Уже после матча пришлось наблюдать интересную картинку. Человек шесть парней в спартаковской атрибутике ехали на обычной маршрутке домой. Нет, не в Москву, а в уфимскую Черниковку. И обсуждали между собой, сколько же «спартачей» из 12,5 тысячи зрителей было в этот день на уфимском стадионе. Сошлись, что где-то треть симпатизировала столичному клубу. Что ж, провинциальные привязанности сразу никуда не исчезнут. Уфимская команда провела еще слишком мало времени в сильнейшей лиге страны, чтобы любители футбола могли так сразу отказаться от прежних симпатий. Но процесс, как говорится, идет — раньше чуть ли не половина трибун «Нефтяника» так же горячо, как и хозяев поля, поддерживала топовые российские команды.



А вот у «Уфы» провинциального комплекса в игре с титулованным соперником не было. Да, «Спартак» объективно был сильнее, больше владел мячом и создал больше голевых моментов. Но и хозяева огрызались контратаками, пара из которых вполне могла оказаться успешной.



Интересно, что перед встречей букмекеры оценивали шансы на победу москвичей в два раза выше, чем хотя бы на ничейный результат. Статистика матча, которую приводят спортивные агентства, выглядит так: спартаковцы нанесли 22 удара по воротам соперников против восьми уфимских и почти в полтора раза больше времени владели мячом. Однако количество в качество не переросло.



Важно, что одержать победу гостям помешало вовсе не отсутствие везения: хозяева «читали» ходы соперника, а хладнокровие голкипера уфимцев Беленова и игроков обороны сводили на нет усилия столичных мастеров. Существует версия, что у москвичей не все благополучно с физической подготовкой — возможно, они не форсируют стартовые нагрузки с прицелом на Еврокубки. Впрочем, проблемы такого рода у соперников футболистам «Уфы» только на руку.



— Думаю, что получилась интересная игра для болельщиков, голевые моменты были у обеих команд, результат закономерен, — сказал по окончании встречи главный тренер «Уфы» Сергей Семак. — Своих ребят могу поблагодарить за то, что они не только сражались, но и играли в футбол. Не смогли забить, но по самоотдаче игра была неплохая.



Таким образом, старт у «Уфы» выдался удачным — четыре очка в двух поединках.