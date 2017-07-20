Вдали от больших дорог в Татышлинском районе приютилась деревня Юрмияз, из которой вышло немало известных людей. В том числе воинов, отстоявших страну в грозные годы.

Отсюда на Великую Отечественную ушли 59 человек, 29 из них — навсегда. Их дети и внуки помнят, чем обязаны своим отцам и дедам.



Два года назад патриот родной деревни Гульнара Гилемханова начала сбор средств на строительство мемориала павшим односельчанам. Сдавали кто сколько мог. Не остались в стороне и уехавшие из деревни земляки. Когда была собрана необходимая сумма, выбрали место для памятника — на высоком холме при въезде в деревню. Помогали строителям всем миром, звать на субботники никого не приходилось. День открытия стал событием не только для Юрмияза. Приехали многочисленные соседи, родственники. Большой концерт дали артисты Нефтекамской филармонии. До глубины души тронуло театрализованное представление: к подножию мемориала выходили в военной форме те, кто не вернулся с поля битвы: «Я, пропавший без вести ваш земляк...».



Удачно выбранное место для памятника позволяет не только вспомнить погибших. Здесь приятно передохнуть с дороги в летний день, посидеть погожим вечером, посылая приветы героям — устремившимся в небо бронзовыми журавлями.