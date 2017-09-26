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НОВОСТИ
26.09.17 12:10
Учреждение по благоустройству Ленинского района Уфы вогнало себя в многомиллионные долги
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Страну захлестнули звонки телефонных террористов, добрались они и до футбола: за четыре часа до матча «Уфы» с тульским «Арсеналом» неизвестный (даже неизвестно, из какой страны был звонок) сообщил о минировании гостиницы, в которой горожане должны были вот-вот провести предматчевую установку. Команда Сергея Семака в спешном порядке покинула отель и отправилась на стадион «Нефтяник». Впрочем, несмотря на такие сложности, удача в этот день была на стороне уфимцев. Хоккеистам же никто не мешал, но традиционно неудобный для юлаевцев «Автомобилист» из Екатеринбурга уфимцев обыграл. Восьмой раз в девяти последних играх.
Горожане просыпаются
Выездная серия
«Металлург» — «Салават Юлаев» 3:4 (0:2; 2:1; 1:1)
0:1 Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен); 0:2 Бодров (Лисин, Логинов); 0:3 Ларсен (Умарк) (бол.); 1:3 Пивцакин (Бирюков); 2:3 Терещенко (Филиппи, Осала); 3:3 Филиппи (Платонов, Бирюков); 3:4 Солодухин (Майоров, Кемппайнен)
4:0 (0:0; 0:0; 4:0) 1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин); 2:0 Чесалин (Торченюк); 3:0 Кучерявенко (Крикунов); 4:0 Бек (Лямин) (пустые ворота)
Опубликовано: 27.09.17 (19:17) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Страну захлестнули звонки телефонных террористов, добрались они и до футбола: за четыре часа до матча «Уфы» с тульским «Арсеналом» неизвестный (даже неизвестно, из какой страны был звонок) сообщил о минировании гостиницы, в которой горожане должны были вот-вот провести предматчевую установку. Команда Сергея Семака в спешном порядке покинула отель и отправилась на стадион «Нефтяник». Впрочем, несмотря на такие сложности, удача в этот день была на стороне уфимцев. Хоккеистам же никто не мешал, но традиционно неудобный для юлаевцев «Автомобилист» из Екатеринбурга уфимцев обыграл. Восьмой раз в девяти последних играх.
Горожане просыпаются
Выездная серия
«Металлург» — «Салават Юлаев» 3:4 (0:2; 2:1; 1:1)
0:1 Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен); 0:2 Бодров (Лисин, Логинов); 0:3 Ларсен (Умарк) (бол.); 1:3 Пивцакин (Бирюков); 2:3 Терещенко (Филиппи, Осала); 3:3 Филиппи (Платонов, Бирюков); 3:4 Солодухин (Майоров, Кемппайнен)
4:0 (0:0; 0:0; 4:0) 1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин); 2:0 Чесалин (Торченюк); 3:0 Кучерявенко (Крикунов); 4:0 Бек (Лямин) (пустые ворота)
Опубликовано: 27.09.17 (19:17) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
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Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
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