От новшеств хватаются за голову не только дети, но и их родители.

От новшеств хватаются за голову не только дети, но и их родители.

Насколько жизнеспособны и необходимы идеи министра образования и науки страны Ольги Васильевой, покажет ближайшее будущее: часть из них подопытные детишки прочувствуют уже в этом году. Классные инновации журналисту «РБ» прокомментировали родители и педагоги.

Найди то, не знаю что



Завершена подготовка новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), по которым теперь будут учиться школьники. В них прописано конкретное содержание того, что именно должен знать ребенок по каждому предмету в начальной и средней школе с первого по девятый класс. К октябрю этого года будут завершены ФГОСы и для старших классов — 10-х и 11-х. По словам министра, над новым проектом работали лучшие эксперты, молодые члены-корреспонденты РАН. Министерство получило около семи тысяч откликов на проект и около 200 конкретных предложений.



Людмила Чекмарева,

мама:

— Не понимаю, что дают ФГОСы, это какое-то мертворожденное понятие. Конечно, жизнь меняется, надо как-то приспосабливаться, но не доходить же до абсурда. Каким был наш урок: учитель спрашивает школьника по пройденной теме, объясняет новые, спрашивает, кто что не понял и дает упражнения на закрепление. Берем задание в нынешнем учебнике русского языка: «расставьте слова в два столбика». А по какому принципу-то, темы толком не даны, их суть ребенок должен искать сам — где хочет и может. В интернете, что ли? Тогда зачем нужен учитель и школа вообще? Это по ФГОСам положено, что ли, это так их учат самостоятельности, «учат учиться», как говорят?



Есть ли жизнь на Марсе?



В школы победоносно возвращается астрономия, которой в старших классах отвели не менее 35 часов в год. В 10-м или 11-м классе начнется изучение глубин космоса — решать школе. Астрономию будут вводить уже с первой четверти. Но можно начать преподавание и со следующего года — если, например, учителя еще не прошли курсы повышения квалификации. Учебники есть, а сам предмет добавлен в ФГОСы.



Учителя физики, коим предоставлена честь вести некогда отвергнутый предмет, по всей стране массово повышают квалификацию уже сейчас. ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в ЕГЭ по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из этого курса. Напомним, что предмет был исключен из обязательной школьной программы в 1991 году. По словам Васильевой, она еще не знает, за счет какого предмета астрономия вернется в расписания школ. Но, по всей видимости, считает это возвращение неизбежным, так как, по данным ВЦИОМ, 30 процентов россиян не знают устройства Солнечной системы.



Ирина Бехтерева,

мама:

— Не припомню, чтобы астрономия как-то занимала меня в школе или пригодилась в жизни. По-моему, вполне достаточно ввести особый раздел в учебник физики, дав основные понятия: об устройстве Солнечной системы, что такое карликовые звезды, например. Зачем опять искать какие-то дыры в расписании и ужимать какой-нибудь предмет?



«Поговорим на лавочке»



Будет изменена также система подбора и экспертизы учебников для школы. Сегодняшние школьники носят в портфелях 1470 учебников. Их количество должно сократиться. Некоторые из них, в частности по русскому языку, математике, окружающему миру, истории и иностранному языку вызывают у родителей оторопь, а у детей стойкое отвращение к предмету. А об учебнике обществознания одна из педагогов высказалась так: содержание из области «поговорим на лавочке». Ольга Васильева подчеркнула, что сейчас ситуация такая: «Нашелся автор, он написал учебник, нашелся рецензент, ему заплатил, он выдал рецензию, и книга ушла на экспертизу».



Министр предполагает рассмотреть новые формы экспертизы и по каждому предмету организовать базовое и углубленное изучение.



Кстати, по статистике каждый год практически в 80 процентах учебниках находят ошибки. И ладно бы ошибки, гораздо хуже, когда там кое-чего не находят, а именно — логики и здравого смысла.



Альбина Самойлова,

мама:

— Что говорить об учебниках, если там попадаются такие, например, задачи: «Отец старше сына на 6 лет. Через 12 лет возраст отца и сына будут прямо пропорциональны числам 13 и 5. Найдите возраст отца и сына». Как говорится, комментарии излишни.



