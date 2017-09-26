- Сосед купил две коробки электролампочек. Говорит, скоро они вовсе исчезнут из продажи, останутся только дорогие энергосберегающие. Неужели правда?



И. Салимов.

г. Уфа.



Запрет на лампы накаливания мощнее 50 ватт могут ввести в ближайшее время. Об этом заявил замглавы мин-энерго России Антон Инюцын: «Сейчас лампы мощностью до ста ватт нельзя производить и продавать. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения».



Лампы накаливания популярны благодаря своей простоте и дешевизне. Однако у них есть и серьезные недостатки: сильная зависимость от напряжения в сети, неэффективность и маленький срок службы.

Справка

Сейчас есть несколько видов электрических ламп: накаливания, галогенные, светодиодные, люминесцентные, энергосберегающие, ртутные газоразрядные, неоновые, ксеноновые, натриевые газоразрядные, криптоновые. Некоторые из них, например неоновые, используются только в декоративных целях. Непосредственно для освещения чаще всего применяются первые пять видов.