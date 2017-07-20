#Башкирия-Cоциум - Плюс семьсот детей
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21.07.17 15:35
В Бирске убили двух мужчин, орудиями убийства стали молоток, гвоздодёр и нож
21.07.17 15:10
Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев открыли музей кочевых народов
21.07.17 15:01
Чиновника из Орджоникидзевского района Уфы подозревают в получении крупной взятки
21.07.17 14:23
Ильшат Фазрахманов: Мы вложим в социальное развитие села почти два миллиарда рублей
21.07.17 14:13
Уровень развития сельских территорий Башкортостана получил высокую оценку в России
21.07.17 13:48
В Уфе впервые состоялся показ моделей зрелого возраста
21.07.17 12:02
Республиканский арбитражный суд отказал АФК «Система» в отводе судьи
21.07.17 11:48
В Башкирии погиб водитель «Нивы»
21.07.17 11:44
Башкирия и Киргизия намерены углублять сотрудничество
21.07.17 11:19
Президент страны обещал помиловать экс-сенатора Башкирии
21.07.17 10:58
В Уфе появится зоопарк с ланями
21.07.17 10:38
Шашисты из Башкортостана выступают на этапе Кубка мира в Монголии
21.07.17 10:37
В Башкирии в ДТП погибла пассажирка машины, которой управляла её дочь
20.07.17 17:20
В Уфе задержан водитель автобуса без прав
20.07.17 16:55
В Хайбуллинском районе разыскивается семья
20.07.17 14:30
В Башкирии Детский фонд отвёз правонарушительницам гуманитарную помощь
20.07.17 14:08
В Башкирии появится новое швейное производство
20.07.17 13:30
В Башкирии сотрудника транспортной полиции задержали при получении крупной взятки
20.07.17 12:59
Сотрудники Интерпола задержали на Кипре застройщика, укравшего у уфимцев более 300 миллионов рублей
20.07.17 12:43
Спортсмены из Башкирии вышли в финал Всероссийских футбольных соревнований среди сельских команд
20.07.17 12:31
Студентка из Башкирии выиграла грант на всероссийском форуме «Таврида»
20.07.17 12:21
Михаил Бабич вручил наручные часы подросткам из Башкирии
20.07.17 12:16
В Уфе появился новый мусоровоз-восьмитонник
20.07.17 12:16
В Уфе пройдёт ярмарка «Ягодное лукошко»
20.07.17 12:06
В Краснокамском районе оштрафован бывший руководитель агрофирмы
20.07.17 11:55
Приставы могут списать в этом году 1 триллион долгов россиян перед банками
20.07.17 11:54
Рустэм Хамитов выступил на открытии международного форума в Киргизии
20.07.17 11:28
Делегация из Башкирии находится с визитом в Киргизии
20.07.17 11:17
Ни помидоров, ни лошадей…
20.07.17 11:17
Россия вошла в пятерку худших для пенсионеров стран
20.07.17 11:16
В Уфе велогонку перенесли на 20 и 22 июля
20.07.17 09:54
Алёне Савельевой из Аургазинского района присвоен титул российской "Этнокрасавицы"
20.07.17 09:52
Салаватский «Спидвей» всех сильней
20.07.17 09:47
В Краснокамском районе дрон стал добычей ястреба
19.07.17 15:09
В Башкирии разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
19.07.17 14:50
В Башкирии адвокат обманным путем выманил у клиентов почти 4 миллиона рублей
19.07.17 14:37
В Уфе на улице Российской появится «ливнёвка»
19.07.17 14:36
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
19.07.17 14:01
Жителям прикамских районов предложено воздержаться от купания
19.07.17 13:50
Жителю Стерлитамака не «подфартило» с его «ФАРТ»ом
19.07.17 13:27
Бывший руководитель Белорецкого лесничества злоупотреблял полномочиями
19.07.17 13:11
В Кугарчинском районе бизнесмены не отчитались за полученные от администрации субсидии
19.07.17 12:56
В Уфе следователи выясняют обстоятельства смерти врача, наступившей от удара током
19.07.17 12:47
В Октябрьском чиновники указали недостоверные сведения о доходах
19.07.17 12:34
На пожаре в садовом товариществе в Уфимском районе погибла женщина
19.07.17 12:33
Жители Куюргазинского района покупали на материнский капитал жильё, но на детей его не оформляли
19.07.17 11:41
Сто уфимских подростков будут изучать историю в военном лагере
19.07.17 11:34
На трассе Уфа – аэропорт начался очередной ремонт
19.07.17 11:33
В Баймакском районе погиб тракторист
19.07.17 11:31
Константин Толкачёв: Для опытных руководителей 65 лет – не возраст для ухода на пенсию
19.07.17 11:20
В Куюргазинском районе погиб водитель «Нивы»
19.07.17 11:16
В Уфе башенный кран упал на «Приору»
19.07.17 11:13
В Уфе часть Черниковки в воскресенье закроют для машин
19.07.17 11:11
В Хайбуллинском районе ветер снес крыши
19.07.17 10:44
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
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