Региональный директор



Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. Региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за единую содержательную часть программы. По словам министра, не должно быть такого, что при переезде в другой город школьник не знает, проходили ли в местной школе дроби, или этот материал дети будут изучать только в следующем классе. Любые вариации в программе возможны только после того, как ребенку дали базовое содержание, которое должен знать каждый ученик в нашей стране, уточнила она.



Васильева отметила, что путем переподчинения образовательные программы в разных городах и селах России можно будет привести в соответствие с федеральными.



В пилотный проект войдут около 17 регионов. Они пойдут по разным моделям передачи управления. Самарская область работает по такому принципу с 2002 года: там школьное имущество осталось за муниципалитетами, но регион назначает директоров школ, координирует учебный процесс. У них значительно снизилось количество управленцев в образовании, а начисление зарплаты учителям стало более прозрачным. Проект уже начался в Астраханской области, в Санкт-Петербурге.



Людмила Арсеньева,

директор школы:

— А что именно будет регулировать государство? Если вопрос обеспеченности — это хорошо. В разных населенных пунктах он решается по-разному, в зависимости от состояния бюджета района. В результате ученик в городе имеет все возможности и средства обучения, а ученик бедной деревни — самый минимум. Если государство приведет к единообразию учебные программы и сможет обеспечить все школы одинаковыми учебниками — будет прекрасно. Но волнует вопрос: при новой схеме подчинения школ по какому принципу будут распределяться средства? По количеству учеников? Если так, то наша почти тысячная школа не пострадает. А как будут жить малокомплектные школы в деревнях?



Когда молчание — не золото



Любимое россиянами мероприятие из трех букв — ЕГЭ — никто не отменял и отменять не собирается. По словам О. Васильевой это мощный социальный лифт, который позволяет детям из Сибири, с Дальнего Востока поступать в лучшие вузы страны. По статистике в московских университетах примерно 65 процентов студентов — это ребята из регионов, 35 — москвичи. До ЕГЭ ситуация была прямо противоположной.



Однако минобрнауки крепко взялось за реформирование итогового испытания: госэкзамен по русскому языку может быть устным. В пилотных регионах в будущем году уже проведут «устный русский». Ольга Васильева пояснила, что устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в 11-м классе. Специалисты Федерального института педагогических измерений уже представили для всеобщего обсуждения модель экзамена. Учеников попросят прочитать вслух небольшой текст, поговорить о прочитанном, порассуждать, какие мысли у него возникли после прочтения рассказа. Узнал ли автора, читал ли его, как и откуда узнает о новых книгах, какое произведение порекомендовал бы другу. Еще один вариант устной части — традиционная беседа на выбранную тему с членами экзаменационной комиссии. Апробация обеих моделей прошла в трех регионах — Московской области, Татарстане, Чечне.



Экзамен по иностранному языку станет обязательным для 9-классников с 2020 года, а для 11-классников — с 2022-го. «С иностранным у нас беда. Надо что-то менять в преподавании. За то время, что отпускается на изучение иностранного языка, ученики должны научиться хорошо говорить. Но этого нет», — констатирует министр. Планируется, что с 2020 года все выпускники в обязательном порядке будут сдавать историю. Министр также отметила, что в школе категорически запретят посягать на святое — на досуговое время ребенка и не допустят, чтобы оно было отдано подготовке к ЕГЭ.



Количество контрольных тоже может подрасти.



Татьяна Кузнецова,

учитель:

— Для проверки знаний учащихся эффективнее использовать форму беседы или опроса. Так весь класс задействован, каждый из ребят включен в работу, у каждого есть право голоса и выражения личной точки зрения. Контрольная работа не отражает настроения ученика, эмоционального фона. На мой взгляд, это дополнительная рутина как для школьника, так и для учителя.



Великолепная пятёрка



В каждой школе в ближайшие годы планируется ввести пять бесплатных кружков: литературный, научно-технический, спортивный, музыкальный и шахматы. По мнению министра, больших затрат на их создание не потребуется и государство готово взять расходы по их организации на себя. Особое внимание министр обратила на шахматный кружок — игра развивает мышление и сообразительность.



