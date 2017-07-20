Как-то несколько лет назад, будучи в Питере, стал свидетелем занятной картины. По тротуару вдоль Невского проспекта катил на самокате весьма немолодой гражданин, легко обходя застрявшие в пробке автомобили. Доехав таким образом до станции метро, дед сложил самокат, перекинул его на ремне через плечо и продолжил путь подземным транспортом. А я подумал: как же это здорово и удобно.

Прикинув все за и против, решил сделать себе подарок на день рождения и купил подростковый самокат. Он выдерживает вес до 60 килограммов, а руль у него поднимается до нужного уровня. Сначала испытал его на дорожках лесного массива у Президент-отеля, вызвав изумление у катающейся здесь детворы. А потом пошло-поехало.



Легкое транспортное средство прочно вошло в мои тренировки: день — бег, на следующий — самокат. Пользу от последнего я оценил в полной мере. Во-первых, тренируются мышцы ног: на одну приходится нагрузка тела, на вторую — мах широкого толчка. Потом меняем ноги и катим дальше. Во-вторых, невыразимо приятное ощущение испытываешь от быстрой и легкой езды. Передвигаешься чуть медленней, чем на велосипеде, но зато самокат намного компактней и не требует места в общественном транспорте.



Зимой самокат может стать лыжекатом. Для этого достаточно закрепить его на одной или двух детских лыжах. Катишься на таком транспорте так же быстро, как и летом, а под горку — так вообще с ветерком.



Тем, кто сомневается в своих силах и способностях, скажу: если вы в состоянии ездить на велосипеде, то и с самокатом у вас не будет никаких проблем. Единственное, что требуется — ровная дорожка.



И последнее: в программу республиканской спартакиады пенсионеров, которая пройдет в августе в Агидели, включена дистанция на самокате. Она станет одним из этапов комбинированной эстафеты. Так что, уважаемые ветераны, осваивайте самокат — не пожалеете!



От редакции. «РБ» приветствует почин нашего внештатного корреспондента и призывает переходить на самокат людей всех возрастов. Сделать это может каждый: взрослый самокат рассчитан на вес до 100 кг и рост до 195 сантиметров.