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НОВОСТИ
20.07.17 12:59
Сотрудники Интерпола задержали на Кипре застройщика, укравшего у уфимцев более 300 миллионов рублей
20.07.17 12:43
Спортсмены из Башкирии вышли в финал Всероссийских футбольных соревнований среди сельских команд
19.07.17 13:11
В Кугарчинском районе бизнесмены не отчитались за полученные от администрации субсидии
19.07.17 12:33
Жители Куюргазинского района покупали на материнский капитал жильё, но на детей его не оформляли
19.07.17 11:31
Константин Толкачёв: Для опытных руководителей 65 лет – не возраст для ухода на пенсию
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Речь в первую очередь идет о помощи малоимущим, многодетным и студенческим семьям. Их финансовая поддержка предусмотрена планом дополнительных мероприятий по повышению рождаемости на 2017 — 2020 годы.
Прямая речь
Рустэм МАРДАНОВ, премьер-министр РБ:
— Сейчас в республике разрабатывается Стратегия развития региона до 2030 года, одним из важных аспектов которой является развитие человеческого потенциала. Обычно социальные вопросы рассматриваются как результат государственной деятельности, но, как показывает практика, здесь немаловажную роль играет и общество. Государство же должно эффективно реагировать на позитивные требования общества.
Как увеличится поддержка семей
Многодетные семьи
Опубликовано: 21.07.17 (10:21) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Речь в первую очередь идет о помощи малоимущим, многодетным и студенческим семьям. Их финансовая поддержка предусмотрена планом дополнительных мероприятий по повышению рождаемости на 2017 — 2020 годы.
Прямая речь
Рустэм МАРДАНОВ, премьер-министр РБ:
— Сейчас в республике разрабатывается Стратегия развития региона до 2030 года, одним из важных аспектов которой является развитие человеческого потенциала. Обычно социальные вопросы рассматриваются как результат государственной деятельности, но, как показывает практика, здесь немаловажную роль играет и общество. Государство же должно эффективно реагировать на позитивные требования общества.
Как увеличится поддержка семей
Многодетные семьи
Опубликовано: 21.07.17 (10:21) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Александр 2017-07-20 14:56:12
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
НОВОСТИ
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AHOHC
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Александр 2017-07-20 14:56:12
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06