Министерство культуры в стороне тоже не осталось и со своей стороны предложило вернуть в школы детские хоры, а с ними — официальные ставки руководителей хора и концертмейстеров. На базе же педагогических университетов будут проводиться курсы, которые помогут будущим педагогам мотивировать детей к увлечению музыкой.



Сейчас пилотный проект действует в девяти регионах страны. Предполагается подушевое финансирование кружков: невостребованные секции будут закрыты, а ребенок, бросивший бесплатный кружок, не сможет перейти в другой до следующего года. Для того чтобы определиться с выбором, детям даются две пробные недели: можно походить и решить, интересно там или нет.



Словом, досуг детишек тоже оказался под бдительным оком государства: также на базе центров дополнительного образования планируется создание детских технопарков. При должном внимании, надеется глава ведомства, за 2017 — 2018 годы количество детей, занимающихся допобразованием, способно увеличиться в два раза, а к 2020 году кружки, студии и секции будут посещать 75 процентов учащихся.



Эльвира Миникеева,

учитель:

— А кто будет эти кружки вести? Учителя не готовы за свою, прямо скажем, невеликую зарплату брать на себя дополнительную нагрузку. В ряде регионов вообще сокращены ставки дополнительного образования. Нужна, кроме того, какая-никакая материально-техническая база и, конечно, дополнительное финансирование. Инициатива должна быть обеспечена ресурсами, иначе школы не смогут конкурировать с платными образовательными центрами, которые заняли в регионах нишу дополнительного образования.



Библия вместо Льва Толстого



Возможности пополнить и без того перегруженную школьную программу возрадовались многие представители самых разных организаций, в том числе и имеющих сомнительное отношение к делам школьным.



Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая считает необходимым убрать из школьной программы ряд сочинений Федора Достоевского и «Войну и мир» Льва Толстого: «Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины. А вот Библию, думаю, каждый должен прочесть. Это духовно-нравственное воспитание, дающее ребенку моральные основы», — отметила она.



Коммунисты предложили обучать российских школьников земледелию.



Представители молодежной палаты Мосгордумы пообещали рассказывать школьникам о работе чиновников. «Рассказывать детям о работе ведомств нужно для того, чтобы они знали структуру органов власти и понимали, куда могут при необходимости обратиться. Благодаря этому некоторые школьники захотят устроиться на госслужбу», — считает глава муниципального района Таганский Илья Свиридов.



Петербургская общественная организация «За безопасность» направила в минобрнауки обращение с просьбой организовать в школах уроки безопасного селфи. К преподаванию курса хотят привлечь психологов, полицейских и профессиональных фотографов. Тем не менее в минобрнауке посчитали, что школьников нужно учить не только безопасному селфи, а осторожности в целом.



Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов предлагает вернуть политинформации в формате мини-лекций.



Минобороны мечтает готовить школьников к армии с 15 лет. Для этого предлагается ввести преподавание военно-прикладных видов спорта. Подростков хотят научить стрельбе, ножевому бою и военно-спортивному многоборью. Заниматься учащиеся будут добровольно.



РПЦ хочет дополнить школьную программу курсом «Нравственные основы семейной жизни». Рассчитанный на учащихся 10 — 11-х классов курс разработали священник Дмитрий Моисеев и монахиня Нина (Крыгина). Учебник семейных ценностей не включен в федеральный перечень, поэтому школы не имеют права им пользоваться. Тем не менее курс прошел апробацию в школах Санкт-Петербурга, Свердловской, Калужской, Калининградской, Костромской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областей.



Галина Волина,

мама:

— По-моему, наши дети не настолько тупые, чтобы не понимать Толстого и Достоевского. По крайней мере, при всей нелюбви нынешних школьников к чтению единственный роман, который они проглотили взахлеб, это «Преступление и наказание». А изучение Библии — это элементарное нарушение закона об отделении церкви от государства. Знакомство с основами религий — это интересно и нормально, а вот изучение священной книги — это нечто другое.

Коротко о важном