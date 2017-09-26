Ситуация на продовольственном рынке республики — традиционная тема обсуждения для депутатов Госсобрания осенью. Выездное заседание рабочей группы с участием парламентариев на этот раз состоялось в Стерлитамаке. Здесь им показали работу предприятий пищевой промышленности, они также провели рейд по торговым точкам города.

По словам председателя комитета Госсобрания по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, руководителя рабочей группы Рашита Хайруллина, такого рода мониторинг «помогает понять текущую ситуацию на рынке, узнать, на какие виды продуктов наблюдается рост цен, выявить причины такого роста и найти способы их сдерживания». Наиболее действенным методом сдерживания роста цен на продовольственные товары депутаты считают развитие агропромышленного комплекса и достижение самообеспеченности республики продуктами питания.



Рашит Хайруллин также подчеркнул, что в оценке стоимости потребительской корзины на первом месте всегда стоит хлеб и хлебобулочные изделия. Проблемы хлебопеков, такие как выход на республиканские рынки и взаимодействие с торговыми сетями, неоднократно поднимались на заседаниях рабочей группы.



— Мы собирались на совещании по вопросу исполнения Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части изменений, принятых в июле прошлого года, — напомнил Хайруллин. — Закон призван защитить права отечественного производителя на продовольственном рынке, восстановить справедливые отношения между торговыми сетями и производителями. На совещаниях отдельно отмечалась проблема возврата торговыми сетями нереализованной скоропортящейся продукции, и в большей степени она коснулась производителей хлеба.



Если говорить о состоянии рынка алкогольной промышленности, то здесь законодатели внесли несколько запретов. Так, в 2015 году в регионе полностью прекратили розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, в 2016-м — запретили продавать алкоголь в день школьного последнего звонка, а также на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и не отвечающих требованиям, установленным законодательством к типам предприятий «кафе» и «ресторан».



Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законодательная инициатива, внесенная парламентом Башкирии: наши депутаты предложили дополнить федеральный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и наделить субъекты правом ограничивать время, условия и места розничной продажи спиртосодержащей продукции.



Еще один участник выездного заседания заместитель председателя Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Ильдар Бикбулатов отметил, что ценовая ситуация на рынке продовольствия в регионе стабильная, прирост цен на продукты заметно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Товары представлены во всех форматах сетевой розничной торговли, нестационарных магазинах и рынках, дефицита не наблюдается, также подчеркнул он.



— Продовольственная инфляция на потребительском рынке с начала 2017 года составила 0,5 процента, что на 2 процентных пункта ниже сопоставимого показателя прошлого года (2,5 процента) и соответствует среднероссийскому уровню, — сообщил Бикбулатов. — В июле и августе наблюдалась дефляция (97,3 и 98,3 процента соответственно), обусловленная сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию. Так, только в августе цены на плодоовощную продукцию снизились на 14,5 процента.



Заместитель министра сельского хозяйства Юрий Лысов представил информацию о мерах по стабилизации цен на продовольственные товары, в частности об организации сельскохозяйственных ярмарок.



— В 2016 году в республике проведено 886 ярмарок, организовано около 51 тысячи торговых мест. Здесь было реализовано 6,3 тысячи тонн картофеля, 5,2 тысячи тонн овощей, 0,6 тысячи тонн меда, 2,7 тысячи тонн мяса и 0,3 тысячи тонн мяса птицы, выручка от реализации продукции составила 1,4 млрд рублей, — сообщил он.



По мнению замминистра, ярмарки являются своего рода регулятором цен на потребительском рынке.



— Торговые сети проводят мониторинг цен на ярмарках и для привлечения покупателей устанавливают более низкие цены, — рассказал Лысов.