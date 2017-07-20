Фронтовые пути-дороги баймакцев Виктора Голубева и Зиганура Маннапова, попавших в действующую армию в ноябре 1943 года, не пересекались, хотя оба освобождали Прибалтику.

Загнали фашиста в мешок



Виктор Голубев, уроженец села Кананикольское Зилаирского района, сначала проводил на войну братьев. Одного так и не дождались, второй вернулся весь израненный. В сентябре 1943-го Виктору исполнилось семнадцать, а в ноябре попрощался с родными.



— Служба началась с учебки, — вспоминает он. — Свободного времени не было. Но тяжело в учении, легко… Нет, в бою легко не было. Но навыки еще как пригодились. На передовую попал в мае 1944-го. Топями-озерами запомнилась белорусская земля. В конце июня освобождали Полоцк. В городе — круговой оборонительный рубеж, а болотистая местность осложняла подступы к нему. На мне, минометчике, четыре 16-килограммовые мины. Передвигаемся перебежками, а как налет — падаем на землю. Благо, она рыхлая. На твердой каменистой, наверное, подорвался бы. А вражеские самолеты низко летали. И бомбили, и пулеметным огнем поливали. На глазах семерых бойцов как-то враз убило. Но стиснешь зубы и идешь вперед. До реки Дриссы потом преследовали фашистов. Они заняли оборону на правом берегу. Но тактика командиров обеспечила нам успешное форсирование. Для надежности каждую огневую точку врага уничтожали из нескольких видов оружия. И мы минометами прямой наводкой давали жару.



Виктор Петрович освобождал литовский Шауляй, латвийские Елгаву и Лиепая, участвовал в юго-восточном прорыве на Ригу. Дважды был ранен. Чуть выше сердца и в ногу.



— Противник держался за каждый клочок земли, — рассказывает Голубев. — Особенно ожесточенные бои шли в Курляндском мешке (Курляндский котел сложился осенью 1944 года, бои в западной части Латвии продолжались до конца мая 1945 года. — Авт.). Однажды друг-радист разбудил полвторого ночи: «Война закончилась! Сказать остальным?». Решили повременить, мало ли? А в четыре утра пришло официальное сообщение. И началось! Грохот орудий, стрельба из автоматов и пистолетов, салюты... Но остатки фашистской армии еще блуждали по лесам и болотам. Однажды мы попали в окружение. Трое суток провели в окопах. Голодные, злые. Обидно было за товарищей, что погибали после победы.



Летом Голубев в составе вновь образованного соединения отправляется на Дальний Восток — освобождать от японских милитаристов город Хайлар. Родители увидят сына лишь в июле 1950 года. О его храбрости свидетельствуют орден Отечественной войны II степени и медали «За отвагу».



— Мое счастье в том, что остался жив, пройдя такую страшную войну, — говорит девяностолетний ветеран. — В начале шестидесятых я перебрался в Баймак. У меня четверо детей, внуки и правнуки. Живу в благоустроенной квартире, которую приобрел благодаря жилищному сертификату. Над головой мирное небо, и это главное!



Из рода Габита-сэсэна

Зиганур Маннапов: «Мы просто защищали свою Родину».



Зигануру Маннапову едва исполнилось пятнадцать, когда началась война. На фронт рановато, а за колхозным стадом смотреть, сено косить, дрова заготавливать уже подрос.



— Работал, но душа рвалась на фронт, бить врага, особенно когда в деревню начали приходить похоронки, — вспоминает Зиганур Ахметович. — Первое «знакомство» с противником врезалось в память навсегда. Попали мы под бомбежку. Никогда прежде такого страха не испытывал. Бомбы с неба сыпались одна за другой. Грохот, дым. Машины, что еще недавно нас везли, в миг в щепки разлетались. Бежать, прятаться — паника охватила. Только грозное командирское «Маннапов, ложись!» остановило.



Перед отправкой на передовую я прошел курсы снайперов, а попал в артиллерию. Из пушки тоже можно бить по-снайперски, — прищуривается Зиганур Ахметович, — во время атаки сосредоточенность стократная была. Страха больше не было. Была цель — враг, его нужно уничтожить. Во время переброски, когда орудия на машине перевозили, немного прикорнешь рядом. А потом все заново: окопался, установил пушку, разведка, бой.



Советская армия наступала. Литва, Латвия, Эстония, Восточная Пруссия — вот фронтовой маршрут солдата Маннапова.



— После известия о победе все трудности как-то сразу отошли на второй план, — говорит Зиганур Ахметович. — Мы как раз базировались в Кенигсберге. Радость в тот момент не передать словами. Стреляли из всего, что стреляет. Гимнастерки пропитались ружейным маслом, стекавшим из автоматов. Небо горело от салютов. Это было опьяняющее счастье. Кстати, за всю войну ста грамм «боевых» так и не выпил, не научился курить. Вместо махорки и спиртного мне выдавали сахар.



После победы Зиганур Маннапов добивал фашистов и их пособников-бандеровцев. Повидал земли Австрии, Венгрии, Германии. Пришлось ему и военнопленных охранять.



— А однажды нас загрузили в эшелоны и повезли на восток, — вспоминает Зиганур Ахметович. — Думал, на японца. Но доехал лишь до Урала. Пришлось мне служить на секретном объекте в Свердловской области. В родные края вернулся только в 1952-м. Тогда и узнал, что из 26 человек, что ушли на фронт из нашей деревни, вернулись только двое. Меня Аллах уберег от смерти — легкое ранение да контузия.



Девяностооднолетний Зиганур Маннапов — старейшина рода потомков Габита-сэсэна Аргинбаева, из уст которого записан поэтический текст эпоса «Урал-батыр», сегодня живет в Баймаке в купленном на ветеранский сертификат благоустроенном доме. У него четыре сына и четыре дочери. Внуки и правнуки любят слушать рассказы деда о войне и с гордостью смотрят на его многочисленные награды, среди которых орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».



— Я был солдатом, который просто защищал свою Родину, — говорит Зиганур Маннапов. — В своих молитвах прошу, чтобы нашу страну войны обходили стороной.