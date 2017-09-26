Нынешний год, уже ясно, стал успешным для производителей зерна и сахарной свеклы. А как обстоят дела с картофелем?

Вершки виноваты



Неурожай картофеля — главная беда огородников в этом году. Опрос, проведенный «РБ» среди владельцев небольших картофельных плантаций, показал: у каждого второго «выросло чуть больше, чем посадили», а у каждого третьего «урожай средненький». Не могут похвастаться хорошим урожаем и крупные картофелеводы — фермеры и сельхозпредприятия, которые еще продолжают копать клубни. Хозяйства региона в среднем выкапывают по 120 центнеров клубней с гектара, сообщил замминистра сельского хозяйства Азат Зиганшин. Средний показатель в стране составляет 253 центнера, отдельно по Приволжскому округу — 289 центнеров, в соседнем Оренбуржье — до 300 центнеров.



— Главная причина — фитофтороз, — пояснил завлабораторией картофелеводства Башкирского НИИ сельского хозяйства Ильдар Марданшин. — Мало кто ожидал столь масштабного распространения болезни. Давно не было такого. Большинство людей уже отказались от профилактических обработок и пострадали.



Действительно, многие огородники сетуют: стебли картошки пожухли, не успев отцвести. Это первый признак фитофторы. А раз пропали вершки, то и корешкам не хватило питания. Все дружно жалуются на погоду, мол, дожди залили. Эксперты признают: да, распространению болезни способствовала избыточная влага. Но уверяют, что при своевременной обработке полей современными препаратами урожай можно было спасти.



Картофель цену себе знает



Как это сделали, к примеру, в агрофирме «Салават» Стерлитамакского района, где сейчас выкапывают по 250 центнеров с каждого гектара.



— Индикатор урожая в личных подворьях, где картофель уже выкопали, — стебель. Там, где он был целым в августе, — клубни хорошие, а уж если стебли пожухли еще в конце июля — на хороший урожай нельзя рассчитывать. Это и есть злополучная фитофтора, которая в нынешнее влажное лето разбушевалась не на шутку. Мы успели вовремя сориентироваться и обработать посевы хорошим немецким препаратом, причем в более высокой дозе, чем обычно. Этим и спаслись, — рассказывает руководитель агрофирмы Наиль Багаутдинов. — Картофеля нынче посеяли, как и прежде, 250 гектаров, надеемся получить хороший доход.



Тонкости картофелеводства в агрофирме «Салават» изучили основательно. Здесь никогда не сажают картошку ниже третьей репродукции. Для этого ежегодно закупают не менее 700 тонн элитных семян. Хотя килограмм стоит 40 — 50 рублей, денег на сортообновление не жалеют, понимая, что это и есть залог высокого урожая. Ведь с засухой, например, можно бороться в процессе, обеспечив полив плантаций (в хозяйстве есть несколько поливальных станций), а если посадил плохое семя, рассчитывать на хороший урожай сложно.



Предпочтение в хозяйстве отдают сорту «ароза», но и от новинок не отказываются. По словам Наиля Багаутдинова, в сельхозпредприятии начали возделывать картофель «королева Анна». В отличие от розовой «арозы», она белого цвета, а клубни ровной и правильной формы. Для нынешних привередливых покупателей это очень важно. Кроме того, здесь регулярно дают посевам калийные удобрения. А калий для картофеля — жизненно важный элемент, обеспечивающий хорошую лежкость. Для потребителей, закупающих картошку про запас, это немаловажный фактор.



Не стали стерлитамакцы уменьшать площади по результатам прошлых лет, когда спроса на клубни не было. Хотя продажа шла плохо, и цены были невысокие. Нынче, скорее всего, картошка будет продаваться по хорошим расценкам. По крайней мере, на первых ярмарках в Уфе кило картошки крестьяне отдавали за 18 — 20 рублей, против 12 рублей в прошлом году. Цены от оптовиков, которые предлагаются крупным картофелеводам, нынче тоже стартовали с более высоких отметок.



— В прошлом сентябре нам давали семь тысяч рублей за тонну, нынче — не менее десяти, — говорит Наиль Багаутдинов.



И дальше цены будут только расти, уверены эксперты. Так что внакладе картофелеводы, скорее всего, не останутся. А вот потребителю придется раскошелиться.



Хранить снова негде



Хотя своей картошки региону хватило бы. Ведь, по данным аграрного ведомства, в урожайные годы у нас производится почти полторы рекомендованных для населения нормы — 143 килограмма на человека (при норме потребления 90 килограммов в год). Поэтому даже нынешний не очень урожайный сезон потребности региона тоже закроет. Другое дело, что зимой у нас местной картошки в магазинах не найти, потому как хранить ее по-прежнему негде. В 22 картофелехранилищах помещается 47 тысяч тонн, сообщили в минсельхозе региона. Это запас всего на месяц.