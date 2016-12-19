Сегодня для детей и внуков Харьковых такие новогодние подарки — за счастье.

Сегодня для детей и внуков Харьковых такие новогодние подарки — за счастье.

Редакционный Дед Мороз свалился как снег на голову героям публикаций нашей газеты, переселенцам из Казахстана Харьковым. Алабай (тоже, кстати, «переселенец») зашелся в таком истошном лае, что на крыльцо поторопился выскочить старший из пятерых детей, чтобы узнать причину собачьего набата. И сам был немало обескуражен, завидев Деда Мороза со свитой.

Гости, окруженные ватагой детишек, ввалились в гостиную, непонятно каким образом разместившись в тесной избе. Никто на эти мелочи не обращал внимания. Особенно детвора. У них было занятие поважнее — хороводили с Дедушкой Морозом, стихи читали, песни пели. И тут же, усевшись на пол, нетерпеливо потрошили подарки со сладостями.



Не остались без подарков и добрых напутствий в канун Нового Года и старшие по возрасту. Представшая в образе Снегурочки глава сельсовета Светлана Кунц, как настоящая наследница главного волшебника, вручила благодарственное письмо семейной чете. Руководство Благоварского района отметило заслуги старших Харьковых в добросердечии — они не оставили на произвол судьбы троих внучат в теперь уже чужой стране, отыскали их, разбросанных по приютам беспутной матерью, и вывезли в Россию.



Когда миссия Деда Мороза закончилась, а детвора принялась в деталях обсуждать его неожиданный визит, взрослые стали раскладывать по полочкам вопросы более прозаичные и менее радостные. Хотя все же один повод для оптимизма случился — глава семейства с сыном наконец-то устроились на работу. Почти «фамильное» счастье для тех, кто тщетно норовит свести концы с концами.



Став лишними в Казахстане — стране, которую обустраивали родители-целинники, разве могли они предполагать, что их ждет там, куда они так стремились? Российская бюрократия окончательно заматерела, тут без бумажки и слон покажется букашкой. У чиновников все выверено в соответствии с законом. Только от осознания этой «правды» становится вдвойне горько, ведь закон о гражданстве РФ предписывает благожелательно относиться к переселенцам. Получается как у известного классика: по сути правильно, а по факту… Ну, сами знаете, что.



Переселенцы, столкнувшись с проблемой выживаемости, проявляют редкостные терпеливость и стойкость. Не ждут особых льгот и преференций. Просьба одна: позвольте стать полноправным гражданином России, дайте кусок земли, а больше ничего и не надо, мы сами обеспечим себя пропитанием, продукцию с подворья повезем на рынок — будут вам мясо и овощи. Скажите, они много требуют для себя?



Ответ на этот вопрос искала корреспондент нашей газеты Галина Тряскина, чья публикация «Неродные на родине» наделала столько шума. Искала ответ, а наткнулась на, мягко говоря, непонимание со стороны некоторых чиновников.



Людей при власти более всего удивляет пристальное внимание журналистов к конкретной семье. С чего бы вдруг? — теряются в догадках должностные лица. Между тем судьба Харьковых типична для многих выходцев из республик бывшего СССР, испытывающих злополучия на исторической родине. И цель у редакции только одна — помочь всем новожителям обрести уверенность в своей востребованности, сбросить панцирь обжигающих слов «мигрант» и «нелегал», преодолеть боль, обиду, отчаяние. Наконец, вынырнуть из бюрократического водоворота, засасывающего в свою бездну уйму сил, нервов, денег.

Владимир ОГОРОДНИКОВ



P.S. Снаряжая «новогодний поезд» в деревню Алексеевка Благоварского района, сотрудники редакции, как смогли, позаботились о семье Харьковых. Закупили сладости и фрукты на личные деньги главного редактора. Собрали одежду и обувь. Малыши, надеемся, порадуются игрушкам, которых до сих пор у них не было. А Маннур Габдрахманов из Кармаскалов передал вторую посылку с одеждой для переселенцев.

МЕЖДУ ТЕМ



Денег нет — какой ребёнок?



Вместо поздравлений будущая мать услышала попрёки в свой адрес



После публикации в газете материала о семье Харьковых «РБ» направила официальные письма в ряд инстанций. Просьба была одна — разобраться в ситуации и помочь переселенцам.

