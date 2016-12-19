Новый год — традиционное время чудесных обрядов и сказочных ритуалов. И пусть мы, взрослые, в волшебного деда с мешком подарков давно не верим, но всем хочется, чтобы дети оставались в приятном заблуждении как можно дольше. Ведь иначе окажется, что они уже выросли, а это всегда вызывает грусть.



Но и детворе приходится непросто. Деды Морозы всех мастей спокойно разгуливают по улицам, устраивают утренники в детсадах и школах, выступают в театрах, приходят на дом и требуют стишков в обмен на подарок. И поди разберись, где тут настоящий волшебник, а где обычный дяденька, нацепивший фальшивую бороду. Кому верить?



Сколько всего на свете Дедов Морозов и как они работают, разбирался наш корреспондент.

Сменил тройку на квадроцикл



— С настоящим Дедом Морозом встретишься? Да ладно, — не поверила мне дочка. — Ты в прошлом году тоже говорила, что настоящий придет. А он слова путал и чуть елку не уронил.



— Этот — настоящий! Тот самый, которому ты каждый год письма пишешь, — клятвенно заверила я. — Из Великого Устюга.



Честно говоря, по дороге на пресс-конференцию с главным новогодним волшебником страны меня терзало некоторое смущение. Можете представить официальную встречу в городской администрации с русалкой или Кощеем Бессмертным? А поскольку никакого Деда Мороза на самом деле не существует, как прикажете общаться со сказочным персонажем — всерьез или в шутку? В голове крутился один-единственный несерьезный вопрос: «Здравствуй, Дедушка Мороз, ты подарки нам принес?»



Сомнения рассеялись, едва за дело взялись профессионалы — юные ведущие детской радиопрограммы. Из-за их горящих глаз и нескончаемых вопросов мифический персонаж стал восприниматься как реальный. А во-вторых, зимний волшебник и впрямь оказался чрезвычайно убедительным. Фирменный прикид и неподражаемый голос, зычный и глубокий, моментально вернули журналистов в детство (за всех не ручаюсь, но со мной волшебное преврашение произошло) — и они стали обращаться к гостю не иначе как Дедушка. Хотя имя-отчество у него тоже наличествует: Мороз Иванович.



Выяснилось, что главный Дед Мороз страны прекрасно разбирался в проблемах современности. Сложно, согласитесь, оставаться в рамках старинного сказочного персонажа, когда современные детки просят в подарок айфоны и планшеты, а настырные представители прессы задают вопросы о Роскомнадзоре, селфи и дресс-коде. Да и сам волшебный дед, по его словам, от жизни не отстает — по стране путешествует на самолете, автобусе и даже квадроцикле, приберегая волшебную тройку исключительно для новогодней ночи.



Санта друг, но истина дороже



— Про импортозамещение подарков — это не ко мне, — открестился Дедушка от злободневного вопроса журналиста. — Почему я вообще знаю слово «трансформер»? Потому что регулярно вижу его в детских письмах. А что заказывают, то и стараюсь дарить, чтоб ребят не огорчать. Но я мечтаю, чтобы вернулась мода на наших старинных сказочных героев вместо неоднозначных и не всегда симпатичных персонажей из современных мультфильмов. А кто может это сделать? Только родители, заново приучая детей к добрым народным сказкам.



Увы, в ходе пресс-конференции стало очевидно, что в импортозамещении нуждаются не только подарки. Деду Морозу приходилось неоднократно объяснять разницу между собой и Санта-Клаусом. Многолетняя реклама образа зарубежного «конкурента» привела к тому, что этих новогодних волшебников, их традиции и атрибуты в нашей стране теперь путают не только дети, но и взрослые.



— У меня прекрасные отношения с зарубежными коллегами, но я стараюсь делать все возможное, чтобы как можно больше народу поближе познакомилось с нашим традиционным новогодним волшебником,— объяснил ситуацию Дедушка.— Поэтому я и отправился в большое зимнее турне по городам России, а все остальное время жду гостей в своей вотчине в Великом Устюге.



Роскомнадзор может спать спокойно, заверил гость. Все сведения, содержащиеся в отправленных ему детских письмах, будут в целости и сохранности.



— Никакие темные силы вашими личными данными не завладеют. А если вы укажете обратный адрес, то обязательно получите ответ, — уверяет волшебник.



Дресс-код для Иваныча



Удалось выведать у Деда Мороза и секрет «настоящести». Он оказался совсем простым: нужно быть искренним и делать хотя бы по одному доброму делу в день. Неожиданное открытие для детей. Ведь получается, что стать волшебником может любой. И дело вовсе не в объемах мешка или длине бороды.



— И еще Дед Мороз всегда трезв, — хитро прищурился Мороз Иванович. — А настоящих волшебников куда больше, чем кажется!



Он и сам в это путешествие отправился не только себя показать. Во всех городах России ребята с надеждой ждут добрых новогодних чудес, но некоторым они чуть нужнее, чем другим. Главный волшебник страны зажжет елки в детских домах, интернатах и больницах. Он заглянет в гости ко многим малышам с тяжелой судьбой, сиротам и инвалидам, порадует их желанными подарками. Какая все же замечательная у него работа — делать добро.



Что касается подарков, маленькие уфимцы в этом году просили у Дедушки домашних животных, устроить им праздники и, конечно, гаджеты. А один мальчик написал, что обожает искать клады, и попросил… металлоискатель. Другой мечтает о кругосветном путешествии. «Насчет кругосветного не обещаю, а вот в путешествие по стране с собой можно будет взять», — размышляет Дед Мороз.



Не утерпела я и задала чисто женский вопрос: сколько же у Деда Мороза нарядов? Оказывается, гардероб у него — любой моднице на зависть: больше пятидесяти костюмов!



— Очень нескромно, наверное, мужчине об этом говорить, — кокетничал Дедушка. — Но я не виноват, что одежду мне шьет целый дом моды. Летом ношу легкие льняные костюмы. Зимой для каждого торжества — свой наряд: одни для улицы, другие для елок в помещениях. Есть даже три спортивных костюма, в которых я поддерживал наших спортсменов на олимпиаде в Сочи.



Когда пресс-конференция закончилась, многие журналисты побежали делать селфи с волшебным дедом. Я тоже встала в очередь.



— Это и есть настоящий? — дочь придирчиво разглядывала фото. — Ух ты, похож! Только как же он, такой большой, в нашу форточку пролезет, подарок под елку положить?



Не угодишь этим современным детям!

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ДЕД МОРОЗ?

Чтобы все дети были здоровыми и веселыми, родители — непьющими, а семьи — полными.

Чтобы исчезло, наконец, понятие «война», прекратились конфликты между народами и странами, а люди во всем мире научились не только слушать, но и слышать, договариваться и понимать друг друга.

Чтобы и дети, и взрослые больше мечтали и верили в чудеса, ведь неравнодушные фантазеры — это люди, которые меняют мир.

ЧТО ДЕД МОРОЗ ДЕЛАЛ В УФЕ: