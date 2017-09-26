Всписке «Сто имен Башкортостана», без сомнения, в числе самых ярких, самых известных — имя Рудольфа Нуреева.

Рудольф Нуреев — один из самых живучих мифов XX столетия. С завидной энергией и беспардонностью его создавали прежде всего западные журналисты. Пользуясь вынужденным молчанием россиян, они без зазрения совести в своих раскопках пренебрегали этикой и достоверными фактами.

Нужна ли Меркуцио партнёрша?



В начале нулевых мне попалась в руки книжка Отиса Стюарта, изданная, кстати, в Смоленске, — «Рудольф Нуриев. Вечное движение». Из серии «Человек-легенда».



Вот что пишет об Уфе и оперном театре этот летописец: «Даже в царские времена театр оперы и балета в Уфе имел высокую репутацию благодаря не только прекрасному зданию, но и большой и сильной труппе. Советское правительство, возможно, по недосмотру, не успело разрушить созданное.



Огражденная Уральскими горами, с их несметными богатствами, расположенная поблизости от сибирского угля, позволяющего развиваться металлургии, Уфа превратилась в важную связующую точку новой системы. И в то же время она стала теневым городом, готовым вот-вот исчезнуть с карты Советского Союза. На официальных картах город нередко располагается с противоположной стороны Уральского хребта. Даже сейчас россияне говорят об Уфе негромко, с оттенком священного ужаса.



— Вся территория, — рассказывает потомок одного из эмигрантов, — как бы это лучше выразить? Отчасти диковата».



А вот перл Стюарта о Нурееве: «… артист в ужасе, с бутылкой водки в руке забивался куда-то под кресло во время взлета».



«С оттенком ужаса» прочитал я эти строки невежественного Стюарта, и мне захотелось отмыть руки широкодоступным хозяйственным мылом.



Мифотворчество не обходится без преувеличений и домыслов. В случае с Нуреевым всего этого было предостаточно. Его объявили гением, величайшим танцовщиком двад­цатого столетия, который совершил революцию в классическом балете. Утверждали, что он сделал мужской танец самодостаточным. До него танцовщик использовался как поддержка, подставка для балерины, как своеобразный домкрат. Больше всех ценились его мускулы. Создатели этого мифа почему-то забыли Вацлава Нижинского и Вахтанга Чабукиани. Они были не только равноправными партнерами балерин, но нередко солировали, являясь главными персонажами спектакля. Прекрасно обходились без партнерш Меркуцио и Тибальт в «Ромео и Джульетте» Лавровского. Нурееву не суждено было танцевать в самых мужских балетах Юрия Григоровича — «Спартаке» и «Иване Грозном».



Между тем нашлись знатоки классического балета, которые посмели сомневаться в технической оснащенности Руди. Они находили в его танцевальных номерах немало «грязи».



Усердный биограф сообщал, что во время парижских гастролей Нуреев жил в одном номере с каким-то артистом. Однажды между ними вспыхнула ссора, и Рудольфу пришлось припудривать следы от неудачного общения с этим соседом. Между тем это был не кто иной, как Юрий Соловьев — образцовый, безупречный исполнитель классического танца. Владимир Васильев признается, что не любил исполнять роль Голубой птицы в балете «Спящая красавица», поскольку не мог достичь такого совершенства, как Соловьев. Он не просто взмывал ввысь, в небесные просторы, но и зависал на этой высоте. Юрия Соловьева называли за феноменальные прыжки Гагариным, а за внешнее сходство и лиричность — Есениным. В 1963 году Французская академия танца присвоила Соловьеву звание лучшего танцовщика мира.



Танец и бизнес



А чем же взял публику и своих партнеров Нуреев? Чувственностью, гипнотизмом, интуицией и грацией дикой, своенравной кошки. И еще — горячим, необузданным нравом, взрывным темпераментом, непредсказуемым характером. Все это публика ценит ничуть не меньше, чем филигранную технику прыжка.