В министерство здравоохранения, в частности, ушло такое письмо: «В семье пятеро несовершеннолетних детей, трое из которых находятся под опекой, семья находится в тяжелом материальном положении. Несмотря на это, при оформлении документов для получения разрешения на временное проживание Харьковым предложили проходить врачей и сдавать анализы на платной основе, сославшись на то, что они не имеют российского гражданства. Один из опекаемых детей страдает пороком сердца, малолетние дети постоянно нуждаются в медицинской помощи, но им также отказывают в бесплатном медобслуживании».



Две недели спустя мы получили ответ из минздрава: «Информация о состоянии здоровья несовершеннолетних граждан предоставляется их законным представителям. Из обращения не следует, что вы являетесь законным представителем несовершеннолетних детей. Для ответа на ваше обращение просим вас представить в министерство здравоохранения информированное согласие законных представителей на обработку персональных данных детей и на предоставление вам сведений о состоянии их здоровья, которые составляют врачебную тайну».



Газета просила помочь переселенцам, а получилось, будто мы пытаемся выведать некую врачебную тайну. В последних строках минздрав сообщал: «для детального рассмотрения фактов» наше письмо направлено главврачу Языковской ЦРБ. Результатом стал визит к Харьковым медработника из фельдшерско-акушерского пункта села Пришиб. Прежде всего Харьковых обвинили в том, что они жалуются в газету, а потом потребовали с них письменное подтверждение, что денег за медобслуживание с них не берут.



— Никаких бумаг я подписывать не стала, — рассказывает Татьяна Харькова. — Потому что это было: когда оформляли опекунские, всех врачей мы проходили платно, анализы тоже сдавали за деньги. То же самое происходит и сейчас: чтобы оформить разрешение на временное проживание, нужно пройти медосмотр и медосвидетельствование, и все это тоже платно. Более того, когда я вставала на учет по поводу беременности (Татьяна ждет третьего ребенка — авт.), мне так и сказали: «Куда тебе еще ребенка, если не можешь оплачивать».



И все-таки положительные подвижки есть.



— Сейчас в фельдшерско-акушерском пункте в Пришибе нас принимают бесплатно, — сообщила Татьяна. — Деньги также не берут за визиты по поводу беременности. А вот за медосмотры для оформления разрешения на временное проживание все равно придется платить — по 2,8 тысячи рублей за каждого члена семьи.



И все-таки жизнь потихонечку налаживается: мужчины устроились на работу животноводами — трудятся в соседней деревне. Ездят туда на лошадках…



Галина ТРЯСКИНА

Баймак — город душевный



Неказистый домик на берегу Таналыка пустовал долго. Не решались местные

на покупку развалюхи. Но новоселы здесь все же появились. Третий год обустраивают свое скромное жилье Сергей и Ольга вместе



с дочерью и внучкой. Не хоромы, конечно, после «трешки» в 84 квадрата в большом индустриальном городе Узбекистана.



«Русских узбеков» на первых порах приютила сваха, которая вернулась на свою малую родину еще в 90-х. Именно ее мнение о том, что здесь «тепло, как в Ташкенте», и сыграло решающую роль.



— В первое время мы буквально выживали, — вспоминает Ольга. — С нашими «зелеными» паспортами не принимали даже на самую захудалую работу. Узбекская пенсия шла долго, заначки таяли с каждым днем. А ведь для того, чтобы получить разрешение на проживание и работу, на наших счетах должны были «лежать» не менее 90 тысяч рублей — гарантия того, что приехали не грабить, а жить законопослушными гражданами.



Дочери повезло. Валя — замечательный парикмахер. Через три месяца после подачи документов она официально устроилась на работу. В 2014-м была даже признана лучшей по профессии в Баймакском районе.



Несмотря на пенсионный возраст, Сергею с Ольгой все же удалось устроиться на работу. Но платили с задержкой. Проработав несколько месяцев, решили, что пенсии в девятнадцать тысяч рублей на двоих хватит. Да и за внучкой нужен пригляд — учится она в четвертом классе.



— Осталась одна нерешенная проблема — наше гражданство, — говорит Ольга. — Еще в апреле документы сдали. Последние два месяца как на иголках: ждем звонка из миграционной службы. Обещали, что за полгода вопрос будет решен. Увы...



