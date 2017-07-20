В рамках визита делегации республики в Киргизию глава Башкортостана Рустэм Хамитов и президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Как отметил Рустэм Хамитов, «надо двигаться вперед по пути сближения наших народов, языкового, культурного взаимодействия наших граждан».



По словам главы Башкирии, у двух республик «многовековые связи — настоящие, не формальные, не придуманные, не предмет какого-то сочинительства. Наши духовные лидеры, писатели, поэты дружили всегда. У нас много литературы, переведенной на башкирский язык с киргизского, например, повести и романы Чингиза Айтматова. Также киргизский народ читает на своем языке наши башкирские произведения».



В свою очередь Алмазбек Атамбаев заметил, что участие делегации из Башкортостана в прошедшем в Киргизии международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» — это «хороший, далекий от политических игр путь, ведущий к объединению, дружбе, а не к конфронтации. Путь, который не дает хорошим намерениям стать политическим оружием».

КСТАТИ



Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев приняли участие в торжественном открытии Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области, а также познакомились с экспозицией «Алтайское кочевье», где собраны лучшие экспонаты и инсталляции ряда музеев страны. В дополнение к экспозиции здесь размещен живой музей в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов в национальных кочевых традициях, в том числе посвященный быту башкир.