До Иркутска нам ещё далеко, но «незамерзайку» и стеклоочистители у нас тоже любят

Иркутская история с концентратом для ванн, от принятия которого внутрь скончалось уже шестьдесят человек, не должна повториться в Уфе — для этого принимаются все возможные меры, сообщил врио начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Управления МВД по городу Алексей Кочетков.

— Реагировать на ситуацию с употреблением спиртосодержащих средств мы начали не сегодня и не вчера, она у нас постоянно на особом контроле, — пояснил сотрудник полиции. — Оперативно-профилактические мероприятия проводятся ежедневно.



С начала года в городе зарегистрировано 451 правонарушение, связанное с незаконным оборотом алкоголя. Это нарушение правил продажи, незаконная торговля, предпринимательская деятельность без лицензии и другие. Зачастую речь идет о немаркированной продукции, которая хотя и реализуется с нарушениями, но опасности для жизни не представляет. Однако есть и другие случаи: торговля «незамерзайкой» на трассе, которую используют явно не по назначению, или продажа из гаражей и с машин спиртосодержащих лосьонов, стеклоочистителей и другой бытовой химии.



— Сообщений о продаже суррогатов не так много, — пояснил А. Кочетков. — Но они все-таки поступают. Призываю всех, кому известно о таких фактах, не оставаться равнодушными, а сообщать в дежурную часть или по телефону доверия полиции.



— С начала года в Уфе зафиксировано 450 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями, — сообщила главный специалист-эксперт отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по республике Лилия Ахтямова. — Из них 47 — со смертельным исходом. Большинство — 93 процента — отравились этиловым спиртом, около трех процентов — другими спиртами. От метанола пострадали полтора процента, от метилового спирта (именно он стал причиной массовой гибели людей в Иркутске — авт.) — 1,1 процента, от суррогатов — 0,4 процента от общего числа.



По сути никакого барьера на пути легальной продукции — тех же самых настоек пустырника или боярышника — нет. «Фанфурики» свободно продаются в аптеках, магазинах, киосках. Организации и предприниматели могут на полном основании торговать и косметическими спиртосодержащими средствами, отметила Л. Ахтямова.



— Суррогат употребляют люди с крайне тяжелой степенью алкоголизма, потерявшие социальные связи, — пояснила заместитель главврача республиканского наркодиспансера № 1 Лилия Михайлова. — Единственно доступными для них становятся бытовая химия и медицинские настойки. В то же время вряд ли будет правильным их запрещение, ведь многие люди настойку используют как успокаивающее средство. А вот вопрос их отпуска по рецепту сейчас обсуждается.



По словам Л. Михайловой, заболеваемость алкоголизмом за последние годы падает. На спад пошли и случаи алкогольных психозов, которые можно считать маркером качества потребляемого алкоголя. Сегодня на учете в Уфе числится 45,2 тысячи больных алкоголизмом, из них каждый пятый сейчас спиртное не употребляет.

КСТАТИ

Процесс подключения организаций-лицензиатов к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) практически завершен, сообщила начальник отдела координации торговли администрации Уфы Гульшат Саттарова.



Сейчас система работает в режиме «переходного периода», и санкции к участникам алкогольного рынка не применяются. Однако уже с 1 января Росалкогольрегулирование начнет контрольные мероприятия: сведения, полученные от производителей и оптовиков, будут сопоставляться с информацией, представленной предприятиями розничной торговли. Штрафы за нарушения для юрлиц составят 150 — 200 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 — 15 тысяч рублей.

МЕЖДУ ТЕМ

По факту массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске возбуждено уголовное дело. Виновным инкриминируется статья «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».



На момент подписания номера скончались 60 человек, употреблявших косметическое средство «Боярышник». Пострадавшие — мужчины и женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Жидкость с содержанием метилового спирта продавалась в нескольких торговых точках, выявлен и производитель суррогата.



Ситуация обсуждалась на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева. Премьер призвал разобраться с незаконной торговлей спиртосодержащими жидкостями, которая, по его словам, превратилась в бизнес, направленный на вытеснение легального алкоголя.

КАК ВЫБРАТЬ АЛКОГОЛЬ НА НОВЫЙ ГОД…

Артур ЕМАШЕВ,

член Российской ассоциации сомелье:

— Алкоголь лучше приобретать у крупных международных или федеральных ритейлеров, у которых отработана система поставок и недопустим контрафакт, а также в специализированных магазинах. Для верности можно попросить у продавца сопроводительные документы на товар. От покупки алкоголя в небольших магазинах у дома лучше отказаться.

Что касается шампанского, то настоящее производится только во Франции. То, что продается в наших магазинах с этикеткой на русском языке — на самом деле игристое вино. Если вы причисляете себя к приверженцам здорового питания, выбирайте вино без сахара: брют или полусухое. При этом цена бутылки шампанского от хорошего производителя не может быть меньше 300 — 500 рублей.



… И КАК НЕ ПЕРЕПИТЬ

Лилия МИХАЙЛОВА,

заместитель главврача республиканского наркодиспансера № 1:

— Качественный алкоголь для вас должен оставаться гастрономическим изыском, скрашивающим застолье.



Помните, что цель вашей встречи с родными и друзьями — не выпить,

а пообщаться. Соблюдайте меру, «утилизируйте» алкоголь с помощью лимона и других цитрусовых. И главное, не продолжайте употреблять спиртное на следующий день.