Кстати, чтобы стать россиянами, семья потратила около ста тридцати тысяч рублей. Порадовало, что ни разу нигде не просили взяток.



— Недавно поняла, почему в Баймаке тепло, как в Ташкенте, — говорит Ольга. — В этом году мы купили сруб для бани. Соседи помогли с расчисткой земли под новостройку. Другие соседи каждую неделю зовут в баню, пока не достроим свою. Душевная теплота поважнее климатической будет.



Зульфия САФИНА

г. Баймак.



Лучше в тесноте, чем под бомбёжками



Владимира Камаева призвали в армию еще во времена СССР. Отслужив, решил остаться в Донецке: встретил красавицу Ирину. Ее родители подарили дом, помогли обзавестись хозяйством.



— Хорошо там было. — Владимир мнет в руках пачку сигарет, но сдерживается, не закуривает. — Свой дом, цветущий сад. До войны мы ведь даже не знали, кто наши добрые соседи. Вскоре объяснили: мы —русские, они — украинцы. Геть отсюда, москали!



Раздумывали, как поступить, пока залпом артиллерии не разворотило двор с постройками. Побросав все, уехали. Повезло: пристроились на «Ладе-Приоре» к колонне, доставившей из России гуманитарный груз.



Как жить дальше — вопрос открытый. Работы нет, накопления заканчиваются. Глава семейства пытался таксовать, но ниша занята. Вот Ирину обещают с в детсад устроить, там воспитательница в декрет уходит.



Хорошо еще мама Владимира работает в больнице санитаркой. Зарплата не ахти какая, но в семейном бюждете подмога неоценимая. Когда дети да внук с внучкой приехали, тесно стало в «двушке». Но — лучше в тесноте ютиться, чем под бомбежками…



— Сейчас главное — гражданство российское получить. Вид на жительство получили, но без гражданства трудно работу найти. Я уже на любую согласен.



— А если дворником, грузчиком попытаться устроиться?



— Да не берут никуда...



Нет особых проблем пока только у младших Камаевых: Маша в школе учится, Виктор — студент университета.



Андрей НИЧКОВ

г. Агидель.



Новые русские, они же таджики

Илмиддину Пулотову 37 лет. Много лет ездил в нашу страну на заработки.



В 2009 году получил российское гражданство, через два года купил дом на окраине Туймазов и перевез семью.



— На исторической родине я получил высшее образование, но устроиться на работу так и не смог, — говорит он. — А тут сумел найти свою нишу. Правда, ничего оригинального — торгую фруктами.



По нашим меркам, живут Пулотовы замкнуто. Как правило, по вечерам семья не выходит из дома. Но полностью от общения с внешним миром они не отказываются. Сыновья занимаются спортом. А дочь-восьмиклассница на республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» в своей возрастной группе заняла первое место. Не в последнюю очередь благодаря шикарному национальному костюму, который шили всей семьей.



— Иной раз мы слышим в свой адрес фразы вроде «Понаехали тут!», но в целом местное население относится к нам доброжелательно. Хотя мы все равно здесь чужие, — роняет мой собеседник.



Сильнее всего тоскуют по исторической родине дети. Периодически наседают на родителей с просьбой съездить в гости к бабушкам-дедушкам и многочисленным родственникам. Однако сделать это не удается — дорого. Проезд туда-обратно обойдется, как минимум, в 150 тысяч рублей.



— Зато у нас есть работа, — грустно улыбается глава семейства.



Пулотовы — исключение из правил. Массового переселения таджиков не наблюдается: Россия — дорогая страна.



— За съемное жилье в Туймазах приходилось ежегодно отдавать 120 тысяч рублей, — сокрушается Илмиддин. — Для нас это приличная сумма.



Чтобы семья смогла перебраться в Россию, пояса затянули не только они сами, но и их родители и многочисленные родственники. Рассчитываться с кредиторами придется не один год.Чтобы поскорее вернуть долги, Илмиддин пытался взять кредит. Несмотря на российское гражданство и «прозрачную» бухгалтерию, во всех банках ему под различными предлогами в займе отказали.



Тем не менее свою дальнейшую жизнь Пулотовы связывают с Россией. Старший уже решил, что после службы в армии будет работать в правоохранительных органах.



Алексей ШИЛЬНИКОВ

г. Туймазы.