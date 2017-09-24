Летом 1942 года стремительное продвижение германской армии на Кавказ, к нефти Грозного и Баку, стало неожиданной реальностью. В кинотеатрах Европы шла кинохроника: немецкие горные стрелки с флагом на вершине Эльбруса. Красная Армия с огромным трудом сдерживала натиск в самых высокогорных в мировой истории боях.

Назад, в прошлое



В конце лета в Кабардино-Балкарии прошел военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт-2017», посвященный 75-летию битвы за Кавказ. На склонах Эльбруса, на высоте 4150 метров состоялась реконструкция боя.



Съехались поисковики и представители военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Кургана, Киева, Нижневартовска, Екатеринбурга, Краснодара, Мурома, Самары и Коврова.



Из дневника командира поисковых отрядов Башкирии Владимира Волкова:



21 июля. Вот и Эльбрус! Мир и покой, облака над белоснежной вершиной. Ставим на берегу реки Баксан лагерь РККА. Чтобы быстрее акклиматизироваться, мы с одной из групп предприняли бросок на Ледовую базу.



Поселились в лагере в условиях быта 40-х годов. Заработали интерактивные площадки, где все — посуда, палатки, амуниция, быт красноармейцев РККА и горных стрелков вермахта 1942 — 1943 годов, было исторически реальным.



Не откладывая двинулись в горы для поисковой работы, разведки и нанесения на карту боевых позиций РККА и немецких позиций. Разреженный воздух затруднял дыхание на подъеме. Терпели и привыкали. Обнаружили останки красноармейцев, кто они, уже не установить. Нашли стрелковые ячейки в скалах, фрагменты формы и амуниции, осколки и гильзы от винтовки Мосина, фляжки бойцов РККА, остатки палатки, похоже, немецкой.



«Нам на Эльбрусах не воевать...»



Так считали наши военные теоретики. И высокогорные перевалы Кавказа были захвачены профессионалами горной войны, уроженцами Баварии и Альп. Егеря элитной дивизии «Эдельвейс» подняли на вершину флаг Третьего рейха. Уже до войны — в 1935 — 1939 годах — они приезжали на Эльбрус совершать «тренировочные восхождения» с фотоаппаратами и составили точные карты перевалов и охотничьих троп. Жили на базах вместе с нашими альпинистами.



У войны в горах свои законы: кто выше — тот сильней. Наши бойцы, без опыта боев в высокогорье, без спецэкипировки сдерживали врага из последних сил. Красная Армия к сентябрю 42-го в спешном порядке собрала горных стрелков со всех фронтов, альпинистов, охотников, кавказских пастухов.



У горных стрелков появилась «клятва молчания». Бывший командующий Закавказским фронтом генерал армии Иван Тюленев писал: «Сорвавшись темной ночью со скалы, они летели в бездну молча, не проронив ни слова, чтобы не выдать врагу боевых товарищей. Трудно даже представить себе это, как юноши нашли в себе силы...»



Молодые участники фестиваля узнавали правду войны не из блокбастеров, а в тех самых местах, где погибали наши бойцы.



«У нас в Германии мы такого не видели»



На поляне между рекой Гарабаши и Поляной Азау прошла военно-историческая реконструкция боев осени 1942 года «Их надо сбросить с перевала».



На гребне Кавказского хребта, выше старинного высокогорного отеля «Приют одиннадцати», состоялась первая в мире высокогорная реконструкция эпизода боя. На стороне Красной Армии выступили и волонтеры — это присоединились люди, отдыхавшие в Приэльбрусье.



Кроме того, участники фестиваля провели экскурсии для посетителей Национального парка «Приэльбрусье», презентацию выставки «Тайны солдатского поля», провели гостей по организованным ими лагерям бойцов РККА и горных егерей Вермахта. Отвечая на вопросы телевидения Кабардино-Балкарии, что заставило ее, молодую женщину, всецело отдать себя поисковому делу, командир уфимского отряда «Обелиск» Елена Вязовцева рассказала: «Я человек советского времени. И я не могу позволить переписывание истории. Мы, поисковики, последними видим войну такой, какой она была. Мы здесь и для того, чтобы люди помнили фашизм, чтобы это не повторилось».



Площадки фестиваля посетило огромное количество гостей из России, с Украины, из Казахстана, Узбекистана, Литвы, Китая, Марокко, США, Германии... Пожилая немецкая пара, увидев в Терсколе мероприятие у мемориала погибшим, пришла в наш лагерь, и Елена Вязовцева провела для них экскурсию.



— Мы хотим от лица жителей Германии передать благодарность всем поисковикам и реконструкторам, которые помогают современным людям узнать о той войне. Мы даже не предполагали, что поездка в горы познакомит нас с этой частью нашей общей истории, у нас в Германии такого мы не видели, — сказали на прощание немецкие гости.



Из дневника Волкова



31 июля взошли на западную вершину Эльбруса (5642 м). Установили копию Знамени Победы и флаг Республики Башкортостан.



8 августа. У подножия Эльбруса, в поселке Терскол, установили памятную табличку уроженцам Башкортостана, погибшим при обороне Кавказа в 1942 — 1943 годах. Я всегда думал, как это — воевать в высокогорье. Сегодня попробовал в форме красноармейца просто подняться к верхним местам боев. То, что сделали наши деды, я иначе как великим подвигом и чудом назвать не могу.



К слову, теперь со всей страны его, одного из организаторов, заваливают просьбами устроить фестиваль и на следующий год. Юрий Тукмаков, командир мелеузовского отряда имени Георгия Жукова, поддерживает: «У молодых ребят на глазах менялось отношение к памяти своих дедов».



