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НОВОСТИ
28.09.17 15:55
На форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС обсуждают меры поддержки предпринимательства
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В последние погожие деньки лета, когда Агидель особенно красива, город принимал финал республиканской спартакиады пенсионеров.
На спортивной базе энергетического техникума можно провести соревнования любого уровня. На этот раз ее хозяевами стали «те, кому за...». Женщинам — от 55 и старше, а мужчинам — от 60 лет предстояло доказать, что их возраст спорту не помеха. Отважился тряхнуть стариной и житель Агидели 83-летний Сарвар Закиров, для которого большинство соперников и вовсе молодежь зеленая.
Опубликовано: 28.09.17 (18:50) г. Агидель
Статьи рубрики «Ветеран»
В последние погожие деньки лета, когда Агидель особенно красива, город принимал финал республиканской спартакиады пенсионеров.
На спортивной базе энергетического техникума можно провести соревнования любого уровня. На этот раз ее хозяевами стали «те, кому за...». Женщинам — от 55 и старше, а мужчинам — от 60 лет предстояло доказать, что их возраст спорту не помеха. Отважился тряхнуть стариной и житель Агидели 83-летний Сарвар Закиров, для которого большинство соперников и вовсе молодежь зеленая.
Опубликовано: 28.09.17 (18:50) г. Агидель
Статьи рубрики «Ветеран»
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НОВОСТИ
28.09.17 15:55
На форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС обсуждают меры поддержки предпринимательства
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ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Жители Нефтекамска наблюдали НЛО
Радик Ахметов 2017-09-26 14:31:27
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
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фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
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Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22