Нуреев был далек от политики, но к нему навсегда прилипла слава советского танцовщика-бунтаря, совершившего прыжок в Ле Бурже к свободе.



Мы не можем не отдать должное Нурееву, который в Ленинграде ходил по театрам и музеям, коллекционировал пластинки, с жадностью впитывал достижения отечественной и западноевропейской культуры, литературы, музыки, живописи. В последние годы жизни он небезуспешно стал заниматься дирижированием.



В 1987 году Нуреев приехал в Уфу, чтобы проститься со своей умирающей матерью. Уфа «не заметила» своего блудного сына: идеология победила человечность. Славно поработали компетентные органы: куда бы ни шел Нуреев, он повсюду натыкался на закрытые двери. Во Францию Нуреев возвращался с тяжелым сердцем: мать не признала его.



Я не знаю, кто предложил Рудольфа Нуреева в претенденты на звание «100 имен Башкортостана». На мой взгляд, кандидатура неудачная, и вот почему. Нуреев — гражданин мира. С огромным успехом выступал он в крупнейших театрах, давал по 300 спектаклей в год. Нуреев был гражданином Австрии, но как танцовщик, балетмейстер, киноактер, руководитель театра принадлежал прежде всего Англии, Франции, США. Он завещал, чтобы его похоронили на кладбище русских эмигрантов Сент-Женевьев де Буа.



Один западный биограф язвительно заметил, что Нуреев был самым успешным бизнесменом среди танцовщиков (с состоянием примерно $80 млн) и наилучшим танцовщиком среди миллионеров. В рекламной шумихе и скандалах, связанных с его именем, на второй план уходило главное, единственное, чем он жил, — балет. «Сцена, занавес, все, что за ним происходит, — вот моя страна, вот моя национальность и вот мое место жительства», — написал он в своей «Автобиографии».



«Матильда» отдыхает



Прошла почти четверть века, как Рудольф Нуреев оставил этот мир, но интерес к нему не угасает. Выходят на экраны документальные фильмы, кочуют по российским городам спектакли. Было бы странно, если бы не было ни одного скандала. И он не заставил себя ждать. Спектакль «Нуреев», который должен был состояться на сцене Большого театра 11 июля, отменили и перенесли на начало мая следующего года. Либеральная публика, как всегда, закатила истерику, она негодует: режиссер-постановщик, а также автор либретто и сценограф этого спектакля — модный и востребованный на Западе Кирилл Серебренников. «Нуреев» — спектакль синтетический, громоздкий: в нем используется текст, заняты балет и хор, драматический актер и певец, артисты миманса. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил причину отмены «Нуреева»: не хватило времени, чтобы довести его до совершенства.



Либералы увидели в этом козни министра культуры Владимира Мединского, а интернет-сообщество на все лады обсуждает огромный, в три этажа, портрет совершенно обнаженного Руди на заднике театральной исторической сцены. Кирилл Серебренников, разумеется, не мог обойтись без эпатажа, без провокации. Традиционалисты назвали это явление народу голого Нуреева похабщиной. В общем, скучать не приходится: «Матильда» уступила место Рудольфу.



…Имя Башкортостана. По моему твердому убеждению, оно должно принадлежать тому, в ком с наибольшей полнотой воплотились национальный характер, культура и нравственность народа.



Думаю, далеко не всякий танцовщик сможет выступить в балете, где классика органично перетекает в стихию народного танца. Трудно представить себе принца Зигфрида («Лебединое озеро») в роли Арслан-бая («Журавлиная песнь»). Однако такое перерождение было возможно, когда на сцену выходил Халяф Сафиуллин. Выпускник Вагановского училища танцевал Юмагула и Арслан-бая темпераментно, азартно, легко обнаруживая неразрывную связь с народными истоками. Вот кому, как нельзя лучше, подходит место в списке «Ста имен Башкортостана».