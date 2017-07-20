Несправедливость стала главной темой писем пришедших в редакцию за последние два месяца. Одних обижает невнимание детей, других — бездушные законы, третьих — отношение чиновников. Но попадаются в почте и послания другого рода — например, о дружбе однокурсников, длящейся более полувека.

Талсу ПОДШИВАЛОВА, Мелеуз:



«Я всю жизнь работала в совхозе: дояркой, товароведом, фуражиром, завскладом. Награждена орденом Трудовой славы и многочисленными почетными грамотами. Родила пятерых детей, двое из которых умерли. Муж любил выпивать, и мне приходилось всем заниматься: и работать, и детей растить.



В 1995 году муж перенес инфаркт, стал инвалидом. Пришлось за ним ухаживать, доставать лекарства. Старший сын пошел работать, а младший уехал на Север. Дочь не доучилась, вышла замуж и родила мне двух внучек, которым тоже надо было помогать.

В 2013 году с Севера пришло известие, что сына убили. Я поехала за ним, привезла на родину, похоронили. Крепилась, держалась, хотя стою на учете с сердцем, все время на уколах и лекарствах. А вот мужа весть подкосила, у него случился инсульт. Два месяца ходил, еще четыре я его таскала на себе, и он умер.



Сейчас из своего большого дома я ушла и живу в комнате в общежитии. Здоровье совсем плохое. Но сын и дочь мне ничем не помогают. Не приходят, когда позвонят, когда и нет. Умру, и знать никто не будет. Неужели я это заслужила?»



Леонид ЕФРЕМОВ, Бижбулякский район:



«Мой одноклассник живет в городе Тында Амурской области. Приехал к нам в деревню в отпуск и рассказывает, что у них транспортный налог с пенсионеров не берут, если мощность двигателя автомобиля меньше 100 лошадиных сил. А у нас в Башкирии почему-то другие законы.



Два года брали с меня налог и за жилой дом, хотя я еще в 2013 году вышел на пенсию. Все-таки государство должно заботиться, чтобы пенсионер знал о своих льготах и их ему предоставляли. А у нас пока не пойдешь и не напишешь заявление, так и будут брать с тебя налог, от которого ты освобожден».



Ольга АЛЕКСЕЕВА, с. Малиновка, Белебей:



«Прошу помочь разобраться с ситуацией, которая творится у нас в селе. Я одинокая пожилая женщина, пенсия у меня 7,5 тыс. рублей. В 2014 году купила в селе квартиру, и от бывшей хозяйки мне остались полторы сотки земли. Участок был очень запущен, но я его обработала, посадила деревья, кустарники, поставила теплицу.



В прошлом году хотела приватизировать участок. В КУС Белебея мне выдали документ, что он бесхозный, ничей. Однако потом мое уже подписанное заявление таинственным образом потерялось, а участок у меня отняли. Нанимать адвоката денег нет».





Светлана КАТАЕВА (САЛИМОВА), Казахстан, Астана:



«17 августа состоится очередная встреча (а может, и последняя, ведь нам по 70 лет) выпускников 4А курса Белорецкого педагогического училища. За годы учебы — с 1963 по 1967-й, мы крепко сдружились и все пятьдесят лет общались, переписывались, перезванивались, мчались на встречи из разных концов России, Украины, Казахстана.



Многие, имея диплом учителя начальных классов, получили потом высшее образование. Из нас можно было бы составить штат целой школы: три математика, три филолога, информатик, два литератора, учитель иностранного языка, историк, химик, биолог, спортивный тренер, три завуча, пять учителей начальных классов, а также заведующая детсадом. Всего несколько человек не связали свою жизнь с педагогикой.



Мы встречались раз в пять лет в Белорецке у кого-нибудь из местных дома. Вспоминали учебу, отчитывались о своей жизни. Устраивали шуточные конкурсы, фотографировались. С теми, кто не мог приехать, часами «висели» на телефоне.



Но вот такая проблема: все эти годы мы не можем найти самую красивую, с роскошной косой девочку из нашей группы Валентину Лопакову. Она была из села Тирлян Белорецкого района. Валя, отзовись! Мы ждем тебя в 13.00 17 августа на площади возле кинотеатра «Металлург» в Белорецке. Если кто-нибудь о ней что-то знает, позвоните, пожалуйста. Мой телефон в Астане 8-702-574-27-87, в Белорецке можно связаться с Шурой Хлыбовой — 8-963-135-70-17».