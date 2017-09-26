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НОВОСТИ
26.09.17 12:10
Учреждение по благоустройству Ленинского района Уфы вогнало себя в многомиллионные долги
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Специалисты выяснили, что многоквартирные дома, построенные до 1999 года, потребляют коммунальных ресурсов на 70 процентов больше, нежели их более молодые собратья. Оплачивать большую часть неэффективных расходов приходится жильцам. Хотя их можно сократить и даже избежать, если использовать энергосберегающее оборудование и технологии, уверены эксперты.
По словам председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елены Родиной, о том, как уменьшить потребление энергоресурсов, сегодня думает не только население, но и органы государственной власти, и депутаты.
Опубликовано: 25.09.17 (18:36) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Специалисты выяснили, что многоквартирные дома, построенные до 1999 года, потребляют коммунальных ресурсов на 70 процентов больше, нежели их более молодые собратья. Оплачивать большую часть неэффективных расходов приходится жильцам. Хотя их можно сократить и даже избежать, если использовать энергосберегающее оборудование и технологии, уверены эксперты.
По словам председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елены Родиной, о том, как уменьшить потребление энергоресурсов, сегодня думает не только население, но и органы государственной власти, и депутаты.
Опубликовано: 25.09.17 (18:36) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Жители Нефтекамска наблюдали НЛО
Радик Ахметов 2017-09-26 14:31:27
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
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