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НОВОСТИ
26.07.17 10:33
В Башкирии главврача наказали за несправедливое распределение путёвок в детские санатории
24.07.17 14:37
В Мелеузовском районе из пекарни украли двигатели от тестомеса, мукопросеивателя и электрокрана
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Главврач, на которого не пожаловался ни один пациент, считает: одним только оборудованием медицину не спасти
Любой врач для нас — Ражап Рамазанович
Опубликовано: 25.07.17 (10:19) Куюргазинский район
Статьи рубрики Cоциум
Главврач, на которого не пожаловался ни один пациент, считает: одним только оборудованием медицину не спасти
Любой врач для нас — Ражап Рамазанович
Опубликовано: 25.07.17 (10:19) Куюргазинский район
Статьи рубрики Cоциум
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Александр 2017-07-20 14:56:12
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
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Дружинин 2017-07-02 20:24:39
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Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
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Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
НОВОСТИ
26.07.17 10:33
В Башкирии главврача наказали за несправедливое распределение путёвок в детские санатории
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AHOHC
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Александр 2017-07-20 14:56:12
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06