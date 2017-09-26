Он собирает и хранит истории о тех, кто стал гордостью нашей республики

Это сейчас маститого журналиста хорошо знают не только на родине, но и за ее пределами. А когда-то родившийся в деревне Кенгер-Менеуз Бижбулякского района в крестьянской семье, но уже с юных лет знающий, кем хочет быть, юнкор сам стал настоящей звездой районных газет, публикуя в них заметки о школьной жизни.

От армии не бегал — долг мужчины выполнил, в армии же продолжал не только в ногу шагать и штыком орудовать, но и перо не откладывал в сторону: его статьи в газете «Советский патриот» и армейском издании «Суворовский натиск» читали от первого до последнего слова.



Выйдя на гражданку, Анвар сменил не только обмундирование — обратился к сугубо мирной профессии филолога, постигая ее азы в Башгосуниверситете. А после учебы «вышел» на «Светлый путь» — так называлась бижбулякская районная газета. Активного и деятельного журналиста приметили и поставили заведующим отделом культуры исполкома районного совета.



Однако долго Анвар Сулейманов в чиновниках не задержался: поработав преподавателем профтехучилища в Белебее, вернулся к любимой работе, став сначала корреспондентом, затем заведующим самым, пожалуй, беспокойным, шебутным отделом — отделом новостей республиканской молодежной газеты «¯мет».



В 1996 году Сулейманов место работы сменил, но не отказался от своей неуемной активности, любопытства, хорошей жадности ко всему, что в мире делается, став заведующим отделом писем, затем отделом новостей в газете «Кызыл тан».



Чем хороша работа журналиста (конечно, настоящего, считающего, что все самое интересное происходит не на мониторе компьютера, а за порогом редакции), так это тем, что именно к этой профессии столь применимы слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь на свете — это роскошь человеческого общения».



За эти годы Анвар Сулейманов хорошо изучил жизнь регионов республики, встречался со многими интересными людьми, написал сотни увлекательных материалов и очерков по самым актуальным вопросам. Ему очень близка тема малой родины, Анвара Зуфаровича, к слову, интересуют судьбы не только известных личностей, но и простых людей.



Летчица Магуба Сыртланова, поэт-патриот Фатих Карим, генерал Анатолий Романов, спортсмен-бегун Минивасик Абдуллин, вулканолог Гарун Тазиев — все они становились в свое время его героями и частью его жизни.



А из журналиста потихоньку «вылупился» писатель, удачно дебютировавший в 2002 году: в Белебее вышла его книга под названием «Вместе украсим этот мир».



Особенно полюбилась читателям, а можно сказать, и поклонникам творчества, книга Анвара Сулейманова «Звезды на земле», изданная издательством «Китап» в 2010 году. Она включила в себя биографические очерки о 57 наших земляках, которые стали известными личностями, живя и работая в Татарстане. Среди них народный комиссар просвещения Татарской АССР Газим Касимов, премьер-министр Мухаммат Сабиров, председатель Союза художников Абрек Абзгильдин, выдающаяся балерина Нинель Юлтыева и другие.



Примечательно, что эта книга была вручена автором одновременно двум президентам — Рустэму Хамитову и Рустаму Минниханову — во время визита делегации Республики Татарстан в Уфу.



Ныне журналист и писатель живет на своей малой родине — в деревне Кенгер-Менеуз. В память о своей маме Мунаваре Гимазетдиновне возродил родник и устроил беседку. Занимается привычным сельским трудом.



И по-прежнему «считает звезды». Вышедшая в этом году книга «Сияние звезд»» — это продолжение «Звезд на земле». Всего в получившемся двухтомнике их более 120: это художники и писатели, ученые и Герои Советского Союза, нефтяники и духовные наставники.



Тем, кто защищал родину в Великой Отечественной войне, Анвар Зуфарович посвятил уникальный труд «Военные земляки — гордость страны», вышедший в Белебее в прошлом году. Коллеги говорят, что подобного издания в республике еще не было.



Ныне, когда так много и безуспешно разглагольствуют о патриотическом воспитании юного поколения, яркие, эмоциональные зарисовки о военачальниках — выходцах из Бижбулякского, Миякинского, Белебеевского, Ермекеевского, Альшеевского районов — несомненно, привлекут внимание мальчишек, по-прежнему так любящих играть в «войнушку».



Кстати, среди биографических очерков о полковниках и генералах внимательный читатель найдет и литературную изюминку: рассказ о человеке, который в прямом смысле стремился к звездам — башкирском космонавте-испытателе Урале Султанове.



Думается, за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, кропотливую краеведческую работу, подарившую читателям бесценные сведения о земляках, ставших гордостью не только малой родины, но и всей страны, Анвар Сулейманов заслуживает премии правительства РБ имени Шагита Худайбердина.

Досье



Анвар Сулейманов публикуется в региональных и центральных печатных изданиях уже полвека, его материалы выходили на башкирском, татарском, русском, чувашском, немецком языках. Лауреат премии имени Диниса Булякова, Фатиха Карима, заслуженный работник РТ, автор шести книг.