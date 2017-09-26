Есть такая старая серия карикатур. Начальник накричал на подчиненного. Тот пришел домой и сорвал злость на жене. Женщина в сердцах дала подзатыльник сыну, мальчик вышел на улицу и с досады пнул собаку, а собака укусила того самого начальника, случайно проходящего мимо. Круг замкнулся.

В реальности «закон бумеранга» если и работает, то далеко не столь наглядно. Кажется, что агрессия и насилие все чаще остаются безнаказанными, что их с каждым годом все больше и больше. Как мы с этим живем?

Вы слышали? Какой ужас!



К насилию и жестокости общество уже более или менее привыкло. Ведь то, что происходит вокруг нас почти каждый день, воспринимается как естественный ход вещей, агрессивное поведение окружающих — как норма жизни, хотя и неприятная. Смотришь или читаешь новости, а там кого-то убили, покалечили, замучили, на худой конец по голове настучали за безобидное замечание. И если не до смерти, то уже радуешься, как сказке с хорошим концом: повезло человеку, жив остался!



Истории про убивавших друг друга взрослых людей, надо признаться, уже никого, кроме их близких, покоя и сна не лишают. Вот если в преступлении дети или животные замешаны — тогда да, у общества эмоции через край. К таким сильным раздражителям наша психика еще не приспособилась. Два самых нашумевших происшествия этого месяца — дама с собачкой, пнувшая чужого трехлетнего ребенка на детской площадке, и подросток, «разобравшийся» со школьной учительницей при помощи ружья и топора, — еще долго будут волновать умы и сердца сограждан.



Можно, конечно, не читать и не смотреть. Но это не очень помогает: об очередном «популярном» преступлении все равно при встрече расскажут соседи, родственники или даже случайные знакомые. Ведь жестокие происшествия давно уже стали привычной темой «светской» беседы. «Хорошая погода сегодня! У нас горячую воду наконец-то дали. Слышали, вчера мужик всю семью топором зарубил? Вот ужас-то! Куда мир катится?». Даже бабушки на дворовой лавочке непременно обсуждают почерпнутую из новостей криминальную «бытовуху» наряду с болезнями и жизнью внуков.



Встать! Суд идёт



Психологи до сих пор не пришли к единому мнению, отчего агрессия, насилие и страх для многих обладают этаким «зловещим очарованием», вызывая желание обсудить, узнать побольше подробностей. Одни ученые считают, что необходимость острых эмоциональных переживаний заложена в нас природой, и если их не хватает в собственной жизни, то приходится «добирать» адреналина на стороне. Другие полагают, что любители посмаковать подробности преступления получают удовольствие от ощущения «как хорошо, что это случилось не со мной; моя жизнь, оказывается, не так уж и плоха, все познается в сравнении». Третьи же уверены, что некоторым людям просто нравится приходить в ужас.



В прошлые века люди могли удовлетворить жажду жестоких зрелищ, собираясь на городских площадях, чтобы поглазеть на телесные наказания и казни. Но тогда они испытывали еще и чувство торжества справедливости: зло наказано. А мы чаще всего вынуждены довольствоваться описанием преступления без наказания. В сочетании с популярным убеждением, что преступник все равно не будет пойман или же откупится, это вызывает желание поучаствовать в правосудии самому.



В виртуальных СМИ таким «судьям» раздолье: под каждой криминальной новостью есть возможность оставить комментарий. Причем создается впечатление, что для иных чужая агрессия — лишь повод выплеснуть собственную. Почитаешь порой кровожадные описания, как нужно расправиться с преступником, и не знаешь, что страшнее: встретиться с маньяком или попасть под горячую руку таким вот разгневанным добропорядочным гражданам.



Еще одно излюбленное занятие увлекающихся криминалом — искать вину жертвы. «Муж забил жену отверткой? Изменяла, поди, вот он и не выдержал, бедняга. Женщина пнула чужого ребенка и брызнула из газового баллончика в его мать? Так та первая замечание сделала, что собачка на детской площадке гуляет. Нахамила, небось, а надо было вежливо, тогда бы и конфликта не было. Мальчик выстрелил в учительницу? Знаем мы этих современных педагогов, им лишь бы детей оскорбить и унизить!» Этим людям очень хочется верить, что мир на самом деле справедлив и безопасен, а попадает всем исключительно «за дело». Ведь тогда и жить не страшно.



Для удара от души



«Зачем молодой женщине брать с собой газовый баллончик на детскую площадку? Вот у таких мамаш «во всеоружии» потом и вырастают дети, которые в школу с ружьем ходят!» — логически связали нашумевшие происшествия внимательные к деталям комментаторы. На самом деле, чем больше вокруг агрессии и насилия, тем охотнее рядовые граждане повсюду таскают с собой средства самообороны. И их можно понять.



На днях пожилой родственник поставил старенькую «шестерку» возле уфимского торгового центра. На беду, парковочное место приглянулось не ему одному: не успел выйти из машины, как налетела молодая красотка, размахивающая… бейсбольной битой. Из ее воплей следовало, что если «старый козел» не освободит место, то его «щас уроют». Пенсионер поспешно уехал, дома его долго отпаивали корвалолом.



После таких историй и самой хочется положить в багажник автомобиля или в сумочку что-нибудь потяжелее. На всякий случай. «Я всегда вожу с собой газовый баллончик и электрошокер, — призналась знакомая автоледи. — Мне с ними как-то спокойнее. Нынче ведь на дороге за пустяк убить могут».



Бейсбольные биты у нас в стране были популярны еще с девяностых. Сами понимаете, спорт здесь ни при чем. «Покупайте биты для самозащиты! Для удара от души лучше биты не найти», — на такую рекламу я недавно наткнулась в интернете. А предприимчивые коммерсанты научились эти дубинки модифицировать. Так на свет появились биты со встроенным электрошокером и с фонариком на конце, с угрожающими надписями. Впрочем, если верить статистике, спрос на этот спортивный инвентарь в последние годы падает. То ли все, кому надо, уже затарились, то ли «альтернативный бейсбол» выходит из моды. Зато теперь популярно пневматическое оружие, некоторые виды которого не требуют лицензии. Его легко купить в многочисленных интернет-магазинах, прямо с доставкой на дом. Что будет следующим?



Между тем психологи утверждают: зачастую агрессивность провоцирует именно наличие под рукой таких вот «предметов самозащиты». Ведь еще Чехов писал: если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит. И снова замкнутый круг.



А вот статистика вовсе не согласна с тем, что человечество с каждым годом становится все агрессивнее. По данным ООН, в последнее время в мире погибает от насильственных причин около полумиллиона человек в год. Число впечатляющее, но от 7,5-миллиардного населения планеты оно составляет всего 0,0066 процента. Для сравнения: по расчетам ученых, среднегодовой процент жертв насилия в ХХ веке составлял 0,15 процента, в первобытных племенах — около 5 процентов. Выходит, что мир кажется нам жестоким и агрессивным только в лентах новостей и на экранах телевизоров?

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

Как вести себя, если вы стали жертвой агрессии