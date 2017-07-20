Жена Ражапа Рамазановича лучше других знает, что сельский врач бывшим не бывает.

Жена Ражапа Рамазановича лучше других знает, что сельский врач бывшим не бывает.

Главврач, на которого не пожаловался ни один пациент, считает: одним только оборудованием медицину не спасти

Любой врач для нас — Ражап Рамазанович



В уфимском театре несколько лет назад ставили пьесу про врача. Один из артистов никак не мог войти в образ, пока не решил — надо изменить имя главного героя. Пусть его зовут Ражап Рамазанович.



Почему, спросили его. Артист ответил: «Мы с детства знали только одного врача, он лечил нас, наших родителей, односельчан в Мурапталовской участковой больнице. Это Юлбарисов. С тех пор все врачи для меня похожи на Ражапа Рамазановича». «Да-да, так и есть», — поддержал его другой артист, тоже родом из этих мест.



Спектакль зрители принимали хорошо. Во всяком случае, так говорят односельчане, которые специально приходили в театр полюбоваться сценическим образом своего доктора.



Сам Юлбарисов пьесу не видел. Некогда ему было по театрам разъезжать. «Даже в отпуск не уезжал никуда, на море не был, в санаториях не лечился, хотя сам туда направлял», — говорит он и поясняет: «Ложится человек в больницу, из дальней деревни приехал, поверил мне, а я раз и на море уеду. Нет-нет, нельзя так, врач всегда должен быть рядом».



Доктор в шаговой доступности



Рядом — это точно сказано. Семья главврача вместе с другими докторами жила в больничном дворе. Почти на рабочем месте. «Удобно было — зашел домой, чай попил и снова в больницу», — говорит Юлбарисов, показывая на два небольших дома метрах в пятидесяти от окон палат. Там до сих пор живут его коллеги. Третий дом справа — аптека.



— Хитростью ее построил, — улыбается Ражап Рамазанович. — Аптека очень нужна была людям, а денег на нее не давали, зато дали на дом. Вот и построил аптеку под видом дома. Попало же мне тогда за нецелевое использование!



— Наверное, выговор дали по партийной линии?



— Нет, партийным я никогда не был, — говорит он. И с досадой в голосе продолжает: — В больницу, пожалуй, заходить не буду, чтобы не расстраиваться.



И тут же ведет туда.



Врачебный десант



Всего полгода назад Ражап Рамазанович ушел с работы. В кабинете главного врача пусто, над креслом висит чеканный профиль Гиппократа. «Вождей не люблю вешать, портреты менять приходится. А Гиппократ — это на века. Сам его заказал», — говорит он.



Бывший главврач показывает предмет своей гордости — палаты для медработников и для совхозных ветеранов. Они пустуют, как и многие обычные палаты.



Пустуют лаборантская, физкабинет, большая больничная кухня. Однако следов заброшенности нет — блестят кафельные стены, скромное оборудование стоит в рабочем состоянии. Хорошо отлаженное хозяйство по инерции может сохраняться еще долго.



Юлбарисов приехал в Мурапталовскую участковую больницу в начале 70-х. Повезло мурапталовцам в те годы — к ним прибыл целый врачебный десант. «Со мной все эти четыре десятилетия работали педиатр Роза Аксарина, терапевт Юнир Мулюков, стоматолог Евгений Искаков. Все мы здесь закончили школу и после института вернулись в родное село в новую больницу. Единым коллективом были, понимали друг друга», — вспоминает доктор, удостоенный 15 лет назад высшей награды Башкортостана — ордена Салавата Юлаева.



Больницу эту главврач создавал, улучшал, холил и лелеял 38 лет. Говорит, было 75 коек на четыре отделения. Здесь рождалось по 120 ребятишек в год, сюда привозили пострадавших в ДТП на оренбургской трассе и тяжелых больных. Сам главврач до 80-х годов со скальпелем стоял у операционного стола. Вспоминает, как в условиях сельской больницы пришлось ему делать даже спинно-мозговую пункцию.



Сейчас осталось только 15 дневных коек и пять стационарных. После оптимизации главврач здесь не положен.



Не становитесь придатком к аппарату



«После 1992 года мир перевернулся, народ ушел в депрессию, а ведь должен жить с верой в будущее», — говорит старый доктор. Он убежден, что здоровье всегда связано с эмоциональным состоянием.



Поэтому Юлбарисова удручают сегодняшние отношения между врачами и пациентами. «Больные должны доверять врачам, никогда не бывает, чтобы врач умышленно убивал, он всегда старается спасти больного», — говорит Ражап Рамазанович.



В то же время, по его мнению, медики не должны становиться придатком к аппарату. Он призывает коллег думать над тем, на что жалуется человек, а на обследования отправлять лишь в крайних случаях. «Только оборудование медицину не спасет, верить в него нельзя. Главным остается врач», — убежден сельский доктор.



В его практике за четыре десятка лет чего только не случалось. «В самых сложных ситуациях надо было действовать решительно, — вспоминает заслуженный врач республики Юлбарисов. — Потому что ты один, от тебя зависит жизнь человека, и никто ничего не посоветует».



Доктор признается: если бы были врачебные ошибки и пострадала репутация больницы, он бы не смог здесь жить, пришлось бы уехать. Но за все эти годы на коллектив, по словам бывшего главврача, не поступило ни одной жалобы. «Приезжаю в любую деревню, люди подходят, вспоминают, как я их лечил. Никто косо не смотрит, и это самое лучшее признание для меня», — говорит Ражап Юлбарисов, к слову, почетный гражданин Куюргазинского района.



Дом окнами на Больничную улицу



У доктора Юлбарисова сложилась своя система оздоровления. «Надо понимать, что главное в жизни не деньги, не коттеджи и машины, а здоровье. Человек должен жить так, чтобы здоровья, которое он получил от рождения, хватило на всю жизнь», — убежден он.



Сам Ражап Рамазанович зарядкой занимается ежедневно по полчаса. Последние 20 лет по утрам и вечерам проходит по полтора километра. От речки до правления 500 метров, значит надо пройти три круга. Для Юлбарисова этого расстояния хватает, но он призывает в день ходить не меньше трех километров — тогда не будет остеопороза, сосудистых болезней, сердце станет крепче и лишний вес сойдет.



Сельский врач считает, что не надо увлекаться лекарствами. «Их чересчур много, надо понимать, что торговля ими — это выгодный бизнес. Если 60 процентов лекарств убрать из аптек, то для лечения основных болезней хватит оставшихся сорока процентов», — утверждает он.



«Правда, что холостяки живут лет на 15 меньше, — мои наблюдения это подтверждают», — говорит Ражап Рамазанович и смотрит с улыбкой на жену Закию. Она 30 лет проработала с мужем в одной больнице — вместе уходила с ним в больницу, ждала, когда он возвращался затемно. Сын тоже в отца пошел — хирургом работает в Мелеузе.



…Сейчас Юлбарисовы живут в другом месте — на улице Парковой. Но в их дом почти упирается улица Больничная. Люди по привычке приходят сюда. Ражап Рамазанович по-прежнему помогает им, советует, где лечиться. Или просто говорит добрые слова. Ведь слова тоже лечат.



Да и сельский врач бывшим не бывает.