Над какими законопроектами работали российские парламентарии в весеннюю сессию 2017 года, газете «РБ» рассказал член комитета по госстроительству и законодательству Госдумы седьмого созыва Зариф БАЙГУСКАРОВ.

— Один из законопроектов, затрагивающих интересы широкого круга граждан, касается наших садоводов. Он так и называется — «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он направлен на упорядочение статуса садоводческих и огороднических товариществ. Предлагается сократить количество организационно-правовых форм таких товариществ с пяти до двух: садоводческого некоммерческого товарищества и огороднического некоммерческого товарищества.



Мы предлагаем разрешить размещать на огородном участке исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капстроительства, а на садовом можно расположить так называемый садовый дом, причем для этого не потребуется получать разрешение на строительство.



Также садовый участок можно будет использовать для возведения полноценного жилого дома для постоянного проживания с правом регистрации в нем по месту жительства, однако для этого необходимо получить разрешение на строительство. Это позволит многим гражданам решить свои жилищные вопросы.



Важно и то, что законопроект упорядочит уплату различных взносов с членов товарищества — устанавливаются общие принципы их расчета и цели, на которые можно израсходовать деньги.



Дума приняла важнейший закон в области сельского хозяйства — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».



Он создает условия для занятия товарным рыбоводством в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Сейчас такие пруды могут находиться только в федеральной собственности, и даже если хозяин земельного участка строит на нем такой пруд, участок все равно отходит в федеральную собственность. Это фактически делает невозможным использование подобных прудов для занятия рыбоводством.



Теперь собственник участка имеет право строить на своей земле пруды для рыбоводства, в том числе образованные водоподпорными сооружениями на водотоках. Организовать такие пруды можно будет также на землях сельскохозяйственного назначения, а право собственности на земельный участок после строительства пруда будет сохраняться за прежним владельцем. Также появится возможность размещать на лесных участках временные постройки для занятия товарным рыбоводством.



Этот закон очень ждали во многих районах Башкортостана, где есть условия для занятия рыбоводством. Развитие этого промысла не только создаст в республике новые рабочие места, но и позволит накормить свежей рыбой тысячи жителей нашего и других регионов.



Актуальной проблемой в последнее время стало употребление контрафактного алкоголя. В начале июля был принят во втором чтении законопроект, усиливающий ответственность за незаконную продажу алкоголя. Предлагается ввести уголовную ответственность в виде штрафа от двух до четырех миллионов рублей с лишением свободы на срок до пяти лет за незаконное производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции.



Вводится ответственность и за неоднократную незаконную розничную продажу физлицом алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Его предлагается штрафовать на сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо отправлять на исправительные работы на срок до одного года.



На мой взгяляд, это необходимые меры, поскольку действующая сегодня ответственность за незаконную продажу алкоголя неэффективна — она просто несопоставима с доходами от такой торговли. При этом ежегодно от некачественного алкоголя в России гибнет порядка 30 — 40 тысяч человек. Эта проблема актуальная и для Башкортостана — о принятии мер в этой сфере меня неоднократно просили избиратели.