Свекла — культура высокоурожайная, но довольно требовательная. Чтобы вырастить ее вкусной и полнотелой, нужно знать несколько маленьких хитростей, которыми поделилась моя сваха Валентина Федоровна Павинская, садовод с 30-летним стажем.

Корнеплоды, как правило, сажают на убывающую луну. Предварительно семена завернуть в марлю и опустить на ночь в емкость с водой с растворенным в ней небольшим количеством навоза. Утром уже можно сажать.

Свекла любит простор. Расстояние между рядками — около 30 сантиметров. Прореживание неизбежно, так как свекла дает по два-три ростка из одного семечка. Кстати, все пустые места в огороде, если где-то что-то не взошло, сваха засаживает «прореженцами». Делает это в пасмурную погоду и два-три дня поливает. Но, говорит, даже при хорошем уходе корнеплоды у них меньше, чем у растений, которые не пересаживали.

Этот овощ отзывчив на полив питательным раствором. В 200-литровую бочку положить крапиву и любую другую выполотую траву с огорода, но не более 1/2 бочки, ведро навоза конского или коровьего, полведра луковой шелухи (отпугивает вредителей), литровую банку золы. Также можно добавить растительные очистки от приготовления обеда. Все залить водой, накрыть крышкой или пленкой. Если тепло, раствор приготовится за три-четыре дня, если холодно — дольше. Добавить литр раствора на 10 литров воды и поливать им после дождя или полива водой, чтобы не обжечь корни.

Землю на грядке, особенно в засушливое лето, желательно мульчировать соломой, сеном. И сорняки не будут активно расти, и частых поливов не потребуется: мульча хорошо защищает почву от испарения, к тому же служит дополнительным питанием. Без мульчирования свеклу нужно регулярно полоть, поливать и рыхлить.

Ни один овощ не любит чрезмерных поливов, корни начинают задыхаться и перестают развиваться, поэтому во время длительных дождей мульчировать нельзя, и при первой возможности (когда земля немного обветрится) произвести рыхление для лучшей аэрации почвы.

Не стоит затягивать со сбором урожая. Если видно, что корнеплоды достаточно крупные, нужно их выкапывать, иначе, перестав расти, они начнут подгнивать. О их зрелости можно судить по мелким корешкам около хвостика.

Заправка для борща «Вкусная»



Можно есть и как салат.

1 кг свеклы

1 кг капусты

0,5 кг моркови

0,3 кг лука

50 г чеснока

200 г петрушки

1 кг помидоров

Можно перец болгарский в любом количестве на вкус.

Заливка:

5 стаканов воды

6 ст. л. сахара

5 ст. л. соли

300 г томатной пасты (можно и без нее).

Свеклу варить 40 минут, морковь — 25. Охладить и натереть все на крупной терке.



Капусту, лук, чеснок, помидоры, перец, зелень нарезать и перемешать. Залить приготовленным раствором. Довести до кипения и кипятить 5 — 10 минут.



В конце варки добавить свеклу и морковь.



Разложить заправку в стерилизованные 0,5-литровые банки, предварительно положив на дно три горошины черного перца, лавровый лист, чайную ложку 9-процентного уксуса. Закатать и накрыть одеялом.