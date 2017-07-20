В одном из российских регионов на село пришел инвестор, заинтересованный в переработке клубники. Для выращивания ягод были мобилизованы местные деревенские жители. В результате почти 500 человек смогли увеличить свой ежемесячный заработок до 50 — 60 тысяч рублей. Таких примеров аграрии, приехавшие в Уфу обсудить проблемы господдержки малых форм хозяйствования и развития сельских территорий, приводили немало.

Местом встречи Башкирия была выбрана, конечно же, неслучайно. Во-первых, регион имеет статус сельскохозяйственного тяжеловеса, занимая седьмое место в стране по производству аграрной продукции. А во-вторых, в республике немало как раз единоличных и небольших хозяйств, которые тем не менее дают основную часть многих видов сельхозпродукции. В итоге три дня, проведенные представителями 60 российских регионов в Уфе и в районах Башкирии, оказались насыщенными до предела.



— Нельзя забывать и про социальный аспект, ведь на селе живет 38 процентов всего населения республики, и такая ситуация сохранится еще долго, — подчеркивает премьер-министр РБ Рустэм Марданов. — Наша задача — создать им комфортные условия, а для повышения зарплаты помогать организовывать из частных, мелких «ячеек» крестьянско-фермерские хозяйства.



Участники семинара единодушны: чем выше заработки людей на селе, тем легче их удержать на своей малой родине. В Башкирии тоже из деревень и сел уезжают. В основном в города и за длинным рублем на север. Но отток людей становится меньше — если раньше он достигал пяти процентов в год, то теперь сократился до двух процентов.



Впрочем, в современных реалиях начать свое дело, организовать крепкое аграрное хозяйство с нуля практически нереально, селу нужна поддержка государства.



— И такие деньги есть, — заверяет директор департамента развития сельских территорий минсельхоза России Владимир Свеженец. — По предварительным расчетам, наш бюджет в следующем году меньше не будет. А по некоторым позициям, например, на дорожное строительство, даже вырастет.



Особенность следующего года даже не в том, что помощь аграриям продолжится, а в возможностях сторон. В федеральные органы поступает немало жалоб на то, что процесс поддержки слишком забюрократизирован, многие вопросы приходится решать в Москве.

«В следующем году регионы получат намного больше полномочий для того, чтобы распределять средства так, как они сами считают нужным», — высказался по наболевшей проблеме Владимир Свеженец.



Еще одна финансовая особенность следующего года — размер гранта, предоставляемого как начинающим аграриям, так и уже сложившимся хозяйствам, может вырасти в среднем в полтора-два раза. Правда, при этом возрастут и требования к получателям. Ведь не секрет: чем весомее поддержка государства, тем больше желающих освоить деньги с личной выгодой. Аграрный сектор здесь не исключение, имеются подобные случаи и в республике.



Беспокойство о развитии фермерского дела неслучайно. Как признают специалисты, время, когда в отрасль приходили крупные инвесторы, уходит в прошлое, свободных ниш для них становится все меньше. Поэтому именно малый бизнес в его сельском варианте остается двигателем села. И здесь тяжесть переносится даже не на региональные министерства, а на муниципалитеты. Именно им предстоит агитировать людей и помогать в становлении новых форм хозяйствования.



Однако, как заметил председатель аграрного комитета Госсобрания — Курултая Расул Гусманов, в республике сельское хозяйство не просто отрасль производства, но и уклад жизни. В связи с чем специалистов беспокоят не только производственные вопросы, но и то, что называется созданием комфортных условий жизни на селе. Для этого, кроме всего прочего, существует девять различных направлений целевой государственной финансовой поддержки.



— В республике по программе «Социальное развитие села» в прошлом году уже освоено 1,2 млрд рублей, из них половина пришлась на республиканский бюджет, вторая половина на федеральный, — рассказывает министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. — В этом году будет около 1,9 млрд рублей. Из девяти направлений участвуем в семи, теперь добавим еще одно, касающееся сельских домов культуры.



При этом, по словам министра, не стоит задача построить в каждой деревне весь комплекс социальных учреждений. Важнее создать хорошее транспортное обеспечение между населенными пунктами. То есть дорожное направление, на которое Владимир Свеженец обещал увеличить финансирование, становится в республике одним из приоритетных.



— В этом году объем нашего дорожного фонда составляет 16 млрд рублей, из них 10 направляется в сельскую местность, — подчеркивает Рустэм Марданов. — Мы будем активно заявляться на дорожные гранты и в следующем году рассчитываем увеличить сумму на строительство местной дорожной сети еще минимум на миллиард.



Что же касается валовых показателей, то Башкирия ставит перед собой амбициозную цель войти в ближайшие годы в пятерку крупнейших аграрных экономик страны. Уфимская «сверка часов» показала, что потенциал у республики для этого есть. Уже сейчас многие региональные инициативы, будь то программа «500 ферм», переход жилых домов на индивидуальное отопление, серьезное финансирование местных инициатив вызвали неподдельный интерес делегатов из других краев и областей. В правительстве РБ рассчитывают, что таких успешных направлений в следующем году станет еще больше.