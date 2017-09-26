День без автомобиля, конечно, не праздник. Но как гражданин я обеими руками «за». Ну куда это годится: многие мои знакомые без раздумий садятся за руль, чтобы доехать даже до ближайшего магазина! А вот как водитель со стажем... Несподручно все же тащить на себе поклажу с рынка. А если начнется дождь вопреки бодрым заверениям Гидрометцентра? А если я срочно понадоблюсь жене или детям? А если.... Таких «если» при нежелании маршировать по улицам и проспектам родного города наберется вагон и маленькая тележка. Тем не менее задумка испытать на себе прелести пешего хода сподвигла на то, чтобы хотя бы на сутки сменить четыре точки опоры на две.

Чуть больше 68 тысяч человек живут сегодня в Туймазах. В конце семидесятых туймазинцев было поменьше — 44 тысячи. За сорок лет число моих земляков увеличилось на треть, а количество самой разнообразной автотехники — в разы!



Хорошо помню, как в то время мы, малолетние пацаны, без опаски гуляли по центру проспекта. Не по тротуарам — по дороге. Изредка мимо нас неспешно катились «запорожец» или «москвичок», чуть чаще ревущие «мински», «ижи» и «уралы» (кто не знает — так назывались самые распространенные мотоциклы тех времен). Но все они воспринимались как нечто инородное. Иной раз за час-другой из техники на проезжей части можно было видеть разве что велосипедистов.



Сейчас в Туймазинском районе, где насчитывается чуть больше 132 тысяч человек, зарегистрировано около 62 тысяч единиц автотехники. Обочины центральных улиц и дворы забиты припаркованными легковушками всех мастей, а очередь перед светофором длиной 200 — 300 метров стала вполне заурядным явлением.



Утром, в обед и вечером ситуация, естественно, обостряется. Но и в разгар рабочего дня невольно задаешься вопросом: неужто у нас никто не работает? Ощущение, что все горожане сели в свои машины и день-деньской колесят по родному городу.



С такими мыслями я и начал свой День без автомобиля. Расписание было довольно насыщенным: сходить в районную администрацию, где проводилось важное мероприятие; заскочить в суд, чтобы договориться об интервью; побывать между делом у сына в школе, а ближе к вечеру заехать (ах, да — зайти!) на рынок и прикупить чего-нибудь на ужин. Поездку в Кандры для подготовки очередного материала отменил. Как-нибудь в следующий раз...



9.00. Прелесть компактных городов в том, что эти планы довольно легко воплотить в жизнь. Из центра до любого нужного объекта пешком сорок минут максимум. Шагать по тротуару одно удовольствие. Вокруг кипит жизнь, которую не разглядеть из окна автомобиля. На одной из многоэтажек начали ремонт износившейся кровли — значит, скоро и до нашего дома дойдет черед. Что там за афиша? Оказывается, приезжает цирк. Что ж, будет куда сходить с детьми в выходные. А в глубине квартала открылась новая хлебная лавка. Как-нибудь заскочу сюда.



10.35. У здания суда автомобильная стоянка забита до предела. Желающие найти место для своего авто растерянно притормаживают, а затем уезжают несолоно хлебавши. Пешком надо ходить, ребята. Пешком!



13.05. Захожу на работу к жене. До дома, где нас ждет заветная тарелка наваристого борща, двадцать минут ходу. Что-то много за полдня накопилось этих двадцатиминутных прогулок.





14.05. Зябко, накрапывает мелкий дождь. Шагаю в частный сектор, к ветерану. В голову лезет предательское: «А вот в машине и сухо, и тепло». Тротуары начинают раздражать выбоинами. У самой цели моего вояжа — собаки, гремящие цепями за заборами. Вдруг одна из них решит познакомиться со мной поближе? Передаю разговорчивому старичку распечатку интервью и ходу к кварталам с многоэтажками.



15.10. Неожиданно вошел во вкус и предлагаю супруге вечером сходить в гости к друзьям, живущим в пригороде. Жена мой здоровый энтузиазм пресекает в корне. Плетусь на рынок.



15.30. Территория вокруг центрального рынка даже в это время плотно заставлена автомобилями. Сплошь и рядом встречаются знакомые, которые живут в 15 минутах ходьбы отсюда. Мое начинание они воспринимают прохладно: мол, у журналистов свои причуды. И ехидно прищурившись, наблюдают, как я волоку домой пакеты с картошкой и рыбой. В их взглядах читается: «Значит, полезно ходить пешком? Ну, ходи...».

19.30. Под занавес недели хотелось хотя бы минимального культурного досуга. Поездка в соседний город, где недавно появился хороший кинотеатр, естественно, отпадает: на машине — табу, а общественный транспорт в это время практически не ходит. Чистота эксперимента не позволяет отправиться и к родственникам жены в деревню. В итоге под недобрыми взглядами детей и супруги вечер проводим дома.



20.30. Подвожу итоги. По субъективным ощущениям, за день удалось нашагать больше десяти километров. Организм почином доволен, домочадцы — не очень. Вывод: День без автомобиля как разовая акция — задумка неплохая, и даже полезная. И не только как встряска для организма отдельного индивидуума: если хотя бы половина автомобилистов в этот день решит побыть пешеходами, воздух станет намного чище. Однако ограничивать себя из-за благого начинания захотят не все.



Вот если бы мы взяли на вооружение опыт других городов. В Москве, к примеру, в День без автомобиля власти снижают расценки на общественный транспорт.



В Белоруссии пошли еще дальше. 22 сентября здесь действует бесплатный прокат велосипедов, а водителям, оставившим свою машину у дома, вручают поощрительные призы. Мало того, в Минске любой водитель может использовать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля в качестве проездного на все виды общественного транспорта.



Нам бы так. Глядишь, народ предложил бы проводить подобное мероприятие ежемесячно, а не раз в году.