И вроде бы кандидатура Сергея Семака уже ясна для футбольной общественности страны. Даже патриарх комментаторского искусства Геннадий Орлов выдал ремарку по этому поводу. Но сама «Уфа» до сих пор молчит, и появление в башкирском клубе Сергея Богдановича отрицается с формулировкой: «Слухи не комментируем». Примерно такая же ситуация, кстати, имела место и перед уходом Виктора Гончаренко: очевидное скрывали до последнего. В принципе это хороший пиар-ход — ежедневно то или иное издание говорит о команде, что, безусловно, повышает индекс упоминаемости нашей дружины. И пока все в ожидании, расскажем еще о двух информационных поводах из стана «Уфы».

Игбун — среди лучших



Триумвират в лице РФС, РФПЛ и «Спорт-Экспресса» провел масштабный опрос для официального определения лучшего футболиста 2016 года. Респондентами стали тренеры команд премьер-лиги, менеджеры клубов, журналисты, а также болельщики посредством интернет-голосования. Выбирать можно было из всех футболистов — россиян и иностранцев, которые выступали в чемпионате России в календарном году. Каждый определил свою пятерку лучших, которая зарабатывала зачетные баллы. В целом итоги отобразили реальную картину в отечественном футболе.



В общей сложности в анкетах было упомянуто 33 футболиста из десяти клубов РФПЛ. Семеро игроков представляли «Ростов», по шесть— «Зенит» и ЦСКА. Не забыли в опросе и «Уфу». А победитель был очевиден — это лучший бомбардир турнира, футболист сборной России Федор Смолов из «Краснодара». Второе место занял спартаковец Квинси Промес, третье — голкипер армейцев Игорь Акинфеев.



Уфимский нападающий Сильвестр Игбун стал единственным представителем нашего клуба, разделив вполне почетное 21-е место еще с шестью футболистами. Правда, стоит сказать, что зачетные очки башкирскому нигерийцу принес генеральный менеджер «Уфы» Шамиль Газизов, отдав ему второе место в своей пятерке. При этом он, а также теперь уже экс-тренер нашей команды Виктор Гончаренко на первую позицию поставили Смолова.



Удивительно, но никто из респондентов не вспомнил имена двух других уфимцев, неплохо проявивших себя в 2016-м, — вратаря Андрея Лунева и полузащитника Александра Зинченко.



Лунёв уходит в «Зенит»?



И еще о Луневе. Спортсмен, которого многие федеральные СМИ назвали одним из главных открытий первой части сезона, а болельщики «Уфы» в очередной раз признали лучшим игроком месяца в нашей команде, может покинуть башкирскую дружину. К примеру, в ближайшее время 25-летний голкипер может перейти в «Зенит», где вполне актуально усиление вратарской линии. Юрий Лодыгин в последнее время выступает нестабильно, допуская довольно простые ошибки, завершающиеся голами.



Что касается Лунева, то он действительно произвел неожиданный для многих фурор по ходу текущего чемпионата. Он дебютировал в РФПЛ после травмы Георги Шелия и тут же выдал несколько феноменальных матчей. В том числе против «Спартака» и «Локомотива». В целом в активе потенциального вратаря «Зенита» десять игр, в которых он пропустил семь голов. При этом на счету Лунева шесть встреч «на ноль».



— До «Уфы» у меня был вариант с «Томью», — отмечает сам спортсмен. — У них ушел вратарь, поэтому они сразу предлагали контракт. Ничего не обещали, но говорили, что все в моих силах. А в «Уфе» я понимал, что иду в глухой запас.



По деньгам предложения были одинаковыми. Жена всегда готова поехать со мной хоть куда, но что-то подсказало принять предложение «Уфы», с которой у меня еще контракт на два с половиной года. Вопросы о переходе куда-либо нужно задавать руководству нашего клуба. Мне предложений не поступало. Конечно, всегда хочется попробовать себя на другом уровне, и это одна из ступенек к мечте.



Поэтому надо на нее ступать уверенно. Но официально я являюсь футболистом «Уфы».

КОМПЕТЕНТНО

Шамиль ГАЗИЗОВ,

генеральный директор ФК «Уфа»:

— Что касается нового главного тренера, то мы ведем переговоры с одним специалистом. Возглавит ли он «Уфу», в большей степени зависит от него. Думаю, объявим о подписании контракта после 25 декабря. Могу сказать, что это российский тренер, варианты из-за рубежа не рассматриваются. Сергей Томаров главным тренером не будет. Вся загвоздка в том, что у него нет лицензии категории «Pro». Поэтому Томаров не имеет права руководить командой…



Что касается трансферов, то, скорее всего, появятся еще два человека: нам нужно закрыть позиции центрального защитника и нападающего. При этом новичок должен быть лучше того, кто уходит.

«Калининец» был неприветлив



Уфимские мини-футбольные команды провели очередной тур первенства страны



На этот раз «Витязь-ГТУ» и «КПРФ СШ № 31» отправились в Екатеринбург. Хозяином тура была местная команда «Калининец». Этот молодой коллектив из столицы Урала особой угрозы не представляет, о чем можно было судить еще по встречам наших коллективов на уфимском паркете. Но в Екатеринбурге пришлось играть уже не с дебютантом высшей лиги, а со старожилами.



Подопечные Павла Смильгина и Юрия Подбельского схлестнулись с другими местными командами — дублем грозной «Синары» и «Зиком-УрФУ», а также «Курганом».

В итоге в шести матчах представители Уфы сумели выиграть лишь раз. Преуспел один из лидеров восточной конференции первенства — «Витязь-ГТУ», обыгравший «ВИЗ-Синару-Д».



Теперь первое место в зоне занимает «Факел» из Сургута. «Витязей» отделяет от лидера всего одна победа.



При этом соперникам еще предстоят две очные встречи. Между сургутянами и уфимцами временно обосновались «ДЮСШ-Ямал» из Нового Уренгоя и тот же «Зик-УрФУ». «КПРФ СШ № 31» пока 14-й.



Кстати, по нашей информации, в следующем году Уфа примет еще один домашний тур. Также есть большая вероятность, что команды «вышки» сыграют и в Салавате, где нет своего представителя в первенстве страны, но есть огромное желание показать местным горожанам увлекательные мини-футбольные схватки.