В этом году наших танцовщиков в Уфе не застанешь — их ждут на самых разных сценических площадках.

В этом году наших танцовщиков в Уфе не застанешь — их ждут на самых разных сценических площадках.

На встрече с журналистами руководство оперного театра, надо сказать, порадовавшего меломанов богатым на события прошлым сезоном, пообещало еще более роскошный праздник души. Повод, прямо скажем, есть — это юбилейный, 80-й сезон.

«Царская невеста» в «Лунном мире»



Прежде всего это рекордное количество запланированных премьер: шесть-семь как минимум. Причем как известные постановки, так и произведения, мало идущие на российской сцене.



Сезон откроется балетом «Аленький цветочек» Владимира Купцова. Выбор именно этой темы понятен: в сентябре в Уфе традиционно проходит Международный Аксаковский праздник. Для патриотичных меломанов — лишний повод порадоваться: уже широко известный композитор, которому подвластны самые разные жанры — от симфонической, камерной, хоровой, джазовой музыки и до песни — родился в Бирске, а азы музыкального образования изучал в Уфе.



В этом году, пообещали руководители театра, наконец, истинно театральное «лицо» обретет Малый зал оперного. Именно там в ноябре зрителей поджидает еще одна премьера: вечер двух опер по «Маленьким трагедиям» Пушкина — это «Пир во время чумы» Цезаря Кюи и «Моцарт и Сальери» Николая Римского-Корсакова. Страдать меломанов заставит интересная компания: постановщик, главный дирижер театра, лауреат «Золотой маски» Артем Макаров, художник Эдуард Гизатуллин, окончивший Уфимский институт искусств и аспирантуру ГИТИСа, поставивший более 50 спектаклей в различных российских театрах, и художник по свету Антон Стихин. Достаточно сказать о том, что ныне он «засветился» в Большом театре.



В конце зимы Малый зал принимает любителей комических опер —жанра, довольно редкого для классической сцены. Более того, и само произведение — опера Йозефа Гайдна «Лунный мир» — ставилось в России лишь один раз — в Камерном музыкальном театре в Москве. Республика радует музыкальных гурманов, не тратя при этом ни копейки: спектакль ставит выпускница ГИТИСа Елизавета Корнеева, получившая на это грант минкульта РФ. Опера была создана для придворного театра князя Николауса Эстерхази и написана к свадьбе его сына на либретто Карло Гольдони. Сюжет связан с одной из самых известных мистификаций — открытием Лунного мира. По словам Артема Макарова, вопреки устоявшимся традициям исполнена она будет на русском языке — дабы зрителю было над чем посмеяться, а не тратить время на чтение титров.



К Новому году театр «заневестится» — наконец-то в его репертуар вернется «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова в постановке главного режиссера Филиппа Разенкова, художник — Владислав Анисенков (Удмуртия). К слову, и «Цветочек», и «Невеста» появятся на сцене оперного благодаря гранту главы республики. Проект «Русский дуэт — опера и балет» заслужил 13,5 млн рублей.



Весной после москвичей и питерцев порадуются и уфимские юные театралы: для них на сцене оперного «воспарит» «Летучий корабль» — мюзикл Максима Дунаевского, поставленный по мотивам известного мультика.



Театр-именинник



Что касается балета, то в этом сезоне наши танцовщики нарасхват — у них гастроли в Бангкоке, Германии и много где еще. Так что почувствуем гордость за то, что наших артистов знают, любят и ждут, с другой стороны, местные балетоманы могут так и не дождаться обещанной балетной премьеры. Это не значит, что они обойдутся без премьеры вообще: в труппу театра пришли новые юные дарования — выпускники института искусств и хореографического колледжа, которые «выведут» на сцену «Снежную королеву». В этом им поможет хореограф из Санкт-Петербурга Александр Полубенцев.



Конечно, наши артисты с удовольствием порадовали бы премьерами не только уфимцев или гостей столицы, но в республике очень мало площадок, пригодных для показа, например, «Аленького цветочка». Примерно таковые имеются только в Нефтекамске, Белебее, Салавате и Октябрьском.



В этом же сезоне громко заявит о себе и хор. По словам главного хормейстера театра Александра Алексеева, пора напомнить зрителю, что хор — не просто часть оперного спектакля, но самостоятельный творческий коллектив. Он и станет главным героем готовящегося вечера под рабочим названием «Здесь ХОРошо».



Премьеры премьерами, но и о традициях забывать не стоит: сезон завершится праздничными мероприятиями, посвященными юбилею Рудольфа Нуреева и XVI международным фестивалем оперного искусства «Шаляпинские вечера», который откроется премьерой оперы Шарля Гуно «Фауст». Постановка посвящается 200-летию со дня рождения композитора и 145-летию Федора Шаляпина — легендарного исполнителя партии Мефистофеля.



К слову, хотя сезон и юбилейный, день рождения театр и его горячие поклонники будут праздновать в следующем году: Башкирский театр оперы и балета принял первых зрителей 14 декабря 1938 года. Первые подарки именинник принимает уже сейчас: из бюджета республики коллективу выделено более 4 млн рублей, на которые будут куплены арфа, фагот, английский рожок и флейта.



Премьеры, фестивали, эксперименты и хорошо знакомые произведения — театр живет бурной жизнью. Однако, считает Филипп Разенков, главное для всего творческого коллектива все же вечная классика в сочетании с современными сценическими возможностями.