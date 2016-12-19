"Resbash"-Cоциум - Роковой суррогат
НОВОСТИ
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22.12.16 17:07
В Башкирии подрядчиков для капремонта домов будут отбирать по-новому
22.12.16 16:06
Житель Башкирии ударил даму сердца топором и пытался покончить с собой
22.12.16 14:49
В Башкирии инвалидов внесут в федеральный реестр
22.12.16 14:49
В селе Караидель открылся центр делового сопровождения
22.12.16 14:38
Жительница Калтасов тяжело ранила из ревности сестру и её парня
22.12.16 11:53
В Башкирии 19 человек заболели гриппом
22.12.16 11:30
В Уфе блокировке подвергнут 250 сайтов с запрещенной информацией
22.12.16 11:23
Уфимка взыскала с поликлиники компенсацию за смерть отца
22.12.16 10:48
В Башкирии женщина до смерти забила поленом сожителя
22.12.16 10:26
В Уфе компания, незаконно принимавшая лом, оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа
22.12.16 10:25
В Мишкинском районе сразу две деревни получили доступ к "большой земле"
22.12.16 10:11
Москвичи открыли для себя Башкортостан в метро
22.12.16 08:22
Гражданин Казахстана будет экстрадирован на родину для отбытия наказания
22.12.16 02:33
Хоккеистки "Агидели" победили нижегородский СКИФ в овертайме - 3:2
22.12.16 02:09
"Торос" в Нефтекамске разгромил ТХК - 9:3
21.12.16 17:26
Рустэм Хамитов: "Нам нужны новые цифры, новые показатели"
21.12.16 17:18
Рустэм Хамитов: Республика заканчивает год уверенно
21.12.16 17:09
Лучшим спасателем Башкирии признан Александр Григорьев
21.12.16 16:25
В Уфе полицейские вышли на «отстойник», где перебивались номера на угнанных элитных иномарках
21.12.16 15:29
"Толпар" проиграл "Кузнецким Медведям" в овертайме - 5:6
21.12.16 15:21
В Калтасинском районе задержан "мясной" вор
21.12.16 14:47
В Уфе работник упал с высоты при замене рекламного баннера
21.12.16 14:21
В Уфе на улице Рабкоров прорвало водопровод
21.12.16 14:21
В Демском районе Уфы три дома остались без отопления
21.12.16 13:59
Ледовый городок перед Дворцом спорта предстанет как Уфа в миниатюре
21.12.16 13:14
Хоккеисты нефтекамского "Тороса" поздравили с Новым годом воспитанников реабилитационного центра
21.12.16 12:07
На Столичную ёлку в Уфе приглашены 850 отличившихся в учебе и спорте детей
21.12.16 11:29
В Ленинском районе Уфы на полдня отключат электричество
21.12.16 11:19
В Уфе наркоторговка хранила «скорость» в пакетах от чипсов
21.12.16 11:01
В Уфе новогоднее настроение создадут светящиеся одуванчики
21.12.16 10:26
В Белорецке осудили сотрудницу почты, похитившую деньги клиентов
21.12.16 10:10
Башкирские спортсмены завоевали 40 медалей на кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью
21.12.16 10:09
В Башкирии по вине водителя, лишённого прав, пострадали два человека
21.12.16 10:01
Рустэм Хамитов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником
21.12.16 09:54
В Дюртюлинском районе под блокировку попали четыре сайта
21.12.16 09:52
В Уфе прошёл кубок Башкортостана по быстрым шахматам
21.12.16 01:32
"Салават Юлаев" проиграл в Братиславе "Словану" - 1:4
20.12.16 17:17
В Башкирии допущены к эксплуатации все четыре ледовые переправы
20.12.16 17:05
Житель Нефтекамска подозревается в убийстве
20.12.16 16:25
В Уфе задержан наркоторговец
20.12.16 16:02
В Уфе продавец приговорена к исправительным работам за продажу алкоголя подростку
20.12.16 15:44
В Башкирии «Фордом», в котором разбились три человека, управляла девушка без прав
20.12.16 15:03
В Уфе откроется двадцать ледовых городков
20.12.16 14:28
Уфимец Семён Елистратов завоевал две медали на этапе Кубка мира по шорт-треку
20.12.16 14:11
В Башкирии сотрудников МЧС уличили в нарушении закона
20.12.16 12:35
В Росгвардию Башкирии приняли более трёх тысяч человек
20.12.16 12:15
Через четыре года весь мир будет петь и плясать в Башкирии
20.12.16 11:53
В Нефтекамске прокуратура помогла восстановить трудовые права работников лесокомбината
20.12.16 10:43
В России отзывают Geely Emgrand
20.12.16 10:33
В Башкирии погибли водитель и два пассажира «Фокуса», врезавшегося в гараж
20.12.16 08:30
В Учалах завершился турнир по хоккею «Хрустальный лёд»
20.12.16 01:26
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Братиславе со "Слованом"
20.12.16 00:24
Бывшему главе Кушнаренковского района предъявлено обвинение
20.12.16 00:16
В Стерлитамаке две девочки погибли на пожаре
19.12.16 18:16
Форвард "Салавата Юлаева" принёс извинения за слова о российском хоккее
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