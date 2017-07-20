Индустриальный парк «Уфимский» — самый эффективный из подобных в стране, заметил в беседе с «РБ» гендиректор Корпорации развития республики Олег Голов. Эффективность оценивалась по наполняемости резидентами (в «Уфимском» заняты уже 93 процента площадей), а также по объемам инвестиций на один гектар и по привлечению средств инвесторов.

Корпорация развития РБ выступает управляющей компанией двух индустриальных парков из одиннадцати. Кроме «Уфимского» это еще и «ХимТерра» в Благовещенске.



В развитие инфраструктуры парка под Уфой вложено примерно 600 млн рублей, поясняет исполнительный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. За счет них теперь он предлагает потенциальным резидентам не только подведенный газ, электричество, воду, очистные сооружения, централизованную канализацию, но и выгодное расположение транспортной инфраструктуры: близость к федеральной трассе и железнодорожную ветку.



Предполагалось, что часть потраченных средств возместят федеральными субсидиями, — Корпорация заявлялась на получение 800 млн рублей в течение трех лет. Однако для этого нужно, чтобы вложенные в инфраструктуру деньги были предусмотрены в региональном бюджете. Средства же взяты у материнской компании — Регионального фонда, и не могут в чистом виде считаться бюджетными тратами, говорит Олег Голов. Впрочем, надежда на получение федеральных денег еще есть. Сегодня в Москве открылось общее собрание Ассоциации индустриальных парков страны, на котором планируется поднять и эту тему.



— Мы обсуждаем с федеральными структурами возмещение затрат на инфраструктуру из центра, — говорит Олег Голов. — Вероятность положительного исхода очень высока, потому что парк работает: резиденты выпускают продукцию, созданы рабочие места, а бюджеты всех уровней получают налоги.



Ассоциация индустриальных парков страны заявляла, что один рубль, вложенный Корпорацией развития РБ в инфраструктуру «Уфимского», позволил привлечь в экономику региона 19,1 рубля частных инвестиций (по России это 7,1 рубля). От деятельности парка власти планируют получить к 2030 году более 18,4 млрд налоговых отчислений. Из них более 12,25 млрд поступят в региональный бюджет. Уже сейчас Кирилловский сельсовет Уфимского района рассчитывает на поступление 20 млн рублей, говорит Наиль Габбасов. Эти деньги селяне смогут направить на решение насущных социальных задач. Какой еще сельсовет республики может похвастаться таким источником доходов?

Интересно, что пару-тройку лет назад здесь было немало противников создания индустриального парка. Протестное движение разбивало палаточные городки, люди сидели в пикетах с плакатами. В первую очередь из-за опасений экологического характера. Якорный инвестор — австрийское деревообрабатывающее предприятие «Кроношпан» — не мог вовремя начать строительство завода, а потому сроки запланированного старта производства откладывались. Теперь же некоторые из протестантов сами трудятся на этом предприятии.



— Вы сами видите, что опасения были напрасными, — говорит «РБ» коммерческий директор «Кроношпан-Башкортостан» Барыш Джан. — Вся технология производства направлена на минимальное воздействие на окружающую среду, мы отказались от производства клея здесь, его привозят с других наших предприятий — из Подмосковья и Беларуси. Благоустройство территории еще не до конца закончено, потому что строится вторая очередь завода, но вскоре во дворе будут и клумбы, и мини-зоопарк, — чтобы было видно, как реагируют животные на изменения в экологии. Такой опыт на наших предприятиях уже есть.



Сейчас «Кроношпан» выпускает два вида продукции — ДСП и ламинированное ДСП. Большей частью они используются мебельной промышленностью. Основные потребители — регионы России, Казахстан и Китай. Впрочем, на полную мощность завод пока не вышел. Начальник производства предприятия Сергей Штраух отмечает: сейчас завод делает 40 тысяч кубических метров продукции в месяц, а его мощности позволяют выпускать до 90 тысяч. «Еще не до конца отлажено оборудование, — объясняет он причину. — Но, думаю, в течение года мы выйдем на проектную мощность».



Вторая очередь завода, возведение которой сейчас идет, будет производить плиты OSB — востребованной в строительстве продукции. Вложения во вторую очередь составят 200 млн евро. После запуска, запланированного на начало будущего года, количество работников здесь вырастет почти в два раза — до 600 человек. Третья очередь предприятия оговаривалась, но ее перспективы Барыш Джан обсуждать с «РБ» не стал. «Производство МДФ мы планируем, но конкретных сроков начала строительства пока сообщить не могу, — сказал он. — Нужно отладить то, что уже есть и строится».



Всего по кластерной системе в деревообрабатывающем производстве можно создать до четырех тысяч новых рабочих мест. На самом «Кроношпане» уже трудятся около 350 человек, в парке «Уфимский» два резидента занимаются производством щепы для него, 80 процентов неликвидной древесины сюда поставляют мелкие предприятия республики.



В парке создано производство мебели из продукции «Кроношпана». Всего здесь уже 14 резидентов. Другие заняты в производстве мебельной фурнитуры, бурового инструмента, дымоходных систем, клапанов для надувных лодок,обслуживанием коммерческого автотранспорта. Сейчас крупная сеть общественного питания открывает в «Уфимском» свой филиал.



Общий объем инвестиций в «Уфимский» уже превысил 27,8 млрд рублей, пояснили «РБ» в Корпорации развития. Из заявленных 642 рабочих мест действуют 566. Однако это число может быть превышено: свободными остаются чуть более 16 гектаров площадей из 298, но и на них есть претенденты.



Вместе с тем развиваются и другие индустриальные парки Башкирии. С каждым из инвесторов необходимо действовать индивидуально, среди них есть предприниматели как из республики, так и из других регионов страны и зарубежья. К примеру, сейчас высока вероятность вступления в один из технопарков сразу двух резидентов. Олег Голов отмечает, что работа с инвесторами «идет в рутинном порядке». Гендиректор корпорации пояснил также, что у него состоялся разговор с главой Кумертау о возможности открытия еще одного технопарка на территории моногорода. Однако корпорация придерживается мнения, что прежде нужно загрузить уже существующие площадки и только потом вести дело дальше.

Компетентно

Наиль ГАББАСОВ, исполнительный директор Корпорации развития РБ:

— Да, вложения в парк большие, но у нас нет цели вернуть их за счет сдачи земли в аренду. Наша цель — чтобы заработало производство и резиденты незаметно для себя вернули эти средства в бюджет, получить больше средств путем оживления экономики.Только от одного такого парка мы прогнозируем поступления в бюджет около 15,9 млрд рублей за 15 лет.