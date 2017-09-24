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НОВОСТИ
26.09.17 12:10
Учреждение по благоустройству Ленинского района Уфы вогнало себя в многомиллионные долги
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Летом 1942 года стремительное продвижение германской армии на Кавказ, к нефти Грозного и Баку, стало неожиданной реальностью. В кинотеатрах Европы шла кинохроника: немецкие горные стрелки с флагом на вершине Эльбруса. Красная Армия с огромным трудом сдерживала натиск в самых высокогорных в мировой истории боях.
Назад, в прошлое
Дошел! Высота 5642 м.
Открытие фестиваля. 3-й слева Мусса Джаппуев.
Колоритный Александр Якименко из Межгорья.
Тайны солдатского поля были особенно интересны детям
Красноармеец Загит Яхин. // Фото из личного архива семьи Ураксиных.
Опубликовано: 21.09.17 (19:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА(komissarovaim@mail.ru)2017-09-24 17:39:53
СПАСИБО, РОДНЫЕ ЗА ПАМЯТЬ!!!КАКОЕ СЧАСТЬЕ,ЧТО ЧЕРЕЗ СТОЛЬКО ЛЕТ, ВЫ " ВЕРНУЛИ" ЗЕМЛЯКАМ И БЛИЗКИМ ИМЕНА ДОРОГИЕ ДЛЯ ВСЕХ БЛАГОДАРНЫХ ЗА ПОБЕДУ НАД ЗЛЕЙШИМ ВРАГОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАЩИТНИКАМ НАШЕГО МНОГОСТРАДАЛЬНОГО ОТЕЧЕСТВА! НОВЫХ НАХОДОК И ОТКРЫТИЙ ПОИСКОВИКАМ! СПАСИБО ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ БЛАГОРОДНЫМ ДЕЛОМ!!! ОСОБОЕ СПАСИБО РИММЕ, КОТОРАЯ ОСВЕТИЛА ЭТОТ ДЛЯ ВСЕЙ БАШКИРИИ , И ВСЕЙ РОССИИ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ! ДАЙ, ГОСПОДЬ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛ НАЙДЕН И ИЗВЕСТЕН, А, ГЛАВНОЕ, С ПОЧЕСТЯМИ, ЗАХОРОНЕН!!!!!!!!!!!!!! НИЗКИЙ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ, ТЕ, КТО ОТДАЛ САМОЕ ДОРОГОЕ ЗА НАШУ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ !!!
Летом 1942 года стремительное продвижение германской армии на Кавказ, к нефти Грозного и Баку, стало неожиданной реальностью. В кинотеатрах Европы шла кинохроника: немецкие горные стрелки с флагом на вершине Эльбруса. Красная Армия с огромным трудом сдерживала натиск в самых высокогорных в мировой истории боях.
Назад, в прошлое
Дошел! Высота 5642 м.
Открытие фестиваля. 3-й слева Мусса Джаппуев.
Колоритный Александр Якименко из Межгорья.
Тайны солдатского поля были особенно интересны детям
Красноармеец Загит Яхин. // Фото из личного архива семьи Ураксиных.
Опубликовано: 21.09.17 (19:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА(komissarovaim@mail.ru)2017-09-24 17:39:53
СПАСИБО, РОДНЫЕ ЗА ПАМЯТЬ!!!КАКОЕ СЧАСТЬЕ,ЧТО ЧЕРЕЗ СТОЛЬКО ЛЕТ, ВЫ " ВЕРНУЛИ" ЗЕМЛЯКАМ И БЛИЗКИМ ИМЕНА ДОРОГИЕ ДЛЯ ВСЕХ БЛАГОДАРНЫХ ЗА ПОБЕДУ НАД ЗЛЕЙШИМ ВРАГОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАЩИТНИКАМ НАШЕГО МНОГОСТРАДАЛЬНОГО ОТЕЧЕСТВА! НОВЫХ НАХОДОК И ОТКРЫТИЙ ПОИСКОВИКАМ! СПАСИБО ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ БЛАГОРОДНЫМ ДЕЛОМ!!! ОСОБОЕ СПАСИБО РИММЕ, КОТОРАЯ ОСВЕТИЛА ЭТОТ ДЛЯ ВСЕЙ БАШКИРИИ , И ВСЕЙ РОССИИ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ! ДАЙ, ГОСПОДЬ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛ НАЙДЕН И ИЗВЕСТЕН, А, ГЛАВНОЕ, С ПОЧЕСТЯМИ, ЗАХОРОНЕН!!!!!!!!!!!!!! НИЗКИЙ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ, ТЕ, КТО ОТДАЛ САМОЕ ДОРОГОЕ ЗА НАШУ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ !!!
Жители Нефтекамска наблюдали НЛО
Радик Ахметов 2017-09-26 14:31:27
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Группа паломников из Башкирии не смогла отправиться в хадж
Абдулла 2017-08-28 15:52:13
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Лилия 2017-08-27 16:52:21
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22
Шестьдесят лет автор («Ветеран») 24.01.13 (10:48)
Саша 2017-08-06 18:14:39
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
НОВОСТИ
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ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Жители Нефтекамска наблюдали НЛО
Радик Ахметов 2017-09-26 14:31:27
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22