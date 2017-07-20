Уже не первый год сельское хозяйство демонстрирует показатели, к которым так стремится вся экономика страны: стабильность и поступательное движение вперед. Убедившись, что это не разовый успех, российские власти целенаправленно развивают механизмы поддержки аграриев, готовых без лишней говорильни впрячься в работу.

Трудитесь СПоКойно!



— В прошлом году доля фермеров в сельскохозяйственном производстве страны составила 12 процентов. А по отдельным видам продукции, вроде овощей и молока, она и вовсе достигла 70 процентов, — сообщила заместитель директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ольга Ухалина на Всероссийском совещании по господдержке малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий.



Ухалина напомнила о ступенчатом развитии производства, которое наверняка заинтересует частных производителей сельхозпродукции. Уже на старте по программе «Начинающий фермер» они могут претендовать на безвозмездную поддержку до трех миллионов рублей. Через три года, после полного освоения средств, у них есть шанс получить грант до 30 миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Наконец, при создании сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК) цифра может увеличиться до 70 миллионов рублей.



Представитель департамента не скрывает: минсельхоз заинтересован в появлении как можно большего количества СпоКов. Об этом говорят и цифры: если в прошлом году на грантовую поддержку сельхозкооперативов выделялся один миллиард рублей, то в нынешнем году сумма удвоилась.



— Сельхозкооперация рассматривается как наиболее актуальный вид деятельности товаропроизводителей, — пояснила она. — У кооператоров появляются преимущества: повышение доходов, доступность финансовых ресурсов для ведения хозяйства, за счет масштаба растет эффективность производства. А потому наша задача — вовлечь в кооперацию не менее трети фермеров.



А вот чем именно предпочтительнее заняться, каждый решает сам. Однако первый замминистра сельского хозяйства Башкортостана Азат Зиганшин подчеркнул: в масштабах республики ставка делается на животноводство. И этому есть причины: закупочные цены на зерно в прошлом году упали примерно на треть. И на столько же выросли на молоко. Республиканский минсельхоз планирует к 2020 году «нарастить мышцы» именно сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Пока больше половины всей сельхозпродукции в республике производят личные подсобные хозяйства.



И федеральные, и республиканские чиновники признают: без улучшения жизни на селе, без привлечения работоспособного населения добиться этого будет непросто.



Есть надежды на то, что переломить ситуацию во многом поможет Федеральная программа устойчивого развития сельских территорий. В ее результативности мог убедиться каждый участник совещания: в Туймазинском районе гостям показали новый микрорайон на окраине села Дуслык. Его начали строить полтора года назад. На территории в 40 гектаров разместились 500 участков под индивидуальное жилье (около ста домов находятся в различной стадии готовности), подведены газ, вода, электричество, построен детсад на 60 мест.



До конца года планируется сдать физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая стоимость проекта 305 миллионов рублей. Будущих жителей микрорайона печалит только одно — недавно смету расходов уменьшили, поэтому плавательного бассейна в ФОКе не будет. Правда, ни жители, ни администрация сельского поселения не теряют надежды и осторожно говорят о воплощении мечты в жизнь в рамках второй очереди строительства спорткомплекса.



— Это не единственный объект, который был построен в республике за последнее время, — заверил гостей Азат Зиганшин. — За 2014 — 2016 годы в республике на федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» было направлено более пяти миллиардов рублей. И только полтора миллиарда из них — федеральные деньги.



Фуа-гра под «Бургундское»



Кроме того, практическая часть семинара прошла в виде встречи с местными производителями. Она была выстроена с таким расчетом, что даже у людей, далеких от села, крепла убежденность: при желании всего можно добиться.



— У меня ведь получилось, — говорит фермер из села Ильчимбетово Рамил Загидуллин, жена которого в это время активно зазывала гостей попробовать каймак и сметану собственного производства. — До 2012 года я преподавал физкультуру. Когда вышел на пенсию, задумался: что, на диване целыми днями лежать? Надо взяться за дело.



Жена и сыновья меня полностью поддержали. И за пять лет мы нарастили стадо до полусотни голов. Недавно выиграли грант как начинающие фермеры, сейчас хотим подать заявку на более масштабную поддержку. Получится — построим ферму, купим доильную установку и еще один трактор. На молочную продукцию покупатели есть всегда, если что — молоко в любое время примут по 18 рублей за литр. Жить можно!



Рядом с Загидуллиными выставили свою продукцию коллеги, которые тоже получили грантовую поддержку от государства.



— Кто сказал, что выращивание кроликов нерентабельно? — удивляется Лариса Алчинова. — За сезон один кролик набирает до четырех килограммов, и спрос на диетическое мясо только растет. Сейчас планируем заняться селекционной работой и переработкой. А одно из местных предприятий хочет закупать у нас меховые шкурки.



— Если подойти к делу с умом, любое начинание в аграрном секторе может приносить прибыль, — говорят туймазинские участники семинара. И в качестве примера кивают в сторону двух бычков породы «герефорд» и «лимузин», застывших в импровизированных загонах. Впрочем, применительно к ним слово «бычки» вряд ли уместно — вместе они весят более двух тонн!



Неподалеку вальяжно хлопают крыльями гуси пород «Ланда» и «Линда». У первых очень жирная печень и сочное мясо, вторые — попостнее, но быстрее набирают вес. По словам представителя хозяйства, которое продает подрощенных гусят, они — самое то и для небольших личных хозяйств, и для крупных.



— А это что за «Бургундские»? А-а, порода кроликов, — гости из Коми присматриваются к табличке на вольере. — Может, займемся их разведением? У нас на весь район лишь одно крепкое фермерское хозяйство — в любом случае в убытке не останемся.



— А я пойду поговорю с туймазинцами, которые занимаются молоком, — приняв меня за коллегу, говорит фермер из Татарии. — Никак не могу улучшить качество своего молока. Может, башкирские коллеги что-то посоветуют.



В конце дня участники семинара засобиралась в Уфу. Прощаясь, Ольга Ухалина попросила чиновников скорее определить, кто из аграриев получит очередные гранты. Ожидается, что в ближайшее время правила предоставления субсидий существенно изменятся.