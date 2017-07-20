Сто детей в нынешнем году и по двести в последующие три года должно родиться дополнительно после введения мер по соцподдержке семей, заявил вице-премьер Салават Сагитов на заседании координационного совета по государственной семейной политике.

Речь в первую очередь идет о помощи малоимущим, многодетным и студенческим семьям. Их финансовая поддержка предусмотрена планом дополнительных мероприятий по повышению рождаемости на 2017 — 2020 годы.



— Повышение базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка позволит увеличить эффективность социальной защиты малоимущих семей с детьми и вывести республику из тройки регионов Приволжского округа с самым низким размером пособия, — подчеркнул С. Сагитов.



В бюджете республики на нынешний год на поддержку семей заложено 687,2 млн рублей. С сентября дополнительно к ним будет выделено еще 168,5 миллиона, а начиная с 2018 года — по 669,4 млн рублей ежегодно.



Для межведомственного взаимодействия в семейной политике в министерстве труда и соцзащиты будет создано отдельное управление, а в муниципалитетах появятся участковые службы семьи.

Прямая речь

Рустэм МАРДАНОВ, премьер-министр РБ:

— Сейчас в республике разрабатывается Стратегия развития региона до 2030 года, одним из важных аспектов которой является развитие человеческого потенциала. Обычно социальные вопросы рассматриваются как результат государственной деятельности, но, как показывает практика, здесь немаловажную роль играет и общество. Государство же должно эффективно реагировать на позитивные требования общества.





Как увеличится поддержка семей





Многодетные семьи

ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей от 1,5 до 3 лет в зависимости от доходов семьи вырастет на 20 — 50 % — до 3,6 — 4,5 тыс. рублей



Малоимущие семьи



ежемесячное пособие на ребенка возрастет на 58,4 % — со 142 до 225 рублей, одиноким матерям — с 284 до 450 рублей, в случае уклонения одного из родителей от алиментов — с 213 до 337,5 рубля.



Семьи студентов и аспирантов:



будет выплачиваться единовременная выплата при рождении ребенка — 100 тыс. рублейежемесячное пособие возрастет с 250 до 3 тыс. рублей