреждены о нашем визите. Но школяров встречают доброжелательно.



— Иди сюда, деточка, — зовет Яну штукатур Татьяна Неклюдова, бригада которой работает на лестничной площадке четвертого этажа. — Видишь, стена заляпана серой массой? Это штукатурка. Ею покрывают стены, чтобы они стали крепкими и ровными.



Женщина сноровисто работает полутеркой и одновременно поясняет, что теперь стену останется побелить или покрасить. А затем предлагает:



— Хочешь попробовать? Держи инструмент. Да не бойся.



Азартной, любознательной второкласснице не терпится бежать дальше, чтобы все увидеть и потрогать руками. Одновременно она успевает сыпать вопросами: «Что это за штука гудит на улице?», «А из чего делают цемент?»...



И тысяча плиток шоколада!



От штукатуров направляемся в ту часть дома, где лишь недавно начали возводить пятый этаж. Пока шагаем, Ильгиз рассказывает ребятам:



— Профессия строителя будет нужна всегда. В какой бы уголок страны и даже мира вы ни поехали, для умелого штукатура и каменщика везде найдется работа. К тому же сегодня они получают неплохую зарплату. Наши специалисты, к примеру, зарабатывают от 40 до 60 тысяч рублей. Чтобы было понятнее — этого хватит, чтобы купить сразу тысячу плиток шоколада! А если человек покажет себя с хорошей стороны, организация поможет ему купить жилье по более низкой цене. Знаете, что такое кредит? Так вот нашим работникам не нужно просить его в банке для покупки дома или квартиры и потом выплачивать большие проценты. Они могут справить новоселье, а стоимость жилья будет потихоньку высчитываться из их зарплаты. Бывает, что долг и вовсе прощают за хорошую работу.



За разговорами не заметили, как добрались до каменщиков. Ребята крутят головами, оглядываются и не скрывают своего восхищения.



— Ух ты, кран! Да так близко! А можно нам кирпичи на раствор положить?



Им вручают кирпич, мастерок. Заслуженный строитель республики бригадир Леонид Урусов окунается в воспоминания:



— Двадцать семь лет назад, когда я пришел в профессию, кирпич нам привозили россыпью. И вываливали из самосвала прямо на землю. До нужного этажа мы носили его сами. Сегодня труд каменщика становится все более механизированным.



Расуль старается уложить кирпич как можно ровнее. Это удается не сразу. Ведь даже стукнуть по поверхности кирпича нужно так, чтобы он плотно соединился с раствором и лежал ровно, без перекосов. Расуль «борется» с непослушным глиняным бруском и весело пытается оправдаться: «Он же, небось, все десять килограммов весит». В ответ каменщики заливаются беззлобным смехом и поясняют:



— Обычный кирпич тянет примерно на три килограмма, облицовочный — на пять. — И с хитринкой добавляют: — А каждый из нас, между прочим, выкладывает за смену не меньше тысячи штук.



Построим город вместе



До этого похода на стройку интересы ребят были далеки от строительной индустрии. Яна Катаева любит рисование, литературу и уроки труда. Расуль Латыпов с успехом участвует в олимпиадах по математике, русскому и английскому языкам. Но после экскурсии он вспомнил, что раньше мечтал стать архитектором.



— Ну, сразу-то нам не станут платить по 60 тысяч рублей, — мудро подытожил паренек. — Но ведь можно немного и подождать.



Ильгиз Даутов подлил масла в огонь:



— Знаете, что самое приятное в этой работе? Молодые люди, которые работают у нас, имеют полное право похвалиться друзьям: «Этот дом строил я. И вон тот... И этот тоже!». Поэтому... нам очень нужны и специалисты, и рабочие: каменщики, штукатуры, маляры, кровельщики, плотники, монтажники сантехнических систем. Так что, как повзрослеете, можете поступить в строительный техникум или сразу устроиться к нам, обучитесь на месте.



Ребята обещали подумать.