#Башкирия-Политика - Политика вне политики
НОВОСТИ
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26.07.17 17:41
В Башкирии под суд пойдёт преподаватель, по вине которого утонул подросток
26.07.17 17:01
В Уфе улица Заки Валиди будет закрыта для проезда
26.07.17 12:31
На Уфимский марафон приедут спортсмены из 180 городов мира
26.07.17 11:44
В Белебеевском районе водитель погубил пассажира в кювете
26.07.17 11:41
В Башкирии мотоциклист врезался в забор и погиб
26.07.17 11:40
Рустэм Хамитов: В Башкирии ведется работа по противодействию конфликтам интересов
26.07.17 11:21
Рустэм Хамитов: Бюджетные деньги – «святые» деньги
26.07.17 10:33
В Башкирии главврача наказали за несправедливое распределение путёвок в детские санатории
26.07.17 10:15
В единый день голосования в Башкирии впервые применят QR-код
25.07.17 23:19
В Башкирии два рыбака погибли в машине на дне озера
25.07.17 16:26
В Башкирии за полгода от отравления спиртсодержащей продукцией умерли 94 человека
25.07.17 15:06
Вандалы нанесли Уфе более пяти миллионов рублей ущерба
25.07.17 14:57
В Башкирии пристраивают детей супругов, погибших на Таналыке
25.07.17 14:47
В уфимский парк имени Лесоводов Башкирии пришёл лось
25.07.17 14:43
Рустэм Хамитов: Часть вины за обманутых дольщиков лежит на правительстве и мэриях
25.07.17 14:30
В Нефтекамске упавшие деревья разрушили могилы на кладбище
25.07.17 14:24
Погода не угрожает продовольственной безопасности в Башкирии
25.07.17 14:21
В Краснокамском районе после удара молнии сгорел частный дом и гараж
25.07.17 14:00
В Уфе 19-летний парень украл… гараж
25.07.17 13:50
Козу украли, молока попили, теперь ответ держать
25.07.17 13:46
В Уфе новым асфальтом покрыт экспериментальный участок дороги
25.07.17 13:30
В Эстонии открыт памятник Салавату Юлаеву
25.07.17 13:30
Башкирские спортсмены завоевали девять медалей на Сурдлимпийских играх
25.07.17 13:04
Рустэм Хамитов: Мое главное богатство – это внуки
25.07.17 12:53
В Нефтекамске экс-полицейский осуждён за взятки
25.07.17 12:52
Уфимец украл из киоска рыбу на 43 тысячи рублей, чтобы покормить кота...
25.07.17 12:43
Хоккеисты "Салавата Юлаева" сыграют за сборные своих стран
25.07.17 12:38
Женская сборная Башкирии по лапте - чемпион России
25.07.17 12:31
Уфимские рапиристки выиграли "бронзу" чемпионата мира
25.07.17 11:49
Глава Башкирии подтвердил, что министерство семьи в республике будет
25.07.17 11:30
Рустэм Хамитов: «Главное разочарование первого полугодия – снижение рождаемости»
25.07.17 11:14
Рустэм Хамитов: В работе ориентируюсь на самочувствие жителей республики
25.07.17 10:55
В Благовещенском районе пьяный водитель погубил в ДТП сына
25.07.17 10:53
В Башкирии сотрудники ФСИН взяли в руки удочки
25.07.17 10:50
Полицейские разыскали водителя, сбившего насмерть четырёхлетнего малыша
25.07.17 10:02
В Уфе прокуратура закрыла незаконный реабилитационный центр
25.07.17 01:16
В Нефтекамске Росгвардия задержала перевозчиков наркотиков
25.07.17 01:04
Уфимский "Толпар" проиграл нефтекамскому "Батыру" в овертайме - 3:4
24.07.17 16:20
Башкирия претендует на участие в проекте по повышению производительности труда
24.07.17 16:03
Башкирские спортсменки приплыли к наградам и вошли в историю
24.07.17 15:46
В Уфе закрыли два игровых клуба
24.07.17 15:37
Вышел похмелиться и остался без креста
24.07.17 14:52
В Башкирии расследуют обстоятельства гибели и отравления людей в колодце
24.07.17 14:37
В Мелеузовском районе из пекарни украли двигатели от тестомеса, мукопросеивателя и электрокрана
24.07.17 14:16
Аэропорт «Уфа» начал производить бортпитание совместно с дочкой «Аэрофлота»
24.07.17 14:14
В Абзелиловском районе задержали серийного скотокрада
24.07.17 14:02
В Уфе состоится ярмарка вакансий
24.07.17 13:46
Перерасчет в августе получат 250 тысяч работающих пенсионеров Башкирии
24.07.17 13:19
Башкирские спортсмены - чемпионы мира в борьбе на поясах
24.07.17 13:15
В Башкирии стало меньше безработных
24.07.17 13:05
В Башкирии забраковали более 600 килограммов овощей
24.07.17 12:46
Спортсменка из Уфы стала чемпионкой мира по пятиборью
24.07.17 12:45
Эпидемиологи запретили жителям купаться в Каме близ Нефтекамска
24.07.17 12:45
Последние выходные июля удивят «температурами»
24.07.17 12:39
Больницу Уфы оштрафовали за неправильное хранение наркотиков
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