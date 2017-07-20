Велосипедистов в республике с каждым годом становится все больше.

Я буду долго гнать велосипед… В велопараде I BIKE UFA участвовали более 7,5 тысячи любителей двух- и трехколесного спорта. Причем, в заезде участвовали не только уфимцы, но и жители близлежащих городов.Многие добирались до столицы на своих велосипедах.