А память — это и есть высшая награда для павших.



Сражался за Кавказ



Так совпало, что в Уфе в те же дни было установлено имя защитника Эльбруса.



Ко мне обратился Юлдаш Ураксин, внук солдата. «Прошу найти место гибели деда Яхина Загита Яхиевича, уроженца Балтачевского района, пропавшего без вести. Последнее письмо было в июле 42-го: «...предстоит танковое сражение в районе Сталинграда, поцелуйте дочку Венеру и сына Рамиля». Он будто прощался. Но бабушка ждала его. И мама писала запросы и ждала. Теперь уже не ждет.



Ребенком я ярко представлял, как он сражается с фашистами автоматчиком на танке. Он был настоящим героем — мой дедушка, навечно оставшийся 29-летним».



И мы начали поиск. По полевой почте 2492 «г», указанной на письмах, находим: это 136-я танковая бригада. Она была разгромлена, и сержант Загит Яхин в июле 42-го пропал без вести под захваченным немцами Ростовом-на-Дону. Этот город называли «воротами на Кавказ».



Но среди тысяч имен внимание привлек боец с удивительно похожими данными — Яхин Зилад Ахимович, тоже 1912 г. р., родился в БАССР на ст. Балтачеевская — так указано в документе. Призван Запорожским РВК Украинской ССР в 1941-м. Совпадает и это: «наш» Загит Яхин, призванный в 1940-м, после участия в Бессарабской операции домой не вернулся, где-то далеко его застала война. Последнее место службы Зилада Яхина — штаб 275-й стрелковой дивизии 37-й армии. Пропал без вести 31.08.1942 года в Кабардино-Балкарской АССР. Из документов минобороны ясно: в тот день более 120 красноармейцев штаба погибли в бою за селение Кызбурун-1 Баксанского р-на, на высоте 910.



Но как доказать, что Яхин Загит и Яхин Зилад — одно лицо? Известно, что 80 процентов башкирских и татарских имен записаны в документах войны с ошибками.



Никогда не терять надежду



Был ли вообще человек по имени Зилад Ахимович Яхин?



На запрос об установлении судьбы красноармейца из Башкирии оперативно откликнулись Национальный архив РБ и Госкомитет РБ по делам юстиции.



Неоценимую помощь оказал специалист по древнетюркскому языку Руслан Саитгалин. Просмотрев в архивах дореволюционные записи на арабской графике, он подтвердил рождение Загита Яхиевича Яхина в 1912 году в селе Старые Каргалы Балтачевского района, и установил, что нет никаких записей на Зилада Ахимовича Яхина, 1912 г. р. Версия об ошибке военного писаря, невольно исказившего имя и отчество солдата, подтверждена.



Остался вопрос: увековечено ли на Кавказе имя нашего земляка?



Сделаны десятки звонков в организации Кабардино-Балкарии, учителям, краеведам. Активно откликнулась Евгения Лысенко, учитель истории, хранитель музея боевой славы школы № 3 города Баксан. «Просмотрела списки шести братских могил, фамилии Яхин нет. Посылаю фото первого послевоенного мемориала с надписью: «Памяти воинов 37-й армии, здесь, на высоте 910, ценой жизни задержавших на два месяца осенью 1942 года наступление гитлеровцев на Нальчик».



Венера Ураксина, дочь Загита Яхина, тепло встречает нас, еще не зная, с какой целью мы пришли к ней. Достает фотографии: «Вот мой отец, учитель истории, как и мама». На нас смотрит красивый интеллигентный человек, трудно представить его автоматчиком на танке.



— Помню, как мама плакала, когда перечитывала последнее письмо отца.



Четыре года было ей, когда отец покинул порог дома навсегда.



— Дорогая Венера Загитовна, в ночь на 31 августа 1942 года 2-я горнострелковая румынская дивизия вошла в селение Кызбурун-1, где стоял штаб 275-й дивизии. В том бою ваш отец погиб... И в селении еще живы старики, которые помнят те бои и красноармейцев, которые делились с ними, мальчишками, хлебом, кусочком сахара.



— Кто мог знать, — говорит задумчиво Венера Загитовна, — я ведь бывала в тех местах, в санатории Кабардино-Балкарии, с мужем. Любовалась красотой гор, могла ли представить — здесь погиб мой папа...



— Теперь имя вашего отца, сержанта Загита Яхина, будет выбито на обелиске у подножия Эльбруса, в ряду героев, защищавших Кавказ.



Смотрю на дочь солдата, и вспоминаются слова внука: «Мама уже не верит, что отца можно найти». Только нужно не терять надежду. Даже через 75 лет.



P.S. Пока готовился материал, в ночь на 1 сентября в Баксанском ущелье, где проходил фестиваль «Заоблачный фронт», сошел мощный сель, обрушив федеральную трассу и мосты на Эльбрус. Первым к эпицентру событий примчался 33-летний глава поселка Эльбрус Мусса Джаппуев. Очевидцы видели, как его машину унесла бурлящая река.



Мусса был одним из организаторов фестиваля, старался помочь, стал другом поисковиков Башкирии. Он приехал на место ЧП первым среди ночи...

Дошел! Высота 5642 м.

Открытие фестиваля. 3-й слева Мусса Джаппуев.

Колоритный Александр Якименко из Межгорья.

Тайны солдатского поля были особенно интересны детям

Красноармеец Загит Яхин. // Фото из личного архива семьи Ураксиных.